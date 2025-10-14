Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Esta es la organización que opera en la alcaldía de la colonia Doctores (Infobae México/Jovani Pérez)

El abogado David Cohem Sacal, conocido por representar legalmente a figuras públicas y empresarios, fue atacado a tiros este lunes en las inmediaciones de las oficinas del Poder Judicial de la CDMX. Tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado para recibir atención médica, sin embargo, los esfuerzos realizados no fueron suficientes, pues la madrugada de este martes se dio a conocer su muerte.

De acuerdo con las autoridades, el agresor identificado como Héctor Hernández Escartín fue detenido después del ataque y trasladado a un hospital, pues un oficial le disparó en el brazo izquierdo para evitar que este escapara.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, dieron a conocer que Héctor no actuó solo, pues gracias a las diferentes líneas de investigación que se mantienen, lograron identificar a dos sujetos en que viajaban a bordo de una motocicleta, como presuntos participantes del atentado.

Cabe recalcar que la colonia Doctores, lugar donde aconteció el atentado, está ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Zona que anteriormente ya ha sido señalada por ser un territorio en el que operan diferentes organizaciones criminales.

Estos son los Cárteles que operan en la zona donde asesinaron al abogado

El abogado David Cohen junto a Sebastián Rulli, uno de los artistas al que representó. (CUARTOSCURO)

De acuerdo al informe “Grupos delictivos 2024-2025" publicado por la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, publicado el 14 de mayo de 2025, en la capital del país operan al menos 62 organizaciones delictuosas, unas a nivel nacional y otras solo a nivel local.

En la alcaldía Cuauhtémoc se han identificado a tres organizaciones criminales: La Unión Tepito, La Fuerza Anti-Unión y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el mismo informe se dio a conocer que las autoridades han detenido a varios integrantes de cada una de las organizaciones Siendo La Unión Tepito la más afectada con 124 detenidos, la Fuerza Anti-Unión con 42, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con seis.

Por otra parte, se mencionó que las operaciones y arrestos más significativos contra el crimen organizado se concentraron en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde dichas organizaciones mantienen actividad.

Además, se informó de la captura de otros 164 individuos relacionados con grupos como el Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua, Cártel Nuevo Imperio, Cártel Independiente de Acapulco, Los Tanzanios, Los Balta y La Familia Michoacana.