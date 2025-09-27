México

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

La reunión entre autoridades de los dos países destacó que se fortalecerán los operativos fronterizos y habrá mayor acción judicial contra este tipo de actividades ilícitas que, en su mayoría, las hacen los cárteles del narcotráfico

Por Diego Mendoza López

La instalación de este grupo binacional llevó a destacar que ha habido más de 125 carpetas por tráfico de armas y se dará pie a la llamada "Misión Contrafuegos" para combatir estos actos ilícitos en la frontera | Secretaría de Relaciones Exteriores

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el viernes 26 de septiembre se llevó a cabo en McAllen, Texas, la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos. Este mecanismo bilateral tiene como objetivo dar seguimiento a las acciones acordadas en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, establecido por ambos gobiernos.

Durante el encuentro, representantes del Gabinete de Seguridad de México y autoridades estadounidenses revisaron avances en materia de combate al tráfico de armas, intercambio de información, fortalecimiento institucional y coordinación operativa en la frontera común en temas de seguridad binacional.

Las autoridades estadounidenses presentaron los resultados de la operación “Sin dejar rastro”, la cual ha derivado en más de 125 investigaciones por tráfico de armas desde el inicio de la actual administración. Como parte de los esfuerzos para frenar el flujo ilícito de armamento hacia México, se anunció la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

Entre los objetivos de esta iniciativa se incluyen los siguientes puntos:

  • Incrementar operativos en la frontera para detectar y detener el ingreso de armas.
  • Ampliar el uso de la herramienta eTrace para rastreo de armas involucradas en delitos.
  • Implementar tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas mexicanas.
  • Fortalecer el intercambio de información entre agencias de ambos países.
  • Aumentar el número de investigaciones y procesos judiciales relacionados con este delito.
El tráfico de armas entre México y EEUU se da principalmente por actividades y operaciones de grupos del narcotráfico | Departamento de Justicia

Avances en cooperación institucional: información y combate a la inseguridad en ambas naciones

Además del tema de armas, las delegaciones acordaron avanzar en otras áreas de colaboración. Se establecieron mecanismos para compartir información entre autoridades aduanales sobre manifiestos de carga, y se planteó intensificar el entrenamiento conjunto de instituciones de seguridad.

También se anunció la creación de un grupo de trabajo bilateral enfocado en combatir las finanzas ilícitas transfronterizas. Este grupo trabajará en el decomiso civil de activos, la prevención del robo de combustible y la mejora de la coordinación para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones delictivas.

Participación de autoridades de alto nivel

Por parte de México, participaron funcionarios de diversas dependencias, entre ellos:

  • Héctor Elizalde, subsecretario de Inteligencia e Investigación.
  • Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte.
  • Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).
  • Omar Reyes Colmenares, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
  • Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades dieron pie a esta reunión de seguridad entre autoridades de ambas naciones en la ciudad de McAllen, Texas | Secretaría de Relaciones Exteriores

Por su parte, la delegación de Estados Unidos incluyó a representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Doméstica, de Defensa, así como el Consejo de Seguridad Doméstica y el Departamento del Tesoro.

Cómo preparar una lasaña de

Ángela Aguilar reaparece en redes

Senador de Morena sale en

Kenia López Rabadán propone que

