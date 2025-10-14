México

Dictan prisión preventiva a presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Moya en Edomex

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” son señalados por haber seguido a la menor y privarla de la libertad

Por Ale Huitron

Guardar
Kimberly Moya, estudiante de CCH
Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan que se encuentra desaparecida. (FGJEM)

Un Juez de Control dictó prisión preventiva como medida cautelar en contra de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su probable participación en la desaparición de la adolescente Kimberly Moya, ocurrido el pasado 2 de octubre en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

La medida se dictó tras cuatro horas de audiencia inicial en el Poder Judicial del Edomex, en el que la defensa de ambos sujetos solicitaron la duplicidad del término constitucional, reservándose el derecho de ofrecer los medios de prueba pertinentes.

Ambos hombres enfrentan este proceso por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares tras haber sido detenidos el lunes 13 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) detalló que el juez tomó esta decisión luego de analizar los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, ya que se determinó que existen riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación.

Ante esto, la continuación de la audiencia se programó para el próximo jueves 16 de octubre a las 12:30 horas, en la que se deberá establecer si los sujetos serán vinculados a proceso.

Las autoridades detuvieron a dos
Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables de la desaparición de Kimberly Moya. (FGJ Estado de México)

Detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, el pasado 2 de octubre Kimberly Moya caminaba sobre la calle Filomeno Mata, ubicada en la colonia San Rafael Chamapa, cuando Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, corrió hacia ella y la dirigió hacia el sitio donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen color gris, que era conducido por Paulo Alberto “N”, de 36 años de edad.

El sujeto esperaba sobre la calle Diagonal Minas, y de acuerdo con las indagatorias, ambos habrían privado de la libertad a la adolescente subiéndose con ella al vehículo y huyendo del sitio.

Tras la realización de diversos cateos, las autoridades localizaron en un taller donde Gabriel Rafael “N” se desempeña como tornero un par de botas color café con manchas “aparentemente hemáticas”, las cuales coincidieron con muestras biológicas de los padres de Kimberly Moya.

Las autoridades lograron la detención
Las autoridades lograron la detención de dos personas gracias a la evidencia registrada en las cámaras de vigilancia (FGJ EDOMEX)

El análisis de videos también pudo determinar que durante el recorrido que realizó Kimberly Moya desde su domicilio, el sitio donde realizó impresiones y hasta su trayecto de regreso, aparece en varias ocasiones un vehículo marca Volkswagen color gris, presuntamente conducido por Paulo Alberto “N”, quien siguió a la adolescente hasta privarla de la libertad en un punto de la calle Minas de la misma colonia.

Ante la negativa de los detenidos de proporcionar información sobre el paradero de la adolescente, los tres órdenes de gobierno continúan con los trabajos de investigación y búsqueda de Kimberly Moya bajo las presunción de que continúa con vida.

Tanto Gabriel Rafael “N” como Paulo Alberto “N” se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Temas Relacionados

Kimberly MoyaEdomexNaucalpanprisión preventivadetenidosimplicados desapariciónmexico-noticias

Más Noticias

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

Vecinos realizaron un reporte luego de que identificaran un olor fétido proveniente del paquete

Hallan restos humanos dentro de

Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans, apoya a Paty Sirvent con nueva generación del grupo: “No vives de nostalgia”

La ahora podcaster dio su opinión “como mamá” ante la polémica que rodea a Jeans y JNS

Tábatha Vizuet, integrante original de

Beca Benito Juárez 2025: lanzan este importante aviso para el registro de este mes de octubre

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos

Beca Benito Juárez 2025: lanzan

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

El productor contó a “Infobae México” lo que significó traer de vuelta un clásico de los melodramas

José Alberto Castro revela todo

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

De acuerdo con un informe de seguridad, en la zona operan tres grupos delictivos

Este es el cártel que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este es el cártel que

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

José Alberto Castro revela todo

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

Ricardo Casares podría recibir fuerte castigo tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

Surge nueva teoría sobre el asesinato de Fede Dorcaz: por culpa de un fuerte video que subió y luego eliminó

Exatlón México: quién gana el Duelo de Enigmas hoy 14 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez recuerda fuerte accidente que lo llevó al hospital

DEPORTES

Así felicitó Xolos a Gilberto

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido