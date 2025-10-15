México

Cierran esta estación de la Línea B del Metro CDMX de manera temporal por festejos

Adrián Rubalcava, director General del transporte público, hizo un llamado a los usuarios para tomar previsiones y planificar sus viajes

Por Omar Martínez

Guardar
Una estación de la Línea
Una estación de la Línea B del Metro de CDMX permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Crédito: X/@MetroCDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que una de las estaciones de la Línea B permanecerá cerrada al público de manera temporal.

Fue el propio medio de transporte público quien dio a conocer la noticia a través de un comunicado oficial compartido este martes 14 de octubre en sus redes sociales.

Señaló que será desde este martes 14 de octubre que estará cerrada una estación de la ruta que va de Ciudad Azteca hasta Buenavista.

Se trata de la estación Tepito, que permanecerá sin servicio de manera temporal, puntualizó el Metro de la Ciudad de México.

La entrada a la estación San Lázaro de la Línea B quedó inundada tras fuertes lluvias. (Crédito: X/ @MetroViralMx)

Por lo tanto, en esta estación no se permitirá el ascenso y descenso de usuarios, por lo menos este martes 14 de octubre.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales del Metro capitalino para saber la fecha en que se abrirá esta estación de la Línea B del transporte público local.

De igual manera, Adrián Rubalcava, director general del Metro de la Ciudad de México, mencionó sobre el cierre de la estación Tepito desde este martes 14 de octubre.

La estación Tepito del Metro
La estación Tepito del Metro de CDMX estará cerrada de manera temporal. Foto: X/@MetroCDMX.

Tanto Rubalcava como el propio Metro de la Ciudad de México indicaron en sus redes sociales oficiales cuál sería la alternativa para llegar a sus respectivos destinos ante el cierre de la estación Tepito de la Línea B.

Mencionó que podrían dirigirse a la estación Morelos, que conecta también la Línea 4 del Metro de la Ciudad de México o Lagunilla de la ruta B.

De igual manera, hizo un llamado a los usuarios para tomar previsiones durante sus viajes, así como planificarlos mientras se mantiene el cierre de la estación.

Adrián Rubalcava notificó las razones
Adrián Rubalcava notificó las razones por las que el Metro de la Ciudad de México cerró al estación Tepito de manera temporal. Foto: X/@AdrianRubalcava.

Cuál es la razón por la que la estación Tepito del Metro de CDMX está cerrada este martes 14 de octubre

Pese a que el Metro de la Ciudad de México no especificó las razones del cierre de la estación Tepito y que solo Adrián Rubalcava mencionó que era por un evento al exterior, esta es la razón por la que se suspendió el servicio de manera temporal en este sitio.

Se trata de la celebración por el 68 aniversario de los Mercados de Tepito, por lo que el evento del exterior se está celebrando a lo grande.

Señalan que hay diferentes sonideros, entre ellos La Changa, quienes celebraron junto con habitantes de estas colonias y zonas los casi setenta años de los mercados de Tepito.

Celebración Número 68 de los
Celebración Número 68 de los Mercados de Tepito. Crédito: Cuartoscuro.

Temas Relacionados

MetroMetro CDMXCDMXLínea BTepitoCierre Línea BAniversario 68 Mercadosmexico-noticias

Más Noticias

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

El recorte busca reactivar el ánimo tras la goleada sufrida y asegurar una buena entrada en el último ensayo rumbo al Mundial 2026

Bajan los precios hasta un

Infonavit:  ¿Cuál es la manera más segura de comprar una casa embargada o recuperada?

El esquema ofrece estas propiedades a precios competitivos y con trámites simplificados

Infonavit:  ¿Cuál es la manera

Copa del Mundo 2026: ya hay 28 selecciones clasificadas al torneo en México, EEUU y Canadá

Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde debutarán en la justa, mientras que Paraguay y Sudáfrica vuelven tras ausencias mundialistas

Copa del Mundo 2026: ya

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 14 de octubre

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Vuelos demorados y cancelados en

Lis Vega conmueve a sus compañeros de La Granja VIP al revelar la razón por la que está distanciada de su mamá

La actriz y bailarina rompió en llanto al compartir la importancia que tiene el lazo familiar en su vida

Lis Vega conmueve a sus
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento de Seguridad de EEUU

Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Lis Vega conmueve a sus

Lis Vega conmueve a sus compañeros de La Granja VIP al revelar la razón por la que está distanciada de su mamá

La Granja VIP EN VIVO: La Bea canta para Lolita Cortés y ella la destroza con malas críticas

Kenia Os apoya a Belinda en su demanda contra Lupillo Rivera por violencia digital: “Qué les importa con quién salió”

Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans, apoya a Paty Sirvent con nueva generación del grupo: “No vives de nostalgia”

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

DEPORTES

Bajan los precios hasta un

Bajan los precios hasta un 50% en todas las localidades para el México vs Ecuador en el estadio Akron

Copa del Mundo 2026: ya hay 28 selecciones clasificadas al torneo en México, EEUU y Canadá

Se rompe el sueño NFL de Isaac Alarcón: los 49ers lo cortan tras sanción

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”