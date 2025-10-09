Tren Interurbano México - Toluca: qué falta para que la obra pueda operar hasta Observatorio en diciembre

Así luce el Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (Cortesía SNT Movilidad Urbana/ @SntVTC)

La inauguración del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio ya fue confirmada por las autoridades, pretenden que en diciembre se pueda realizar la conexión del Tramo Observatorio - Vasco de Quiroga con el servicio de Santa Fe - Zinacantepec, ruta que actualmente opera.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó el inicio de la etapa de pruebas. Este miércoles 8 de octubre, Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes (SICT), precisó qué es lo que falta para que el tren El Insurgente pueda ser inaugurado.

Aunque las pruebas ya están en curso, aún hay detalles a concluir. Por ello, las autoridades compartieron los detalles de los últimos trabajos que están pendientes en Observatorio.

¿Qué falta para que el Tren Observatorio México - Toluca abra hasta Observatorio?

El titular de la SICT aseguró que ya se trabajan en los últimos detalles para la apertura del Tren El Insurgente hasta Observatorio. Crédito: YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo

Jesús Esteva, titular de la SICT, informó sobre el avance de la reapertura del Tren Interurbano México - Toluca. Según sus declaraciones en conferencia de prensa, actualmente se encuentran en la fase de instalación de los sistemas de señalización y control, así como en los procesos de prueba del tren. Esta fase es de vital importancia antes de iniciar operaciones.

“Como ya han llegado a ver en redes, el tren ya pasó y llegó hasta la estación Observatorio. Estamos ahorita en la instalación de los sistemas de señalización y control y en los procesos de prueba”, detalló el funcionario.

Por otra parte, explicó que los usuarios volverán a observar nuevamente en su recorrido durante los procedimientos de prueba. Explicó que, siempre y cuando las pruebas resulten satisfactorias, la apertura de la operación del tren podría concretarse a finales del año en curso o a inicios del próximo. Puntualizó: “Entonces, muy pronto estarán viéndolo correr nuevamente en sus procesos de prueba. Y pues si todo sale conforme a las pruebas, será a finales de año, a principios del próximo año que se estará abriendo la operación”.

Iniciaron las pruebas del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (X/ @SntVTC)

Respecto a los protocolos previos a la reapertura, el secretario recalcó la prioridad que representan los procedimientos de seguridad. “Como siempre lo deseamos desde la Ciudad de México, primero está todos los procesos de seguridad, todos los protocolos de prueba que, que seguimos y una vez que concluimos es que se abre la operación”.

Sheinbaum anuncia apertura del tramo final del Tren Interurbano México-Toluca tras 11 años de obras

El avance del Tren Interurbano México - Toluca ha entrado en su fase final, con la confirmación de que la terminal Observatorio, ubicada al poniente de la Ciudad de México, estará lista para operar tras más de una década de trabajos.

Sheinbaum confirma fecha de inauguración del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio (Secretaría de Comunicaciones y Transportes SICT)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el tramo restante del proyecto, conocido como El Insurgente, comenzará a funcionar entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026, dependiendo del ritmo de las obras.

El proyecto, que inició el 7 de julio de 2014 bajo la administración de Enrique Peña Nieto, ha experimentado múltiples etapas. El primer segmento, que va de Zinacantepec a Lerma, fue inaugurado el 15 de septiembre de 2023 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, en agosto de 2024, se extendió el servicio hasta Santa Fe.