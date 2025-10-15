La Granja VIP: Quién fue el segundo nominado del reality

Tras una intensa prueba física entre granjeros y peones, se dio a conocer a la segunda celebridad que puede ser eliminado. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La tensión se apoderó de La Granja VIP la noche del martes 14 de octubre cuando se definió quién sería el segundo nominado para abandonar el reality. Tras largas jornadas de actividades en las instalaciones del programa, los participantes enfrentaron un nuevo juego de dominación, cuyo resultado determinó un giro inesperado para la estrategia de los habitantes.

La tensión acumulada entre Alberto del Río “El Patrón” y Alfredo Adame finalmente se trasladó a la arena competitiva durante el primer Duelo de La Granja VIP, resultando en el esperado enfrentamiento entre ambos personajes dentro del reality. Sergio Mayer Mori, responsable de definir este cruce, asignó a ambos contendientes el reto de medir fuerzas ante la audiencia.

La elección de asistentes marcó una estrategia previa, con Adame seleccionando a La Bea como compañera, mientras que Alberto del Río optó por Kike Mayagoitia.

Sergio eleigió a Adame y al Patrón para enfrentarse en duelo. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

En el desarrollo de la prueba, el dominio de El Patrón quedó claro al lanzar rápidamente cinco costalitos a la rueda giratoria, consolidando una marcada ventaja. Por otro lado, Adame se alejó progresivamente de la posibilidad de revertir el marcador. Así, el resultado quedó definido cuando Alfredo Adame fue nombrado segundo nominado de la semana de estreno.

Cabe señalar que la dinámica de nominación ya había iniciado días antes, luego de que César Doroteo fuera escogido como primer nominado el pasado domingo 12 de octubre, al no ser seleccionado en la cadena de salvación implementada para celebrar el inicio de La Granja VIP.

“Está fuerte, creo que es uno de los personajes más importantes y con más apoyo en este reality. A ver qué dice la gente”, expresó Teo.

Alfredo Adame se convirtió en el segundo nominado del reality show. (La Granja VIP)

Alfredo Adame al conocer su nominación, expresó ante las cámaras que se sentía preparado para afrontar el duelo de eliminación. Destacó su determinación y la importancia de mantenerse fuerte en las pruebas. “Significa adrenalina, emoción... Yo sé que lo hice muy bien. Y soy tan buen perdedor, que perdiendo, gano. Es entrarle a lo bueno y a ver qué tano traigo allá afuera”, declaró el actor.