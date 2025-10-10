Damon Albarn, Julieta Venegas y Nathy Peluso entre las apuestas del FIC 2025 que inaugura hoy en Guanajuato

Hoy inicia el festival. -Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Llegó el gran día en donde la fiesta cultural se vivirá por las calles de Guanajuato, durante la edición 2025 del Festival Internacional Cervantino que arranca este viernes y concluirá el próximo 26 de octubre con Reino Unido y el estado de Veracruz como invitados de honor.

La directora de programación del festival, Gabriela Morales explicó que la programación busca un diálogo entre lo local y lo global, enfatizando la escena internacional contemporánea y el talento vanguardista.

Se pretende atraer a nuevos públicos a través de experiencias interactivas y eventos gratuitos como el concierto de Nathy Peluso.

Adelantó que el festival está renovado en su curaduría a través de un consejo de programación que busca dar un “refresh” al contenido, incluyendo piezas de ópera contemporánea interactiva y destacando espacios clave como la Alhóndiga de Granaditas que culminará con el proyecto África Express en la clausura.

Este evento aspira a ser un conducto para el diálogo cultural global y rendirá un homenaje póstumo al periodista cultural Huematzin Rodríguez.

“Esta edición 53 del Festival Internacional Cervantino buscamos reflejar un intercambio entre la escena internacional contemporánea, fomentar colaboraciones institucionales, que son muy importantes para esta administración de la Secretaría de Cultura.

“Y promover el talento vanguardista y el diálogo entre lo local y lo global. Esa es la esencia que queremos transmitir en esta edición”.

Este lunes 4 de agosto se dieron a conocer todos los detalles de la edición número 52. Crédito: X/@gobgente.

¿Cómo se renueva el festival después de más de 50 años?

Morales dejó en claro que su trabajo ha sido mirar hacia los nuevos públicos, entender qué desean ver, y nutrirse de experiencias internacionales a través del Consejo de Programación.

Este año se cuenta con un grupo de curadores especializados en música, danza, teatro y ópera, que aportan una visión fresca de lo que sucede en otras partes del mundo.

“En música, por ejemplo, abarcamos desde lo clásico hasta propuestas jóvenes. También mantenemos espacios de entrada gratuita para acercar el festival a todos los públicos. Un ejemplo es el concierto de Nathy Peluso, que será totalmente gratuito en ‘los pastitos’, con capacidad para 10 mil personas.

“Buscamos que los jóvenes tengan espacios accesibles y de disfrute, al igual que opciones con descuentos en los teatros para quienes presenten credenciales escolares”.

Este año se conformó el Consejo de Programación con curadores de todas las disciplinas: música, danza, teatro, que comparten una visión contemporánea.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, busca dar un refresh a la programación, ofreciendo propuestas innovadoras que atraigan nuevos públicos.

“Por ejemplo, la ópera “Son & Sea” se presentará en un espacio no convencional: una playa instalada en la Casa de Cultura de Guanajuato, donde el público podrá interactuar con los artistas. También tendremos el proyecto “Palabras ajenas”, que convoca a la comunidad universitaria a interpretar textos emblemáticos del siglo XX acompañados de música en vivo.

“El consejo trabaja justamente en eso: acercar al público a las obras y renovar la manera en que se vive la experiencia cervantina”

El artista es conocido por su selección exclusiva de vinilos (ig/ @cervantino)

¿Qué otros espacios de Guanajuato tendrán protagonismo este año?

“Por supuesto, la Alhóndiga de Granaditas, nuestro foro principal, será nuevamente uno de los escenarios más emblemáticos. Durante los 17 días del festival habrá una programación constante: desde danza tradicional con el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, hasta música para jóvenes como Elsa y Elmar.

“También habrá música electrónica con Mutek: Circle of Life, y por parte del Reino Unido, Channel One Sound System, que fusiona reggae y electrónica. Para la clausura tendremos Africa Express, encabezado por Damon Albarn, junto a artistas africanos y mexicanos. Este espectáculo celebra la unión entre culturas y el poder del arte como puente global”.

en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. (Twitter @alexramblasr)

Así será el homenaje a Huemanzin Rodríguez

Huemanzin Rodríguez, dijo, fue un ícono en los medios de comunicación y una figura clave para el Cervantino gracias a su trabajo en Canal 22. En reconocimiento, el festival le rendirá homenaje durante la inauguración el 10 de octubre, además de realizar un conversatorio con periodistas que compartieron su trayectoria.

“También se está considerando nombrar la sala de prensa con su nombre, aunque eso depende de los acuerdos entre el gobierno federal y el estatal, ya que el festival es de carácter federal pero se realiza en Guanajuato. Habrá más sorpresas relacionadas con este homenaje”.

Cientos de personas han lamentado la muerte del periodista (Huemanzin Rodríguez)

Para este año se espera mantener la cifra de entre 400 mil y 500 mil visitantes, similar a ediciones anteriores. El gobierno estatal trabaja en la renovación hotelera y promoción turística para garantizar la mejor experiencia a todos los asistentes.

“El Cervantino busca mostrar que el arte y la cultura son formas de diálogo. México puede mirar hacia el mundo y reflexionar sobre sí mismo a través de esta experiencia. Este año participan 31 países, y el público podrá descubrir diferentes miradas sobre temas como sostenibilidad, género y racismo, junto con obras que transmiten belleza, paz y reflexión”.

¿Qué disciplinas artísticas del Reino Unido estarán presentes?

El Reino Unido trae propuestas que rompen con los estereotipos. Habrá danza contemporánea con la reconocida compañía Wayne McGregor, que presentará Deepstaria, y una colaboración especial de la coreógrafa Oona Doherty, quien trabajará con bailarines mexicanos y británicos para crear una pieza conjunta.

¿Habrá transmisiones o plataformas digitales?

Para las personas que no puedan ir al Cervantino, podrán disfrutarlo fuera de esta ciudad, aseguró.

“Tenemos dos programas: Circuito Cervantino, que lleva espectáculos a otras ciudades del país, y Más Allá de Guanajuato, que permite retransmitir funciones en casas de cultura, institutos de migrantes y espacios comunitarios dentro y fuera de México. Las transmisiones son gratuitas y acercan el festival a comunidades que normalmente no podrían asistir”.

Para los próximos cinco años buscan consolidar el Consejo de Programación, fortalecer el enfoque contemporáneo y ampliar la colaboración institucional con organismos como el INBAL y la UNAM. “Queremos que el festival siga creciendo en calidad, innovación y alcance, reforzando el diálogo entre lo local y lo global”.

“Les recomendamos revisar la página del festival y nuestras redes sociales para conocer toda la programación. Hay actividades para todas las edades, muchas de entrada gratuita. Queremos que nadie se quede fuera del Cervantino: es un espacio para disfrutar, aprender y compartir arte y cultura”.

Guanajuato anunció la realización del Festival Internacional Cervantino 53 en 2025; aquí los detalles. | (Jesús Avilés/ Infobae México)