México

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente se reúnen nuevamente para revisar temas de seguridad en México

El canciller mexicano y el secretario norteamericano tuvieron un nuevo encuentro para revisar los avances en cooperación y relación bilateral para combatir la violencia y el narcotráfico en todo el país

| Secretaría de Relaciones Exteriores
| Secretaría de Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, tuvieron un nuevo encuentro para revisar temas importantes y la agenda en materia de seguridad que se ha establecido de manera compartida desde la visita del funcionario norteamericano a México en septiembre de 2025.

En esta nueva reunión bilateral, De la Fuente y Rubio revisaron los avances en el llamado "Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, el cual, según se establece, procura los principios de soberanía nacional y colaboración coordinada.

Información en desarrollo...

