Ari Borovoy muestra cómo van los avances para el concierto del ’90’s Pop Tour Antro’ a dos semanas del evento

Los conciertos del '90's Pop Tour Antro' se realizarán los días viernes 24 y 25 de octubre. (Instagram/90spoptour)

Ari Boroboy, integrante del ‘90’s Pop Tour Antro’, y quien con su compañía Bobo Producciones’ se encarga de la serie de conciertos de esta nueva edición de la llamada ‘máquina del tiempo’, reveló los avances y ensayos que se están llevando a cabo a dos semanas del espectáculo.

Los dos conciertos programados de esta nueva edición reinventada de los noventas se llevarán a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, el exintegrante de OV7 compartió cómo los artistas que se presentarán en estas dos ediciones están ensayando. También dio a conocer que en el lugar se están armando los vestuarios que las agrupaciones y cantantes usarán durante la “noche de antro”.

Recalcó que hay dos pisos para los ensayos, donde en uno practican algunos y en el segundo distintas agrupaciones.

Este será el elenco que se presentará en el 90's Pop Tour en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@boboproducciones.

“Les voy a enseñar que en el piso uno estamos ensayando como lo pudieron ver; en el piso dos también hay ensayos de los grupos en lo individual en este momento”, mencionó el cantante durante la presentación del video.

Señaló que se están realizando más de 90 vestuarios que serán utilizados en los dos conciertos del ‘90’s Pop Tour Antro’ en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Detalló que, además de este número, también se cuentan a los bailarines que acompañarán a los artistas y agrupaciones durante esas dos noches.

“Vamos a tiempo, estamos a dos semanas de abrir el Antro más grande de Latinoamérica con todo y pista de baile”, agregó Ari Boroboy en el mismo material compartido en sus redes sociales.

El evento tendrá lugar dos días seguidos en el Auditorio Nacional este mes de octubre. (Crédito: Instagram/90spoptour)

¿Qué artistas se presentarán en el ’90’s Pop Tour Antro’?

Los artistas que se presentarán en el 90’s Pop Tour serán: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados. JNS, Kabah, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín, S.B.S.

El último concierto del 90’s Pop Tour que se llevó a cabo fue en el Estadio GNP Seguros el pasado sábado 3 de mayo, donde también se presentaron otros artistas como: Litzy, Lynda, entre otros más.

Como se mencionó anteriormente, el 90’s Pop Tour se renovó y llegó la versión ‘Antro’ con dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Anteriormente, también estaba contemplada una fecha más para el domingo 26 de octubre, pero fue cancelada por cuestiones ajenas a la producción y recinto, según un comunicado oficial.

El concepto musical canceló el concierto del domingo 26 de octubre. Foto: Instagram/90spoptour.