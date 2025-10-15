México

Desalojan a alumnos de secundaria en Iztapalapa por muerte de estudiante

La SSC capitalina confirmó el fallecimiento del menor de 14 años

Por Jorge Contreras

Guardar
Desalojo de secundaria en Iztapalapa
Desalojo de secundaria en Iztapalapa por muerte de alumno (@adnnoticiasmx/x)

La mañana de este miércoles se registró una intensa movilización en la Secundaria Técnica No. 70 “Esteban Baca Calderón”, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que un estudiante de 14 años perdiera la vida dentro de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, personal policial acudió al lugar tras recibir el reporte de un menor inconsciente. Al llegar, confirmaron que el estudiante ya no presentaba signos vitales.

“Personal de la #SSC tomó conocimiento de un estudiante de 14 años de edad que perdió la vida debido a una cardiopatía, al interior del plantel ubicado en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de #SantaMarthaAcatitla, en la @Alc_Iztapalapa”, informó la dependencia a través de su cuenta oficial en X.

En espera del MP para levantamiento del cuerpo

Desalojo secundaria muerte alumno Iztapalapa
Desalojo secundaria muerte alumno Iztapalapa CDMX (@elvallemexico/X)

Las autoridades también señalaron que se notificó al agente del Ministerio Público, quien acudió para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer contacto con la madre del menor, así como con los directivos de la escuela, a fin de realizar los trámites legales pertinentes y hacer el levantamiento del cuerpo.

Tras conocerse la noticia, padres de familia comenzaron a congregarse a las afueras de la secundaria, ubicada en Francisco Sarabia s/n, esquina con 20 de Noviembre.

Con evidente preocupación, exigieron información clara y oficial sobre lo sucedido, ya que muchos desconocían las causas del fallecimiento y temían por la seguridad de sus hijos.

Ante la creciente inconformidad, las autoridades escolares decidieron desalojar el plantel como medida preventiva, permitiendo que los tutores retiraran a los estudiantes.

Algunos padres denunciaron que no se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia y solicitaron que se transparenten los tiempos de atención brindados al menor.

Se espera que en las próximas horas se emita un posicionamiento formal por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o del gobierno local sobre el manejo del incidente dentro del plantel educativo.

Temas Relacionados

DesalojoalumnosSecundariamuerteIztapalapamexico-noticias

Más Noticias

¿Qué provocó la falla en la señal de la telefonía Bait?

Por medio de redes sociales, usuarios de la telefonía Bait dieron a conocer que les estaba fallando su señal

¿Qué provocó la falla en

Christian Nodal responde a polémicas por pensión y viajes de su hija Inti: abogado aclara todo

El litigante dio su versión sobre las diferentes versiones que han circulado

Christian Nodal responde a polémicas

Plan integral de limpieza en Santa Catarina mejora espacios públicos y calidad de vida de vecinos

El programa SOL de Seguridad, Orden y Limpieza intervendrá más de 160 espacios públicos y recolectará más de 220 toneladas de desechos

Plan integral de limpieza en

Sheinbaum confía en conservar el T-MEC y ampliar su alcance con Estados Unidos, prevé trato preferencial

“EEUU sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte; el tratado es ley”

Sheinbaum confía en conservar el

Este es el fruto que previene diabetes, ‘quema grasa’ y desinflama el hígado

El consumo regular de esta fruta podría asociarse a una mejoría en cuadros de hígado graso

Este es el fruto que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que en México

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: “No hay información”

Capturan a “La Mafias”, tiktoker y modelo ligada a La Unión Tepito, por presunto robo en GAM, CDMX

Cementerio clandestino en Hermosillo, Sonora: hallan 60 cuerpos y detienen a cinco involucrados

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal responde a polémicas

Christian Nodal responde a polémicas por pensión y viajes de su hija Inti: abogado aclara todo

‘Los Hilos del Pasado’ con Yadhira Carrillo: fecha de estreno, elenco y horario de la nueva versión de ‘El Privilegio de Amar’

Las Estrellas Bailan en Hoy: Jimena Longoria debuta en el matutino de Televisa este 15 de octubre

Mauricio Martínez anuncia que superó el cáncer por quinta vez: “Soy un sobreviviente” | Video

Conductores de Hoy exigen justicia tras asesinato de Fede Dorcaz en CDMX y piden que se tomen medidas: “Por qué si todos sabemos no hacen algo”

DEPORTES

El mexicano Alejandro Kirk se

El mexicano Alejandro Kirk se mete entre los finalistas al Guante de Oro 2025 en la Liga Americana de la MLB

Niña se vuelve viral al celebrar su cumpleaños con temática de Penta Zero Miedo, luchador mexicano en WWE | Video

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey

¡Intratable! Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025 y logra su victoria 16 en el año