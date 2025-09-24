El BBVA ajusta al 0,7 % el crecimiento economico de México en 2025 y al 1 % en 2026

Ciudad de México, 24 sep (EFECOM).- BBVA México ajustó este miércoles al alza su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2025, al anticipar una expansión del 0,7 %, debido al desempeño favorable de la economía en el primer semestre aunque ante la incertidumbre por la política comercial con Estados Unidos.

En la presentación del informe ‘Situación México’ en la capital mexicana, la entidad también adelantó una recuperación hacia 2026, con un crecimiento del 1 %.

Antes el BBVA México anticipaba un crecimiento de 0,4 % para el cierre del año y de 1,2 % para el siguiente.

Arnulfo Rodríguez, economista principal de BBVA México, explicó que la demanda interna del país se está desacelerando de manera significativa, aunado a una caída en el consumo e inversión.

Esta proyección coincide con la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó el pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año al 1 %.

“Estaremos creciendo por debajo de la tasa potencial en los siguientes años, la razón es que estamos ante un contexto de incertidumbre mucho más elevado de lo normal, primero por el rediseño del sistema judicial en México y luego por la política comercial de Estados Unidos”, señaló en conferencia de prensa Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México.

Señaló que el consumo interno está debilitado, mientras que el mercado laboral se ha estancado, pese a que muestra cierta estabilidad, debido a la débil dinámica del empleo formal

Agregó que el proceso desinflacionario sigue su curso y proyectó que la inflación general cerrará el año en 3,8 % y que en 2026 concluirá el proceso de desinflación y la inflación entrará en una nueva etapa, situándose por debajo del promedio histórico observado desde la adopción de la meta de 3 %.

EFE

csr/jla