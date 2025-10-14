México

Sheinbaum respalda a gobernadores frente a críticas por lluvias torrenciales: “Es ruin buscar culpables”

La presidenta destacó la actuación inmediata de gobernadores y alcaldes para coordinar brigadas y apoyar a la población

Por Andrés García S.

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. ( Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de los gobernadores y alcaldes de los estados afectados por las lluvias torrenciales recientes, y rechazó los señalamientos que buscan responsabilizar a las autoridades locales por los daños registrados.

Es ruin esta búsqueda de culpables, este zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios”, señaló durante ‘La Mañanera’ de este martes. Añadió que, en situaciones de emergencia, lo más importante es la solidaridad y el apoyo a la población, en lugar de buscar responsables.

“Yo creo que todo ser humano, si tiene un poco de corazón, en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, lo que busca es apoyar. Pero esta idea de: ‘vamos a buscar qué no hizo el gobernador de Querétaro. ¿Qué fue lo que le faltó a la gobernadora de Veracruz? ¿Por qué el gobernador de Puebla…?’“, cuestionó la mandataria.

Sheinbaum destacó que todos los gobernadores actuaron desde el primer momento, coordinando con sus equipos de Protección Civil y alertando a la población sobre el crecimiento de ríos y zonas de riesgo. Subrayó que la magnitud de las precipitaciones dificultó prever la extensión de las afectaciones, pero que las autoridades locales mantuvieron operativos permanentes.

Todos ellos están actuando de manera muy responsable, dedicando 24 horas, coordinando equipos, orientando a la población y solicitando apoyos”, afirmó la presidenta. Señaló que, aunque posteriormente se podrá hacer un balance de los daños y las acciones, actualmente la prioridad es atender a quienes resultaron afectados por las lluvias.

Coordinación, necesaria en todos los niveles

Las lluvias recientes provocaron deslaves en varios estados, como Veracruz, donde la Sheinbaum destacó la necesidad de coordinación entre gobiernos federal, estatales y municipales para garantizar el acceso y la seguridad de la población. Señaló que en algunas zonas se requiere maquinaria especializada proveniente de otras partes del país para avanzar en la limpieza y restablecimiento de carreteras.

Veracruz fue uno de los
Veracruz fue uno de los estados más afectados por las lluvias torrenciales y las consecuentes inundaciones. (Crédito: Protección Civil Veracruz)

La mandataria agregó que, aunque los trabajos no pueden completarse de inmediato, se están movilizando recursos y apoyo para que nadie quede desamparado. Además, indicó que existen protocolos de atención de emergencia y de reconstrucción, así como mecanismos de evaluación posterior, incluyendo la colaboración con la comunidad científica para mejorar los sistemas de alerta y la respuesta ante desastres futuros.

“Estamos actuando coordinadamente desde el primer momento y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados, del gobierno federal, de todo el Estado mexicano para poder garantizar el apoyo a la población. Quisiéramos que esto fuera más rápido pero están llegando equipos y apoyo, no se va a dejar desamparado a nadie, a todo mundo se le va a apoyar. Hay protocolos para atención de emergencia, luego para reconstrucción y después pues toda la revisión de los protocolos de actuación: ¿qué funcionó? ¿qué se puede mejorar? Y la comunicación con la comunidad científica para poder saber si hay mejores mecanismos de alertamiento”, explicó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGobierno FederalLluvias torrencialesLa MañaneraPalacio Nacionalmexico-noticias

Más Noticias

Desnudan a tres mujeres señaladas de robarse mercancía en mercado de San Martín Texmelucan, Puebla

Por igual fueron rapadas y exhibidas en público por los comerciantes afectados

Desnudan a tres mujeres señaladas

¿Por qué deberías comer mandarinas este otoño? Propiedades y nutrientes

Es una fruta de temporada que combina sabor, aroma y múltiples beneficios para la salud

¿Por qué deberías comer mandarinas

Senado abre centro de acopio para damnificados por las lluvias, proponen que legisladores donen su quincena

Laura Itzel Castillo indicó que con los recursos que donen los 128 senadores se comprarán palas, picos y otros productos

Senado abre centro de acopio

Balaceras y ataque con explosivos sacuden la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán | Videos

Las autoridades de la localidad señalaron que, desde el primer momento de los hechos, se solicitó la intervención de fuerzas de seguridad estatales

Balaceras y ataque con explosivos

Familias de Durango exigen acelerar investigaciones por desapariciones en el sur de Sinaloa | VIDEO

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que las autoridades trabajan conjuntamente para aclarar los hechos lo antes posible

Familias de Durango exigen acelerar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balaceras y ataque con explosivos

Balaceras y ataque con explosivos sacuden la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán | Videos

Familias de Durango exigen acelerar investigaciones por desapariciones en el sur de Sinaloa | VIDEO

Cae integrante clave de “Los Malcriados 3AD” en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Fiscalía de CDMX confirma muerte del abogado David Cohen tras sufrir ataque armado en Ciudad Judicial

Cárteles mexicanos se infiltraron en la Legión Internacional de Ucrania para aprender tácticas de guerra con drones

ENTRETENIMIENTO

Reviven comentarios de Daniel Bisogno

Reviven comentarios de Daniel Bisogno contra La Casa de los Famosos tras estreno de La Granja VIP: “Porquería”

Alejandra Guzmán reaparece tras operación de emergencia en la columna y manda contundente mensaje

David Cohen, abogado asesinado en CDMX, tenía casos activos de Anahí, revela Ana María Alvarado

¿Quién es la novia de Eleazar Gómez que él asegura extrañar durante La Granja VIP?

Qué significa la frase ‘Descuido Venga La Alegría’, viral tras momento íntimo de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

DEPORTES

CMLL anuncia función única de

CMLL anuncia función única de luchadoras con el Campeonato Universal de Amazonas 2025 y Mundial Femenil en juego

¿Ochoa o Corona? Ricardo La Volpe y Daniel Guzmán desatan debate por definir al mejor arquero de México

Mercedes Moné lanza amenaza a Persephone previo a su lucha por titulo mundial femenil del CMLL: “No tienes oportunidad ante mí”

México vs Ecuador: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de cara al Mundial 2026

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia