Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

Las investigaciones iniciales permitieron identificar a dos presuntos involucrados en la desaparición de Kimberly Moya. (AP Foto/Fernando Llano)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este lunes la detención de dos personas presuntamente involucradas en la desaparición de Kimberly Moya, joven de 16 años de edad desaparecida el 2 de octubre en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los detenidos fueron identificados como Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años. Su captura se dio tras un cumplimiento de orden de aprehensión girada en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares.

El citado mandamiento judicial, derivó de los datos de prueba recabados durante la investigación inicial por las autoridades ministeriales, mismos que permitieron establecer la probable participación de ambos implicados en la desaparición de la adolescente Kimberly Moya.

Detalles de los hechos

Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables de la desaparición de Kimberly Moya. (FGJ Estado de México)

De acuerdo con la Fiscalía del EdoMex, aproximadamente a las 16:14 horas del pasado 2 de octubre, la víctima, caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan.

Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

**información en desarrollo**