México

En estos cines se podrá ver Frankenstein de Guillermo del Toro

El próximo estreno del cineasta mexicano también llegará al streaming

Por Mariana L. Martínez

Guardar
REUTERS/Daniel Cole
REUTERS/Daniel Cole

El cartel de la película Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro anuncia una función especial en cines selectos antes de su estreno en la plataforma Netflix el 23 de octubre.

En la Ciudad de México (CDMX), las sedes incluyen Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Nacional de Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho en el CCU, Museo Universitario del Chopo, Cinedot Aztapotzalco, Cinedot Tláhuac, Cinetop Linterna Mágica, Cinemas WTC, Autocinema Coyote Insurgentes y Autocinema Coyote Polanco.

Estos son los cines en
Estos son los cines en donde estará disponible el 17 de octubre. (X/@GabyMeza8)

Otros estados y ciudades con funciones de Frankenstein comprenden:

  • Chihuahua en Cinemas Ocosingo
  • Baja California en Cinedot Oasis Tijuana y Cineteca Tijuana
  • Aguascalientes en Cinemas Krystal, Cinetop Aguascalientes, Sala alternativa, Intercinemas Calvillo
  • Estado de México en Film Club Café, Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepc, Cinemas Plaza Mariana, Cineplex Atlacomulco, Cinestar San Mateo, Cinemas Lerma, Cinema Plaza Valle, Cine Xilotxin, Cineplex Ixtapaluca
Guillermo del Toro revela al
Guillermo del Toro revela al monstruo de su esperada Frankenstein. (Netflix)
  • Colima en Cinemas del Country
  • Coahuila en Río Cinemas Alameda, Cineplex Tec, Río Cinemas Sabinas y Citicinemas Torreón
  • Guanajuato en Cinemubi Guanajuato
  • Puebla en CCU BUAP, Cinemas Zacatlán, Cinebox San Martín, Cinebox Teziutlán
  • Querétaro en Cinedot Centro Sur, Cinetop Tequisquiapan, Cinebox San Juan
  • San Luis Potosí en Cineteca Alameda, Magnus Cinema Puente Corona y Cineplex Matehuala
  • Sinaloa en Citicinemas La Isla, Citicinemas Galerías San Miguel y Citicinemas Guamuchil
  • Sonora en Cineteca Sonora, Cinetix San Luis Río Colorado y Cinemall
  • Tamaulipas en Multicinemas Azteca y Cinebox Tampico
  • Tlaxcala en Cinedot Tlaxcala, Cinetix Huamantla, Cinetix Apizaco y Multicine.
  • Veracruz en Cinetix Orquídeas, Cinetix Plaza Zaragoza, Cinebox Coyol y Cinebox Papantla
  • Yucatán en Cinerec Tekax y Cines Siglo XXI
  • Zacatecas en Capital Movie
  • Guerrero en Cine Hidalgo
  • Hidalgo

Temas Relacionados

Guillermo del ToroFrankensteinmexico-noticias

Más Noticias

Quién es David Cohen, abogado atacado en CDMX, y a qué personajes representó

Reconocido por su trabajo como litigante civil y mercantil, David Cohen Sacal ha representado a figuras de alto perfil, incluidos Billy Álvarez y el actor Sebastián Rulli

Quién es David Cohen, abogado

Facultad de Arquitectura de la UNAM entra en paro indefinido

El plantel universitario se une a otras escuelas de la máxima casa de estudios del país que han suspendido sus actividades escolares

Facultad de Arquitectura de la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Tras la goleada que recibió Luis Malagón, el técnico del Tri confesó sus dudas sobre el arquero

Javier Aguirre confiesa que la

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Los ahora sentenciados fueron capturados en junio de 2024

Sentencian a tres hombres asegurados

Cae “El Chiapaneco”, presunto implicado en el homicidio de cuatro personas en Nezahualcóyotl, Edomex

Fua capturado junto con un arma de fuego

Cae “El Chiapaneco”, presunto implicado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres asegurados

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple México: Fuerza

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

Ranking Netflix México: Top 10 de las series más vistas para pasar horas frente a la pantalla

Piden donaciones para que familia de Fede Dorcaz pueda llevar el cuerpo del modelo a Argentina

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”