José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

José Alberto Castro platicó con Infobae México sobre su nuevo proyecto (Foto: Cortesía de ViX)

El próximo 27 de octubre se transmitirá en Las Estrellas el primer episodio de Los Hilos del Pasado, la nueva telenovela a cargo de José Alberto Castro que ya tuvo un exitoso estreno en Televisa Univisión y ViX. El melodrama es una segunda adaptación del clásico de Delia Fiallo, Cristal, después de El privilegio de amar.

Yadhira Carrillo, Bárbara López, Natasha Dupeyron, Emmanuel Palomares, David Zepeda, Eduardo Santamaría y muchas otras estrellas forman parte del elenco.

Imágenes detrás de cámaras de 'Los Hilos del Pasado', la nueva telenovela de José Alberto Castro (Foto: Cortesía de ViX)

José Alberto Castro, en entrevista con “Infobae México”

El productor detalla todo acerca de su nueva telenovela. (Infobae México)

En charla con Infobae México, José Alberto Castro detalló: “Es una responsabilidad grande. Estamos haciendo una versión más corta, de 60 horas, cuando las anteriores han sido cerca de más de 100 horas. Ha sido complicado en cuanto a respetar es original porque es un clásico“.

Adaptar la historia fue todo un reto. Según el productor: “Tuvimos la oportunidad de poder hacer una versión muchísimo más cuidada. De qué parte de la historia trabajar, qué personajes llevar, qué personajes quitar y obviamente también traerla a la época actual. Donde existen celulares, redes sociales, memes y todo ese tipo de cosas”.

Los Hilos del Pasado tuvo un éxito en Estados Unidos y en ViX. Sobre la llegada de la telenovela a la televisión abierta mexicana, José Alberto Castro nos contó:

Imágenes detrás de cámaras de 'Los Hilos del Pasado', la nueva telenovela de José Alberto Castro (Foto: Cortesía de ViX)

“Yo espero que dé el mismo resultado que hemos tenido en Estados Unidos y en ViX. Hemos sido muy, muy muy suertudos, y estamos muy agradecidos, muy, muy contentos de ver cómo arrancó allá. Empezó muy fuerte en Estados Unidos a través de de nuestra cadena de Univisión y ahora en ViX pues es lo más visto en su en su modalidad. Eso me da mucho gusto”.

El productor explicó lo que significa llevar una telenovela de tal magnitud a una plataforma de streaming. Nos contó:

Imágenes detrás de cámaras de 'Los Hilos del Pasado', la nueva telenovela de José Alberto Castro (Foto: Cortesía de ViX)

“Nos tenemos que ir adaptando. Hoy las plataformas son el medio que está teniendo predominancia en el consumidor y pues para nosotros lo primero que nos exige es una calidad, una calidad visual, una calidad en locaciones, una calidad en interpretación, en historia, en todo. Hay mucha competencia. Y yo creo que hoy Televisa Univisión le ha metido muchísima inversión en cuanto a la capacidad de lo que podemos hacer, se invirtió en tecnología, en cámaras para tener una calidad visual que pueda competir con cualquier plataforma”.

Finalmente, José Alberto Castro destacó lo que significó para él trabajar con Yadhira Carrillo y el resto del elenco:

El productor detalla todo acerca de su nueva telenovela. (Infobae México)

“A Yadhira la conozco hace muchísimos años, desde que ella empezó. Reencontrarme con ella ha sido maravilloso. Es una una persona a la que le tengo mucha estima, pero sobre todo mucho respeto por su trabajo, mucho respeto por su carrera, por su trayectoria. Tener esta oportunidad de regresar juntos y también ella después de 18 años de haberse ausentado, fue maravilloso. No fue nada complicado juntarnos, se dio el momento oportuno”.

“A partir de ahí pudimos conjuntar al elenco. Tuvimos a Lalo Santamarina, que también es un gran compañero, muy buen actor, gran actor y sobre todo una gente con una capacidad y con una disposición maravillosa. David Zepeda está haciendo un gran personaje. Manuel Palomares está ahorita como gran galán, con mucha entrega. Bárbara López regresa a las novelas y está hermosa, está haciendo un gran trabajo. Natasha Dupeyrón haciendo este personaje que lo está haciendo muy bien. Sergio Goyri, que está haciendo un gran gran villano. Azela Robinson en lo que hace es espectacular. Muy contento, la verdad. Creo que armamos un gran equipo de de personal, de actores y que le dieron vida a grandes personajes. Nos permitieron hacer fácil nuestro trabajo. Muy buena comunicación y muy buen ambiente en el trabajo”.