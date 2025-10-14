México

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

De acuerdo con un informe de seguridad, en la zona operan tres grupos delictivos

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Esta es la organización que
Esta es la organización que opera en la alcaldía de la colonia Doctores (Infobae México/Jovani Pérez)

El abogado David Cohem Sacal, conocido por representar legalmente a figuras públicas y empresarios, fue atacado a tiros este lunes en las inmediaciones de las oficinas del Poder Judicial de la CDMX. Tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado para recibir atención médica, sin embargo, los esfuerzos realizados no fueron suficientes, pues la madrugada de este martes se dio a conocer su muerte.

De acuerdo con las autoridades, el agresor identificado como Héctor Hernández Escartín fue detenido después del ataque y trasladado a un hospital, pues un oficial le disparó en el brazo izquierdo para evitar que este escapara.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, dieron a conocer que Héctor no actuó solo, pues gracias a las diferentes líneas de investigación que se mantienen, lograron identificar a dos sujetos en que viajaban a bordo de una motocicleta, como presuntos participantes del atentado.

Cabe recalcar que la colonia Doctores, lugar donde aconteció el atentado, está ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Zona que anteriormente ya ha sido señalada por ser un territorio en el que operan diferentes organizaciones criminales.

Estos son los Cárteles que operan en la zona donde asesinaron al abogado

El abogado David Cohen junto
El abogado David Cohen junto a Sebastián Rulli, uno de los artistas al que representó. (CUARTOSCURO)

De acuerdo al informe “Grupos delictivos 2024-2025" publicado por la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, publicado el 14 de mayo de 2025, en la capital del país operan al menos 62 organizaciones delictuosas, unas a nivel nacional y otras solo a nivel local.

En la alcaldía Cuauhtémoc se han identificado a tres organizaciones criminales: La Unión Tepito, La Fuerza Anti-Unión y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el mismo informe se dio a conocer que las autoridades han detenido a varios integrantes de cada una de las organizaciones Siendo La Unión Tepito la más afectada con 124 detenidos, la Fuerza Anti-Unión con 42, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con seis.

Por otra parte, se mencionó que las operaciones y arrestos más significativos contra el crimen organizado se concentraron en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde dichas organizaciones mantienen actividad.

Además, se informó de la captura de otros 164 individuos relacionados con grupos como el Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua, Cártel Nuevo Imperio, Cártel Independiente de Acapulco, Los Tanzanios, Los Balta y La Familia Michoacana.

Temas Relacionados

AbogadoDavid CohenColonia DoctoresNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

Vecinos realizaron un reporte luego de que identificaran un olor fétido proveniente del paquete

Hallan restos humanos dentro de

Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans, apoya a Paty Sirvent con nueva generación del grupo: “No vives de nostalgia”

La ahora podcaster dio su opinión “como mamá” ante la polémica que rodea a Jeans y JNS

Tábatha Vizuet, integrante original de

Beca Benito Juárez 2025: lanzan este importante aviso para el registro de este mes de octubre

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos

Beca Benito Juárez 2025: lanzan

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

El productor contó a “Infobae México” lo que significó traer de vuelta un clásico de los melodramas

José Alberto Castro revela todo

Captan a militares entregando despensas con los colores de Morena a damnificados en Puebla

Cuerpos de seguridad distribuyeron ayuda a damnificados en el municipio de Zihuateutla usando empaques con distintivos partidistas

Captan a militares entregando despensas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Participaron dos personas en el

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

ENTRETENIMIENTO

José Alberto Castro revela todo

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

Ricardo Casares podría recibir fuerte castigo tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

Surge nueva teoría sobre el asesinato de Fede Dorcaz: por culpa de un fuerte video que subió y luego eliminó

Exatlón México: quién gana el Duelo de Enigmas hoy 14 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez recuerda fuerte accidente que lo llevó al hospital

DEPORTES

Así felicitó Xolos a Gilberto

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido