“Un cadáver”: la reacción de La Chilindrina al verse al espejo tras su grave crisis de salud por exceso de medicina (Foto: RS)

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por su icónico personaje de La Chilindrina en el programa El Chavo del 8, se mantiene como tendencia en redes sociales.

Ello luego de compartir, por primera vez, los detalles de la grave crisis de salud que la obligó a ser hospitalizada en 2025, tras una gira en Perú.

En entrevista con Matilde Obregón, difundida en YouTube, la actriz reveló que llegó a temer por su vida y reconoció: “El susto que me llevé cuando me vi a un espejo fue cuando dije: no es posible que sea yo. Cuando me vi dije: eso es un cadáver, fue muy difícil”.

El origen de la crisis de salud de La Chilindrina: descoordinación médica y sobremedicación (Foto: YouTube/ Matilde Obregón)

La crisis aguda tras la gira por Perú: la salud de La Chilindrina se complicó en este viaje

La preocupación entre los seguidores de María Antonieta de las Nieves aumentó después de su hospitalización al regresar de Perú, donde había retomado presentaciones como La Chilindrina. Según Obregón, la actriz, de 75 años, experimentó una descompensación severa mientras permanecía en territorio sudamericano.

En esos días, circulaban imágenes y videos que mostraban el notorio deterioro físico de la intérprete, alimentando rumores sobre su estado.

De regreso en México, la actriz fue ingresada de emergencia. En la entrevista con Matilde Obregón, reconoció que el episodio fue causado por el consumo innecesario de medicamentos recetados por diferentes especialistas, sin seguimiento adecuado.

Según sus palabras, “Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué”. La acumulación de recetas, sumada a la descoordinación médica, la llevó a una situación límite.

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy domingo 12 de octubre tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día (Foto: Instagram/ La Chilindrina)

La hija de la actriz, Verónica González relató que la familia notó el cambio desde los primeros días de la gira en Perú. Aunque la asistente de la comediante atribuyó el malestar inicial a la deshidratación y la falta de hidratación, la situación se agravó, y Gabriel, otro de los hijos de la actriz, tuvo que viajar para asistirla personalmente.

El equipo médico confirmó: además de una infección pulmonar y urinaria, presentaba una grave sobremedicación y niveles de sodio peligrosamente bajos.

Pérdida de memoria y una imagen devastadora: así reaccionó La Chilindrina

El cuadro clínico fue tan severo que la protagonista de “El Chavo del 8” perdió totalmente la memoria durante una semana, según relató en el encuentro con Obregón.

“Me puse tan grave que no recuerdo, gracias a Dios, porque cuando yo tengo conciencia de eso, de una semana para acá. Cuando me vi fue: esa anciana soy yo”, mencionó.

El impacto emocional alcanzó su punto máximo cuando la actriz, ya en recuperación, se reconoció en el espejo y expresó: “no es posible que sea yo. Cuando me vi dije: eso es un cadáver, fue muy difícil”. Esta cita, difundida ampliamente en redes sociales, provocó una ola de mensajes de apoyo y una preocupación renovada sobre la salud de la actriz.

(IG: @lachilindfrina_oficial)

La familia de María Antonieta de las Nieves desempeñó un papel decisivo durante su recuperación. Verónica González narró: “Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía”.

El proceso de rehabilitación incluyó fisioterapia, ajustes médicos y exámenes constantes para revertir los daños provocados por el exceso de medicamentos y las infecciones asociadas. “Ha puesto de su parte, está en fisio, doctores, exámenes, ya se enoja, ya hace berrinche, ya está bien”, agregó Verónica, marcando el avance positivo en la salud de la actriz.

Estado de salud actual de La Chilindrina y mensaje a sus seguidores

Actualmente, María Antonieta de las Nieves afirma sentirse recuperada y agradece el apoyo de sus hijos y del equipo médico. En la reciente entrevista, la actriz expresó:

“Ahorita me veo y digo: soy otra. Mi bendita familia... los periodistas se vieron mal de que yo me quejaba de que mis hijos no me atendían, no se han separado de mí en un solo momento”.

Paola Montes de Oca tuvo cálido encuentro con Maria Antonieta de las Nieves en Lima. América TV

La intérprete sigue bajo control médico riguroso y dedica parte de su tiempo a actividades recreativas, como la pintura, desde su casa. Por medio de Instagram, la actriz envía mensajes de tranquilidad a sus seguidores y recalca que continúa en tratamiento para su bienestar.