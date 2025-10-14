Dictan prisión preventiva a presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Moya en Edomex

Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan que se encuentra desaparecida. (FGJEM)

Un Juez de Control dictó prisión preventiva como medida cautelar en contra de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su probable participación en la desaparición de la adolescente Kimberly Moya, ocurrido el pasado 2 de octubre en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

La medida se dictó tras cuatro horas de audiencia inicial en el Poder Judicial del Edomex, en el que la defensa de ambos sujetos solicitaron la duplicidad del término constitucional, reservándose el derecho de ofrecer los medios de prueba pertinentes.

Ambos hombres enfrentan este proceso por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares tras haber sido detenidos el lunes 13 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) detalló que el juez tomó esta decisión luego de analizar los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, ya que se determinó que existen riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación.

Ante esto, la continuación de la audiencia se programó para el próximo jueves 16 de octubre a las 12:30 horas, en la que se deberá establecer si los sujetos serán vinculados a proceso.

Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables de la desaparición de Kimberly Moya. (FGJ Estado de México)

Detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, el pasado 2 de octubre Kimberly Moya caminaba sobre la calle Filomeno Mata, ubicada en la colonia San Rafael Chamapa, cuando Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, corrió hacia ella y la dirigió hacia el sitio donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen color gris, que era conducido por Paulo Alberto “N”, de 36 años de edad.

El sujeto esperaba sobre la calle Diagonal Minas, y de acuerdo con las indagatorias, ambos habrían privado de la libertad a la adolescente subiéndose con ella al vehículo y huyendo del sitio.

Tras la realización de diversos cateos, las autoridades localizaron en un taller donde Gabriel Rafael “N” se desempeña como tornero un par de botas color café con manchas “aparentemente hemáticas”, las cuales coincidieron con muestras biológicas de los padres de Kimberly Moya.

Las autoridades lograron la detención de dos personas gracias a la evidencia registrada en las cámaras de vigilancia (FGJ EDOMEX)

El análisis de videos también pudo determinar que durante el recorrido que realizó Kimberly Moya desde su domicilio, el sitio donde realizó impresiones y hasta su trayecto de regreso, aparece en varias ocasiones un vehículo marca Volkswagen color gris, presuntamente conducido por Paulo Alberto “N”, quien siguió a la adolescente hasta privarla de la libertad en un punto de la calle Minas de la misma colonia.

Ante la negativa de los detenidos de proporcionar información sobre el paradero de la adolescente, los tres órdenes de gobierno continúan con los trabajos de investigación y búsqueda de Kimberly Moya bajo las presunción de que continúa con vida.

Tanto Gabriel Rafael “N” como Paulo Alberto “N” se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.