“No puedo, estoy muerta”, internautas se burlan de la caída del sistema de BBVA

Usuarios en las redes sociales tomaron con humor los falso que presentó la app de BBVA. Crédito: REUTERS/X

La tarde de este lunes 13 de octubre usuarios en redes sociales comenzaron a reportar fallos en los servicios digitales del banco BBVA México.

Estos fallos abarcaron principalmente las operaciones en la aplicación móvil de BBVA México. Personas se quejaron por la imposibilidad de iniciar sesión, realizar transferencias, activar la tarjeta digital, entre otros problemas.

Crédito: X @Estradamyers

Los problemas en el sistema de operaciones bancarias fueron reconocidos por el banco BBVA México, quien publicó en su cuenta de X a las 2:17 pm un comunicado donde expusieron:

“Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Lamentamos los inconvenientes ocasionados.”

Crédito: X @AlbertoPerez_17

Las criticas y los comentarios humorísticos de los usuarios destacaron porque este lunes 13 de octubre es quincena. Por lo tanto, muchos trabajadores de la república recibieron su salario y necesitan del buen funcionamiento de la app para poder realizar pagos a servicios y otros pendientes. Al momento de la redacción de esta nota, no se ha restablecido el sistema de BBVA México.

Otra caída de BBVA durante el 2025

Crédito: X @Estradamyers

La mañana del jueves 17 de julio, miles de clientes de BBVA México se vieron imposibilitados de acceder a sus cuentas y realizar operaciones bancarias debido a una interrupción masiva de los servicios digitales del banco. La caída, que se produjo en pleno periodo de quincena, generó una oleada de quejas y reclamos en redes sociales, donde los usuarios manifestaron su frustración por no poder disponer de su dinero ni efectuar pagos urgentes.

Desde aproximadamente las 9:00 am, tanto la aplicación móvil como la plataforma web de BBVA México comenzaron a presentar errores al iniciar sesión y a impedir la realización de transferencias, consultas de saldo y otros movimientos.

Crédito: X @Luisgrog

Los reportes de fallas en el sistema de BBVA México se multiplicaron en distintas regiones del país, lo que evidenció la magnitud del problema. En la red social X, los afectados compartieron mensajes en tiempo real que confirmaban la extensión de la interrupción.

Entre los comentarios publicados, varios usuarios expresaron su molestia por la falta de acceso a sus fondos y la imposibilidad de cumplir con obligaciones laborales y personales. Uno de los mensajes más compartidos señalaba: “¡BBVA CTMR! otra vez con la mismas justo cuando iba a pasar mi plata al Yape”.

Crédito: X @v__anessa20

También se leyeron críticas sobre la recurrencia de este tipo de incidentes en la institución bancaria, como la de quien escribió: “Una basura la app de BBVA. Y pensar que hace unos años era súper rápida, eficiente y segura. Ahora de verdad dan ganas de cambiarse de banco y olvidarse para siempre de Bancomer”.

En respuesta a la avalancha de reclamos, BBVA México no emitió un comunicado oficial, pero sí ofreció una contestación a través de su servicio de atención al cliente, el cual decía: “Estamos trabajando en la situación para que el servicio se restablezca lo antes posible, te pedimos intentar ingresar durante el transcurso del día, por favor”. No obstante, la institución no proporcionó detalles técnicos sobre el origen de la falla.