Cierran esta estación de la Línea B del Metro CDMX de manera temporal por festejos

Una estación de la Línea B del Metro de CDMX permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Crédito: X/@MetroCDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que una de las estaciones de la Línea B permanecerá cerrada al público de manera temporal.

Fue el propio medio de transporte público quien dio a conocer la noticia a través de un comunicado oficial compartido este martes 14 de octubre en sus redes sociales.

Señaló que será desde este martes 14 de octubre que estará cerrada una estación de la ruta que va de Ciudad Azteca hasta Buenavista.

Se trata de la estación Tepito, que permanecerá sin servicio de manera temporal, puntualizó el Metro de la Ciudad de México.

La entrada a la estación San Lázaro de la Línea B quedó inundada tras fuertes lluvias. (Crédito: X/ @MetroViralMx)

Por lo tanto, en esta estación no se permitirá el ascenso y descenso de usuarios, por lo menos este martes 14 de octubre.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales del Metro capitalino para saber la fecha en que se abrirá esta estación de la Línea B del transporte público local.

De igual manera, Adrián Rubalcava, director general del Metro de la Ciudad de México, mencionó sobre el cierre de la estación Tepito desde este martes 14 de octubre.

La estación Tepito del Metro de CDMX estará cerrada de manera temporal. Foto: X/@MetroCDMX.

Tanto Rubalcava como el propio Metro de la Ciudad de México indicaron en sus redes sociales oficiales cuál sería la alternativa para llegar a sus respectivos destinos ante el cierre de la estación Tepito de la Línea B.

Mencionó que podrían dirigirse a la estación Morelos, que conecta también la Línea 4 del Metro de la Ciudad de México o Lagunilla de la ruta B.

De igual manera, hizo un llamado a los usuarios para tomar previsiones durante sus viajes, así como planificarlos mientras se mantiene el cierre de la estación.

Adrián Rubalcava notificó las razones por las que el Metro de la Ciudad de México cerró al estación Tepito de manera temporal. Foto: X/@AdrianRubalcava.

Cuál es la razón por la que la estación Tepito del Metro de CDMX está cerrada este martes 14 de octubre

Pese a que el Metro de la Ciudad de México no especificó las razones del cierre de la estación Tepito y que solo Adrián Rubalcava mencionó que era por un evento al exterior, esta es la razón por la que se suspendió el servicio de manera temporal en este sitio.

Se trata de la celebración por el 68 aniversario de los Mercados de Tepito, por lo que el evento del exterior se está celebrando a lo grande.

Señalan que hay diferentes sonideros, entre ellos La Changa, quienes celebraron junto con habitantes de estas colonias y zonas los casi setenta años de los mercados de Tepito.

Celebración Número 68 de los Mercados de Tepito. Crédito: Cuartoscuro.