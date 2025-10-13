México

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el primer eliminado

El panel de investigadores encabezado por Carlos Rivera recibió bastantes pistas para adivinar la identidad del personaje

Por Cinthia Salvador

Guardar
El panel de investigadores encabezado
El panel de investigadores encabezado por Carlos Rivera recibió bastantes pistas para adivinar la identidad del personaje. (Captura de pantalla @eslamascara)

El programa ¿Quién es la máscara? 2025 arrancó su nueva temporada este 12 de octubre con una eliminación que generó sorpresa entre los espectadores. La revelación de la celebridad detrás del disfraz marcó el cierre de la jornada inicial.

La emisión mantuvo el formato característico, presentando a varios concursantes famosos que buscan mantener su identidad en secreto mientras interpretan canciones en el escenario. El panel de investigadores, compuesto por Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita, se enfrenta al reto de intentar adivinar quiénes se esconden tras los coloridos trajes, tarea que apela tanto al ingenio como al conocimiento del mundo del espectáculo.

Tras los enfrentamientos sobre el escenario, por decisión del público, el primer personaje en abandonar la competencia fue Shiba Moon, quien bajo la máscara ocultaba la identidad de la cantante y actriz mexicana Adamari López.

Shibamoon tuvo que revelar su
Shibamoon tuvo que revelar su identidad ante los investigadores. (¿Quién es la máscara?)

“No, no puede ser Adamari López… No lo vimos venir, no puede ser. Es una hermosa sorpresa el tenerte aquí, sabes que te quiero”, dijo el Carlos Rivera al ver a la presentadora.

Este desenlace sorprendió a los seguidores del programa, quienes reaccionaron de inmediato en redes sociales al descubrir la identidad detrás del disfraz. El panel de investigadores evidenció asombro al ver a la reconocida presentadora puertorriqueña al quitarse la máscara al final del show.

En el escenario, Adamari López tuvo la oportunidad de compartir su experiencia y agradeció la invitación al equipo de la producción. Durante la transmisión, el público y los investigadores intentaron descifrar quién se encontraba bajo el traje de Shiba Moon. A pesar de las teorías presentadas, ninguna logró atinar el nombre de la celebridad.

La conductora se mostró muy
La conductora se mostró muy emocionada tras su presentación en el escenario. (@eslamascara)

“No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa. Aquí estoy como una perrita disfrutando, obviamente feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho… Qué chévere que los tomó por sorpresa, yo quería distraerlos a todos, pero la realidad es que nadie me descubrió”, declaró Adamari.

Entre las pistas que dio Shiba Moon, explicó que tenía cachorros y que los defiende con uñas y dientes. De igual manera comentó haber trabajado con Juan Zurita en diversas ocasiones, pues también es influencer. No obstante, las señas no fueron suficientes, pues los investigadores no lograron identificarla.

Algunos de los comentarios más destacados provinieron de los propios jurados, quienes reconocieron la presencia escénica de Shiba Moon. La conductora puertorriqueña se despidió mostrando gratitud por la oportunidad, mientras la competencia continúa con nuevos famosos enmascarados que buscarán avanzar en las próximas rondas.

Temas Relacionados

¿Quién es la máscara?Adamari Lópezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es Sergio Mayer Mori, el participante de La Granja VIP que ha robado la atención

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer ha destacado desde el primer momento como uno de los favoritos del público

Quién es Sergio Mayer Mori,

La Granja VIP en vivo: Teo es el primer nominado del reality show

Así se vive la primera gala del reality show de TV Azteca

La Granja VIP en vivo:

¿La Granja VIP o La Casa de los Famosos México? Los mejores memes que dejó la primera gala del reality de TV Azteca

La primera gala de La Granja VIP provocó una avalancha de memes y reacciones en redes sociales, donde los usuarios compararon el reality con La Casa de los Famosos México

¿La Granja VIP o La

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 13 de octubre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Pronóstico del tiempo en México:

¿Dónde ver La Granja VIP en vivo 24/7?

Dieciséis celebridades mexicanas abandonan la comodidad y se enfrentan a rigurosas tareas de granja en el nuevo reality de TV Azteca

¿Dónde ver La Granja VIP
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncia por maltrato animal en

Denuncia por maltrato animal en Jalisco lleva al arresto de un hombre con arma, droga e insignias de las autoridades

Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

Empresaria guatemalteca ligada a Los Chapitos se declara culpable de traficar fentanilo en EEUU

Cae presunto integrante de la Familia Michoacana en Edomex: encargado de conducir vehículos del grupo criminal

ENTRETENIMIENTO

Quién es Sergio Mayer Mori,

Quién es Sergio Mayer Mori, el participante de La Granja VIP que ha robado la atención

La Granja VIP en vivo: Teo es el primer nominado del reality show

¿La Granja VIP o La Casa de los Famosos México? Los mejores memes que dejó la primera gala del reality de TV Azteca

¿Dónde ver La Granja VIP en vivo 24/7?

La Granja VIP: Quién fue el primer nominado del reality

DEPORTES

Santiago Giménez pide olvidar la

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas

Esto dijo Javier Aguirre de la goleada que recibió el Tri ante Colombia