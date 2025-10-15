Desalojan a alumnos de secundaria en Iztapalapa por muerte de estudiante

Desalojo de secundaria en Iztapalapa por muerte de alumno (@adnnoticiasmx/x)

La mañana de este miércoles se registró una intensa movilización en la Secundaria Técnica No. 70 “Esteban Baca Calderón”, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que un estudiante de 14 años perdiera la vida dentro de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, personal policial acudió al lugar tras recibir el reporte de un menor inconsciente. Al llegar, confirmaron que el estudiante ya no presentaba signos vitales.

“Personal de la #SSC tomó conocimiento de un estudiante de 14 años de edad que perdió la vida debido a una cardiopatía, al interior del plantel ubicado en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de #SantaMarthaAcatitla, en la @Alc_Iztapalapa”, informó la dependencia a través de su cuenta oficial en X.

En espera del MP para levantamiento del cuerpo

Desalojo secundaria muerte alumno Iztapalapa CDMX (@elvallemexico/X)

Las autoridades también señalaron que se notificó al agente del Ministerio Público, quien acudió para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer contacto con la madre del menor, así como con los directivos de la escuela, a fin de realizar los trámites legales pertinentes y hacer el levantamiento del cuerpo.

Tras conocerse la noticia, padres de familia comenzaron a congregarse a las afueras de la secundaria, ubicada en Francisco Sarabia s/n, esquina con 20 de Noviembre.

Con evidente preocupación, exigieron información clara y oficial sobre lo sucedido, ya que muchos desconocían las causas del fallecimiento y temían por la seguridad de sus hijos.

Ante la creciente inconformidad, las autoridades escolares decidieron desalojar el plantel como medida preventiva, permitiendo que los tutores retiraran a los estudiantes.

Algunos padres denunciaron que no se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia y solicitaron que se transparenten los tiempos de atención brindados al menor.

Se espera que en las próximas horas se emita un posicionamiento formal por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o del gobierno local sobre el manejo del incidente dentro del plantel educativo.