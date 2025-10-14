En estos cines se podrá ver Frankenstein de Guillermo del Toro

El cartel de la película Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro anuncia una función especial en cines selectos antes de su estreno en la plataforma Netflix el 23 de octubre.
En la Ciudad de México (CDMX), las sedes incluyen Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Nacional de Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho en el CCU, Museo Universitario del Chopo, Cinedot Aztapotzalco, Cinedot Tláhuac, Cinetop Linterna Mágica, Cinemas WTC, Autocinema Coyote Insurgentes y Autocinema Coyote Polanco.
Otros estados y ciudades con funciones de Frankenstein comprenden:
- Chihuahua en Cinemas Ocosingo
- Baja California en Cinedot Oasis Tijuana y Cineteca Tijuana
- Aguascalientes en Cinemas Krystal, Cinetop Aguascalientes, Sala alternativa, Intercinemas Calvillo
- Estado de México en Film Club Café, Cineteca Mexiquense, Cinedot Coacalco, Cinedot Los Reyes, Cinetop Ecatepc, Cinemas Plaza Mariana, Cineplex Atlacomulco, Cinestar San Mateo, Cinemas Lerma, Cinema Plaza Valle, Cine Xilotxin, Cineplex Ixtapaluca
- Colima en Cinemas del Country
- Coahuila en Río Cinemas Alameda, Cineplex Tec, Río Cinemas Sabinas y Citicinemas Torreón
- Guanajuato en Cinemubi Guanajuato
- Puebla en CCU BUAP, Cinemas Zacatlán, Cinebox San Martín, Cinebox Teziutlán
- Querétaro en Cinedot Centro Sur, Cinetop Tequisquiapan, Cinebox San Juan
- San Luis Potosí en Cineteca Alameda, Magnus Cinema Puente Corona y Cineplex Matehuala
- Sinaloa en Citicinemas La Isla, Citicinemas Galerías San Miguel y Citicinemas Guamuchil
- Sonora en Cineteca Sonora, Cinetix San Luis Río Colorado y Cinemall
- Tamaulipas en Multicinemas Azteca y Cinebox Tampico
- Tlaxcala en Cinedot Tlaxcala, Cinetix Huamantla, Cinetix Apizaco y Multicine.
- Veracruz en Cinetix Orquídeas, Cinetix Plaza Zaragoza, Cinebox Coyol y Cinebox Papantla
- Yucatán en Cinerec Tekax y Cines Siglo XXI
- Zacatecas en Capital Movie
- Guerrero en Cine Hidalgo
- Hidalgo
