Suman más de mil propiedades aseguradas en la Operación Restitución del Edomex

539 inmuebles ya fueron entregados a sus legítimos dueños

Por Luis Contreras

Uno de los inmuebles asegurados
Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

Más de mil inmuebles relacionados con el delito de despojo han sido asegurados en el Estado de México como parte de la Operación “Restitución”, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El pasado viernes 10 de octubre, autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales, aseguraron 53 propiedades en los municipios de Acolman, Tecámac, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Toluca, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Tlalmanalco, Zumpango, Chiautla, Atenco, San Antonio La Isla, Tenancingo, Ixtapaluca, Cocotitlán y Tepetlixpa.

Los registros de las autoridades indican que desde el inicio de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad” en abril, se han asegurado 1.028 inmuebles en 25 municipios de la entidad. de dicha cantidad, un total de 539 (poco más de la mitad) ya fueron entregados a sus legítimos dueños.

Entre los inmuebles devueltos se encuentran 412 casas habitación, 60 predios y 17 locales comerciales. Durante las acciones del viernes, una persona fue vinculada a proceso por el delito de despojo y fue cumplimentada una orden de aprehensión por el mismo ilícito.

De igual manera, fue asegurado y entregó un inmueble destinado a una escuela rural administrada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía mexiquense destacó que la mayoría de las denuncias por despojo se resuelven mediante mecanismos alternos de solución, ya que suelen estar relacionadas con conflictos entre arrendatarios y arrendadores, familiares por herencias o disputas de colindancias entre predios.

Siete personas detenidas

Apenas el pasado 5 de octubre, la FGJEM informó el arresto de siete personas luego de la implementación de diversos cateos en 25 municipios del Edomex.

Descripción: Suman más de 900 inmuebles asegurados. (Crédito: FGJEM)

“Fueron detenidos 6 masculinos y una femenina en flagrancia, mismos que fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica", es parte del informe de los hechos.

Algunos objetivos criminales han sido capturados por su presunta relación con delitos de despojo, tal es el caso de Alejandro “N”, alias El Choko, quien es acusado de liderar una estructura conocida como La Chokiza.

De igual manera, organizaciones autodenominadas sindicatos también han sido ligadas con actividades de desojo. Se trata de grupos como “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales” (USON), “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), Unión 300 y/o Los 300.

