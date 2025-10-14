México

Cómo germinar un hueso de aguacate en casa: estos son los errores que debes evitar

Transformar la semilla en una planta robusta es posible siguiendo métodos prácticos, ya sea en agua o tierra

Por Joshua Espinosa

Guardar
El aguacate es fuente de
El aguacate es fuente de proteínas, ácidos grasos esenciales y antioxidantes como la vitamina E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas frutas han logrado posicionarse en los hábitos alimenticios actuales como el aguacate, valorado tanto por sus propiedades nutritivas como por su versatilidad en la cocina.

El aguacate se distingue por su sabor suave, su textura cremosa y una semilla robusta que, lejos de ser desechada, puede transformarse en el inicio de un nuevo árbol en casa. De acuerdo con Ecoinventos, plantar y germinar el hueso del fruto es un proceso sencillo que ayuda a la autosuficiencia alimentaria.

Reconocido por científicos y nutricionistas, el aguacate encierra en su pulpa una serie de nutrientes esenciales. Es fuente de proteínas de alta calidad y proporciona ácidos grasos esenciales, vitales para el funcionamiento adecuado de las células. Este fruto contiene antioxidantes como la vitamina E, beneficiosos para prevenir el envejecimiento celular. Además, aporta una cantidad potasio superior al plátano y ofrece luteína, un pigmento que protege los ojos absorbiendo rayos ultravioletas.

La germinación de la semilla
La germinación de la semilla puede hacerse en agua o directamente en tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios para la salud que presenta el consumo frecuente de aguacate, según destaca Ecoinventos, incluyen la mejora de los niveles de colesterol, la estabilización del ritmo cardíaco y la contribución al crecimiento muscular. Su alto contenido de ácido fólico resulta especialmente importante durante el embarazo, ya que participa en el desarrollo del sistema nervioso del feto. También favorece la sensación de saciedad, ayuda a disminuir inflamaciones articulares, colabora con la reparación del cartílago y reforzando así el sistema inmunológico.

Más allá de las ventajas nutricionales, surge la posibilidad de aprovechar la semilla del aguacate para generar en casa una planta robusta. Hay dos métodos comunes para lograr la germinación: en agua y en tierra.

El método de germinación en agua inicia con la extracción y limpieza de la semilla. Se deben insertar tres palillos en el centro del hueso para que éste repose sobre el borde de un vaso, con la base sumergida y la mitad superior fuera del agua, no se recomienda que esté totalmente sumergida.

El método en agua requiere
El método en agua requiere palillos y un vaso para mantener la semilla parcialmente sumergida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental mantener el agua a un nivel que cubra siempre la parte inferior de la semilla del aguacate. El proceso de enraizamiento toma generalmente entre tres y cuatro semanas. Una vez que la raíz alcanza cerca de diez centímetros, se retira el hueso, se extraen los palillos y se trasplanta en una maceta pequeña, asegurando que la mitad permanezca visible sobre la tierra. El brote aparece en aproximadamente un mes.

La germinación directa en tierra ofrece una alternativa igual de eficaz. Tras seleccionar un hueso limpio, se coloca a una profundidad de dos o tres centímetros en una maceta, dejando la punta orientada hacia arriba. El riego debe ser frecuente, pero evitando el exceso de agua que puede provocar la pudrición de la semilla.

El nacimiento de la raíz y el tallo puede observarse al cabo de algunas semanas. Cuando el brote supera los veinte centímetros, llegó el momento de trasladar el aguacate a una maceta de mayor tamaño.

Temas Relacionados

Aguacate TierraAgua Germinación SemillaAgriculturamexico-noticias

Más Noticias

Quién es David Cohen, abogado atacado en CDMX, y a qué personajes representó

Reconocido por su trabajo como litigante civil y mercantil, David Cohen Sacal ha representado a figuras de alto perfil, incluidos Billy Álvarez y el actor Sebastián Rulli

Quién es David Cohen, abogado

Facultad de Arquitectura de la UNAM entra en paro indefinido

El plantel universitario se une a otras escuelas de la máxima casa de estudios del país que han suspendido sus actividades escolares

Facultad de Arquitectura de la

En estos cines se podrá ver Frankenstein de Guillermo del Toro

El próximo estreno del cineasta mexicano también llegará al streaming

En estos cines se podrá

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Tras la goleada que recibió Luis Malagón, el técnico del Tri confesó sus dudas sobre el arquero

Javier Aguirre confiesa que la

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Los ahora sentenciados fueron capturados en junio de 2024

Sentencian a tres hombres asegurados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres hombres asegurados

Sentencian a tres hombres asegurados con más de 350 kilos de cocaína en Chiapas

Aseguran más de 14 millones de pesos en cocaína en Tapachula, Chiapas

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple México: Fuerza

Top 10 Apple México: Fuerza Regida encabeza el ranking las canciones más reproducidas del momento

Cazzu en México: la cantante revela qué fue lo que más le dolió de la entrevista de Adela Micha a Christian Nodal

Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y su hija Mía cuenta cómo ha cambiado su relación

Ranking Netflix México: Top 10 de las series más vistas para pasar horas frente a la pantalla

Piden donaciones para que familia de Fede Dorcaz pueda llevar el cuerpo del modelo a Argentina

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que la

Javier Aguirre confiesa que la portería de la selección mexicana “le genera dudas” tras goleada ante Colombia

Filtran el uniforme de portero de la selección mexicana para el Mundial 2026 inspirado en diseños de Jorge Campos

Omar Bravo pierde papel de embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 tras ser vinculado por presunto abuso sexual

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”