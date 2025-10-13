México

Vinculan a proceso al influencer “El Wero Bisnero” por homicidio de Renata “N” en Edomex

El creador de contenido trató de escapar del sitio tras el ataque contra la mujer

Por Luis Contreras

Rodolfo “N”, conocido como El Wero Bisnero, fue detenido en Atizapán de Zaragoza (Facebook: El Wero Bisnero)

Rodolfo “N”, quien es conocido en redes sociales como El Wero Bisnero fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el homicidio de Renata “N”, hechos registrados en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que los avances en las investigaciones han permitido señalar a Rodolfo “N” como posible responsable en el ataque contra una mujer en el Fraccionamiento Loma Antigua de la colonia Bosque Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

Además, a dicho sujeto le fue impuesta la medida de prisión preventiva y un plazo de dos meses para las averiguaciones.

“Rodolfo “N” habría agredido a una mujer que habitaba en dicho fraccionamiento, con un instrumento punzocortante, privándola de la vida", es parte del informe de las autoridades compartido el 12 de octubre.

Asesinato de Renata y captura del hombre

Fue el pasado 5 de octubre que elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre un mujer que estaba tirada en el piso. Cuando los agentes llegaron al sitio vieron que había un hombre desnudo que había sido capturado por un elemento de seguridad privada.

Se trató de Rodolfo “N”, quien fue asegurado luego de que fue visto correr a su departamento con manchas de sangre. Testigos de lo ocurrido apuntan a que El Wero Bisnero tuvo una discusión con la mujer.

El 9 de octubre pasado la Fiscalía mexiquense publicó que el arresto del influencer fue legal y fue ingresado al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz.

“Un Juez del Poder Judicial del Estado de México, Distrito de Tlalnepantla, vinculó a proceso a Rodolfo “N” por su probable intervención en el hecho delictuoso de homicidio calificado con ventaja, en agravio de Renata N“, resalta el informe del Poder Judicial del Edomex.

Reportes periodísticos indican que tras el ataque, la esposa de Rodolfo “N”, Ana Paulina “N”, le habría ayudado para tratar de eliminar las evidencias, lo anterior al internar quemar ropa manchada de sangre en la estufa.

El hombre ahora procesado habría tratado de escapar usando una camioneta, vehículo con el que chocó en la pluma de la caseta del fraccionamiento, lo que provocó que Rodolfo “N” tratara de huir a pie, pero fue interceptado por elementos de seguridad.

El Wero Bisnero es identificado como un creador de contenido dedicado al temas de asesoría en finanzas y emprendimiento. Contaba con miles de seguidores en TikTok, Instagram y Facebook.

¿Se canceló tu viaje? Revisa

Fans de Super Junior señalan

Sheinbaum promete apoyo para cada

Así luce la terminal Observatorio

La Granja VIP en vivo
Fans de Super Junior señalan

Estas son las pruebas que

