México

EEUU acusa a 26 miembros del Cártel de Sinaloa de alto perfil por tráfico de drogas y lavado de dinero hacia México

La fiscal general Pamela Bondi señaló que todos los acusados formaban parte de una red criminal que transportaba “cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo” y otros narcóticos

Por Diego Mendoza López

Guardar
La OFAC designó al Cártel
La OFAC designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera por su papel en el tráfico de fentanilo | Jesús A. Avilés / Infobae México

Esta tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la Corte del Distrito Sur de Illinois logró acusar a 26 líderes de alto perfil del Cártel de Sinaloa por presuntos temas de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína, así como operaciones de lavado de dinero hacia México.

“La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista”, afirmó igualmente la fiscal general Pamela Bondi, quien vinculó directamente al cártel con actos de “narcoterrorismo” contra Estados Unidos.

Por su parte, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois, calificó a Sinaloa como “una organización criminal internacional despiadada” y advirtió que el gobierno utilizará todas las herramientas a su alcance para “aplastar sus operaciones y proteger a nuestra comunidad”.

Terrance Cole, administrador de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) destacó que la investigación permitió incautar más de 360 kilogramos (kg) de fentanilo, 80 kilos de metanfetamina y 50 kilos de cocaína:

“No es una operación callejera, sino una red de tráfico del cártel que ha inundado el Medio Oeste”, advirtió finalmente.

El admistrador de la DEA,
El admistrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que este golpe al Cártel de Sinaloa se dio como parte de la "Operación Recuperemos América" | Brendan McDermid / Reuters

El nuevo “golpe” en el marco de la “Operación Recuperemos América”

La investigación forma parte de la operación nacional “Recuperemos América”, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump. En este marco, el mandatario republicano designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE), lo que permite endurecer las penas por narcotráfico cuando se vincula con financiamiento al terrorismo.

Durante la última semana, la DEA y agencias aliadas arrestaron a 15 de los acusados en distintas ciudades de Estados Unidos. Los imputados incluyen a las siguientes personas:

  • Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”)
  • José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”)
  • Ángel Alemán Alatorre-Monge
  • Leobardo Alcaraz-Ibarra
  • Miguel Ángel Aramburo Jr.
  • Manuel Buenrostro
  • Óscar Bryan Castro,
  • Carlos Díaz Jr.
  • Alejandro Flores
  • Armando Gallardo,
  • Karen L. Gandarillas-Carreño
  • Roberto J. González Jr.
  • Sabrina Danielle Herrera

La otra mitad de la lista incluyen a los siguientes miembros:

  • Mauro Armando Luna-Rentería
  • Lucía Viridiana Montano
  • David Alonso Pereda,
  • Memo Pérez (“Demecia Pérez”)
  • Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras
  • Miguel Ríos
  • Richard Ruiz Jr.
  • Evan Sánchez,
  • Julio Villa Morales
  • José Espino Zavala
  • Martín Ismael Zúniga-López
  • Conde Frank
  • Michael Pennel
La fiscal norteamericana también señaló
La fiscal norteamericana también señaló que 15 de los 26 sicarios de alto perfil de este grupo criminal fueron identificados mediante el entrecruce de información | Annabelle Gordon / Reuters

Sobre esa misma línea, La investigación fue liderada por la DEA de St. Louis con apoyo del IRS, HSI y el Servicio Postal, y está a cargo de los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaTráfico de drogasCrisis de fentaniloLavado de dineroFentaniloNarcoterrorismoDepartamento de JusticiaPamela BondiEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Juan Ramón de la Fuente hace un llamado a no criminalizar la migración, en asamblea de la ONU

El titular de la SRE hizo un llamado a proteger los derechos de los migrantes, destacando que este es uno de los retos más grandes para los sistemas democráticos actuales

Infobae

Beca Rita Cetina 2025: últimos días registro y así puedes inscribirte paso a paso en el Edomex

El programa abrió una nueva convocatoria que estará disponible hasta el 30 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: últimos

El dólar registró ganancias frente al peso al cierre de este miércoles 24 de septiembre

La moneda nacional registró un leve retroceso frente al billete verde tras conocerse los datos de la inflación quincenal y el encarecimiento de la canasta básica

El dólar registró ganancias frente

Película “No nos moverán” representará a México en los Premios Oscar y Goya

El filme de Pierre Saint-Martín planea llevar la bandera del país en la próxima temporada de premios

Película “No nos moverán” representará

PRI despliega manta del “Cártel de Morena” en el Senado, acusan narcogobierno

Alito Moreno comento en su cuenta de X que el tricolor es “la oposición fuerte”

PRI despliega manta del “Cártel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguramiento de “narcocampamento” y vehículos

Aseguramiento de “narcocampamento” y vehículos desencadena bloqueos en Zirahuén, en Michoacán

Autoridades confirman rescate de seis nayaritas en Quintana Roo, continúan búsqueda de tres personas más

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

Una a una: las acusaciones de “Alito” Moreno ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López

Detienen a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán: les decomisan armas y equipo táctico

ENTRETENIMIENTO

Película “No nos moverán” representará

Película “No nos moverán” representará a México en los Premios Oscar y Goya

¿Kendrick Lamar dio un concierto con lugares vacíos? Ésta fue la cantidad de personas que estuvieron en su show

Así reaccionó Alejandro Fernández al beso viral de su madre Cuquita Abarca y su tío

“Se volteó”: Aseguran que Inti rechazó el regalo que Nodal le mandó por su segundo cumpleaños

Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

DEPORTES

¿Chivas se saltó la norma?

¿Chivas se saltó la norma? El uniforme de Samir Inda desata controversia

Roy Jones Jr. aconseja a Canelo Álvarez retirarse tras derrota con Crawford

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026

Afición de Chivas celebra con memes el triunfo contra Necaxa y tunde a Fernando Gago tras abandonar al rebaño

La Merced rinde homenaje a Fuerza Guerrera antes de su retiro definitivo de la Lucha Libre