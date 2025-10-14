En estos cines se podrá ver Frankenstein de Guillermo del Toro

REUTERS/Daniel Cole

El cartel de la película Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro anuncia una función especial en cines selectos antes de su estreno en la plataforma Netflix el 23 de octubre.

En la Ciudad de México (CDMX), las sedes incluyen Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Nacional de Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho en el CCU, Museo Universitario del Chopo, Cinedot Aztapotzalco, Cinedot Tláhuac, Cinetop Linterna Mágica, Cinemas WTC, Autocinema Coyote Insurgentes y Autocinema Coyote Polanco.

Estos son los cines en donde estará disponible el 17 de octubre. (X/@GabyMeza8)

Otros estados y ciudades con funciones de Frankenstein comprenden:

Chihuahua en Cinemas Ocosingo

Baja California en Cinedot Oasis Tijuana y Cineteca Tijuana

Aguascalientes en Cinemas Krystal, Cinetop Aguascalientes, Sala alternativa, Intercinemas Calvillo

Estado de México en Film Club Café, Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepc, Cinemas Plaza Mariana, Cineplex Atlacomulco, Cinestar San Mateo, Cinemas Lerma, Cinema Plaza Valle, Cine Xilotxin, Cineplex Ixtapaluca

Guillermo del Toro revela al monstruo de su esperada Frankenstein. (Netflix)

Colima en Cinemas del Country

Coahuila en Río Cinemas Alameda, Cineplex Tec, Río Cinemas Sabinas y Citicinemas Torreón

Guanajuato en Cinemubi Guanajuato

Puebla en CCU BUAP, Cinemas Zacatlán, Cinebox San Martín, Cinebox Teziutlán

Querétaro en Cinedot Centro Sur, Cinetop Tequisquiapan, Cinebox San Juan

San Luis Potosí en Cineteca Alameda, Magnus Cinema Puente Corona y Cineplex Matehuala

Sinaloa en Citicinemas La Isla, Citicinemas Galerías San Miguel y Citicinemas Guamuchil

Sonora en Cineteca Sonora, Cinetix San Luis Río Colorado y Cinemall

Tamaulipas en Multicinemas Azteca y Cinebox Tampico

Tlaxcala en Cinedot Tlaxcala, Cinetix Huamantla, Cinetix Apizaco y Multicine.

Veracruz en Cinetix Orquídeas, Cinetix Plaza Zaragoza, Cinebox Coyol y Cinebox Papantla

Yucatán en Cinerec Tekax y Cines Siglo XXI

Zacatecas en Capital Movie

Guerrero en Cine Hidalgo

Hidalgo