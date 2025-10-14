Infonavit 2025: cómo trabajadores que cotizan en el IMSS pueden obtener 160 mil pesos

A través de Infonavit los trabajadores del IMSS pueden obtener más de 160 mil pesos. (Freepik)

Los recursos otorgados por el crédito Mejoravit Solo para ti a través de Infonavit permiten a los trabajadores que cotizan en el IMSS acceder a un monto que oscila entre 10 mil 318 y 163 mil 030 pesos para renovar, reparar o mejorar su vivienda, según la información proporcionada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Este crédito otorga todos los fondos de manera directa en una cuenta bancaria, facultando a los beneficiarios para elegir libremente dónde comprar los materiales y servicios necesarios relacionados con las mejoras en su hogar.

Esta alternativa financiera presenta, de acuerdo con Infonavit, condiciones favorables en comparación con otros productos disponibles en el mercado. Además, el Instituto destaca un costo tres veces menor en comparación con una tarjeta de crédito, un préstamo de nómina o un crédito personal bancario.

El producto ha sido diseñado para anticipar situaciones de emergencia, como lluvias intensas o huracanes, permitiendo tomar medidas preventivas, como la impermeabilización de techos y muros, para evitar daños en paredes, muebles y la estructura de la vivienda.

El inmueble que se desea impermeabilizar o mejorar puede ser propiedad no solo del solicitante, sino también de su cónyuge, concubino(a), hijos(as), hermanos(as), padres, abuelos o suegros.

El monto exacto para cada beneficiario queda condicionado al nivel de ingresos y al saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda, no pudiendo exceder el 90% de dicho saldo.

La tasa de interés se ajusta al importe solicitado: para créditos hasta 41 mil 273 047 pesos la tasa será del 10% anual fija con plazos de uno a cinco años, mientras que para montos que superen esa cifra, la tasa será del 11% anual fija y el plazo podrá extenderse hasta diez años, según explicó Infonavit a través de su plataforma oficial.

Entre los principales requisitos para solicitar este crédito:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y contar con registros de datos biométricos actualizados.

Autorizar la consulta a buró de crédito.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Presentar la documentación completa, incluyendo la Carta bajo Protesta de Decir Verdad que puedes descargar desde Mi Cuenta Infonavit.

Mi Cuenta Infonavit puede darse de alta a través del sitio web oficial.

Las posibilidades de uso de este financiamiento incluyen, además de la impermeabilización, la reparación de techos, suelos, puertas y ventanas, labores de pintura, remodelaciones en cocina, baños, jardines, instalación de aire acondicionado, colocación de lámparas, y mantenimiento o adaptación de servicios de drenaje, agua potable y electricidad.

Igualmente, se admite la incorporación de sistemas de eficiencia energética y la adaptación de espacios para personas con discapacidad, disponiéndose los recursos según las necesidades identificadas por el solicitante.