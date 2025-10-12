Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día: “Ya se enoja”

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy domingo 12 de octubre tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día (Foto: Instagram/ La Chilindrina)

María Antonieta de las Nieves, conocida por generaciones como La Chilindrina, atraviesa actualmente un periodo de recuperación tras haber enfrentado una crisis de salud provocada por la ingesta de 19 medicamentos diarios.

El episodio, ocurrido luego de una gira en Perú en 2025, permaneció en privado hasta hace unos días, cuando la actriz compartió los detalles en una entrevista con Matilde Obregón en YouTube. Esta revelación la convirtió en tendencia en redes sociales, despertando preocupación y preguntas sobre su estado de salud actual.

El origen de la crisis de salud de La Chilindrina: descoordinación médica y sobremedicación

Durante la conversación con Matilde Obregón, la querida actriz de El Chavo del 8 relató por primera vez lo ocurrido luego de su paso por Perú. La actriz explicó que el desgaste físico y mental que sufrió no fue causado por una enfermedad desconocida, sino por una sobremedicación severa.

“Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué”, confesó ante Obregón.

La intérprete de La Chilindrina describió que la suma de tratamientos recetados por distintos médicos, sin un adecuado seguimiento conjunto, derivó en un cuadro crítico. Reconoció: “El doctor me las recetó, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud”.

Hospitalización y días críticos tras la gira en Perú de La Chilindrina

Según detalló la hija de la actriz, Verónica Fernández, el cuadro crítico comenzó durante una gira para retomar el personaje de La Chilindrina en Perú. Desde las primeras entrevistas, el equipo advirtió que algo no se encontraba bien. “Desde la primera entrevista que la hicieron en Perú yo dije: no es posible que la saquen así porque se veía mal. La asistente nos decía que le faltaba hidratación, que ya la había visto un neurólogo, nos confiamos”.

El estado de la querida actriz mexicana se complicó y las presentaciones se cancelaron. Su hijo Gabriel viajó para buscarla y gestionar su regreso a México, donde debió ser ingresada de emergencia. “Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía”, relató Verónica.

Los médicos constataron “infección en pulmones, vías urinarias y una sobremedicación terrible. Para quitarle ese rollo tenía que estar internada y nos aventamos una semana en el hospital”, comentó la hija de la comediante. Además, registraba un peligroso descenso de sodio, situación que pone en riesgo la vida por la posibilidad de convulsiones.

“Eso es un cadáver”: la reacción de La Chilindrina al verse al espejo tras su crisis de salud

Al regresar a casa, María Antonieta de las Nieves atravesó una etapa de recuperación física y emocional. La actriz confesó que no recuerda casi nada del episodio: “Me puse tan grave que no recuerdo, gracias a Dios, porque cuando yo tengo conciencia de eso, de una semana para acá. Cuando me vi fue: esa anciana soy yo”. Su reacción ante el espejo revela la magnitud del daño sufrido. “El susto que me llevé cuando me vi a un espejo fue cuando dije: no es posible que sea yo. Cuando me vi dije: eso es un cadáver, fue muy difícil”, narró en la entrevista emitida por YouTube.

Su familia desempeñó un papel fundamental. “Ahorita me veo y digo: soy otra. Mi bendita familia... los periodistas se vieron mal de que yo me quejaba de que mis hijos no me atendían, no se han separado de mí en un solo momento”, aseguró la comediante, quien recibió apoyo médico, fisioterapia y seguimiento constante por parte de sus seres queridos.

Verónica, su hija, indicó en el mismo espacio que la recuperación de la actriz ha sido gradual y positiva. “Ha puesto de su parte, está en fisio, doctores, exámenes, ya se enoja, ya hace berrinche, ya está bien”.

Además, la artista publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”.

Estado actual de La Chilindrina: fuera de peligro y en actividad

A sus 75 años, la también intérprete de El Chavo del 8 permanece enfocada en su fisioterapia y bajo estricta supervisión médica. La actriz mantiene contacto con sus admiradores, compartiendo videos desde su hogar y agradeciendo el apoyo recibido durante el proceso. En las grabaciones se la aprecia pintando y dedicada a actividades recreativas, señal que evidencia la notable mejoría en su estado general.

El proceso de recuperación ha sido largo, pero, María Antonieta de las Nieves se encuentra fuera de peligro y continúa mostrando avances. Ella misma confirmó que actualmente se siente como “otra persona”, y tanto su familia como su equipo médico respaldan su evolución favorable.