La mexicana Helena Moreno es elegida alcaldesa de Nueva Orleans: promete una ciudad “que funcione para todos”

Helena Moreno es la primer mujer latina en obtener el cargo y la segunda mujer en posicionarse en el puesto. (FOTO: IG: @helenamorenola)

La concejal Helena Moreno hizo historia el 11 de octubre al convertirse en la primera latina y segunda mujer elegida alcaldesa de Nueva Orleans, tras obtener el 55% de los votos en las elecciones locales del 11 de octubre. La demócrata de 48 años, nacida en Xalapa, Veracruz, asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, con la promesa de transformar una ciudad marcada por la desigualdad, la corrupción y los desastres naturales.

“Los votantes eligieron avanzar hacia una ciudad que funcione, una donde todos puedan prosperar, donde las oportunidades no sean solo para algunos, sino para todos.

“El trabajo duro está justo delante de nosotros”, declaró Moreno al celebrar su triunfo.

Información en desarrollo...