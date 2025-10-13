‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el primer eliminado

El panel de investigadores encabezado por Carlos Rivera recibió bastantes pistas para adivinar la identidad del personaje. (Captura de pantalla @eslamascara)

El programa ¿Quién es la máscara? 2025 arrancó su nueva temporada este 12 de octubre con una eliminación que generó sorpresa entre los espectadores. La revelación de la celebridad detrás del disfraz marcó el cierre de la jornada inicial.

La emisión mantuvo el formato característico, presentando a varios concursantes famosos que buscan mantener su identidad en secreto mientras interpretan canciones en el escenario. El panel de investigadores, compuesto por Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita, se enfrenta al reto de intentar adivinar quiénes se esconden tras los coloridos trajes, tarea que apela tanto al ingenio como al conocimiento del mundo del espectáculo.

Tras los enfrentamientos sobre el escenario, por decisión del público, el primer personaje en abandonar la competencia fue Shiba Moon, quien bajo la máscara ocultaba la identidad de la cantante y actriz mexicana Adamari López.

Shibamoon tuvo que revelar su identidad ante los investigadores. (¿Quién es la máscara?)

“No, no puede ser Adamari López… No lo vimos venir, no puede ser. Es una hermosa sorpresa el tenerte aquí, sabes que te quiero”, dijo el Carlos Rivera al ver a la presentadora.

Este desenlace sorprendió a los seguidores del programa, quienes reaccionaron de inmediato en redes sociales al descubrir la identidad detrás del disfraz. El panel de investigadores evidenció asombro al ver a la reconocida presentadora puertorriqueña al quitarse la máscara al final del show.

En el escenario, Adamari López tuvo la oportunidad de compartir su experiencia y agradeció la invitación al equipo de la producción. Durante la transmisión, el público y los investigadores intentaron descifrar quién se encontraba bajo el traje de Shiba Moon. A pesar de las teorías presentadas, ninguna logró atinar el nombre de la celebridad.

La conductora se mostró muy emocionada tras su presentación en el escenario. (@eslamascara)

“No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa. Aquí estoy como una perrita disfrutando, obviamente feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho… Qué chévere que los tomó por sorpresa, yo quería distraerlos a todos, pero la realidad es que nadie me descubrió”, declaró Adamari.

Entre las pistas que dio Shiba Moon, explicó que tenía cachorros y que los defiende con uñas y dientes. De igual manera comentó haber trabajado con Juan Zurita en diversas ocasiones, pues también es influencer. No obstante, las señas no fueron suficientes, pues los investigadores no lograron identificarla.

Algunos de los comentarios más destacados provinieron de los propios jurados, quienes reconocieron la presencia escénica de Shiba Moon. La conductora puertorriqueña se despidió mostrando gratitud por la oportunidad, mientras la competencia continúa con nuevos famosos enmascarados que buscarán avanzar en las próximas rondas.