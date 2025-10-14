México

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

Hay una investigación para determinar la razonabilidad material del ataque contra el hombre

Por Luis Contreras

El hombre de aproximadamente 40
El hombre de aproximadamente 40 años recibió los primeros auxilios en el sitio

Fueron al menos dos personas las que habrían participado en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, quien fue atacado a balazos en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. y quien falleció el 14 de octubre.

Héctor “N” fue interceptado por un elemento de la Policía de Investigación (PDI) tras atacar al hombre, por lo que fue capturado por las autoridades. Tras la agresión y arresto las autoridades de la CDMX indicaron que fueron dos personas las que participaron en el homicidio.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), María Luisa Alcalde, aseguró que hay una investigación a fondo de lo sucedido en Ciudad Judicial.

Hay varias líneas de investigación

“Estamos investigando con todo rigor este homicidio. Se logró la detención del responsable material de este homicidio del día de ayer inmediatamente después e que se cometió. Tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio”.

David Cohen fue herido por un joven de 18 años en Ciudad Judicial, colonia Doctores

Tanto el sujeto capturado como su acompañante, al parecer, viajaban en una motocicleta que ya fue asegurada. De igual manera, la fiscal comentó que una investigación sobre la responsabilidad intelectual del homicidio y añadió que la investigación esta en sigilo con el objetivo de no comprometer sus resultados.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, añadió que un aspecto importante es que el agresor directo fue detenido, además de que aprovechó que para agradecer a la Fiscalía de la CDMX y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por las intervenciones.

Tras su arresto, Héctor “N” dijo a las autoridades que tenía 17 años, sin embargo, la FGJ-CDMXC confirmó que el sujeto capturado tiene 18 años de edad, el joven también fue hospitalizado y actualmente está bajo custodia. Por su parte, en un primero momento el abogado fue llevado a un hospital donde fue reportado como “muy grave”.

El joven detenido (FGJ-CDMX)
El joven detenido

Fue hasta el 14 de octubre, es decir un día después de la agresión, que la Fiscalía de la CDMX confirmó la muerte del abogado de 48 años que fue ingresado a un hospital privado en la CDMX.

“En los primeros minutos de este martes 14 de octubre, falleció el abogado que resultó lesionado durante los hechos ocurridos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores”, es parte del informe de la Fiscalía capitalina.

