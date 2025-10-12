México

Tapioca sabor pay de limón: haz este delicioso postre bajo en calorías

Esta receta es ideal para quienes desean consumir algo dulce y más saludable que otras opciones

Por Abigail Gómez

La tapioca de pay de
La tapioca de pay de limón es un postre tropical y cremoso que destaca por su suavidad y sabor delicado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tapioca sabor pay de limón baja en calorías es la opción perfecta para quienes desean disfrutar de la textura perlada y el inconfundible toque ácido del limón sin excederse en calorías.

Esta versión saludable reinventa el clásico sabor del pay de limón con ingredientes más ligeros, ideal para quienes cuidan su dieta o buscan un dulce menos calórico.

La tapioca sabor pay de limón fusiona la suavidad y versatilidad de la perla de tapioca con una crema ácida inspirada en el famoso postre estadounidense.

Conocida por ser refrescante y digestiva, la tapioca ha formado parte de la gastronomía latinoamericana y asiática, pero aquí se adapta al gusto actual con una cobertura aterciopelada y notas a ralladura de limón.

Las perlas de tapioca pueden
Las perlas de tapioca pueden variar en tamaño, desde pequeñas (mini pearls) hasta grandes (las más usadas en bubble tea). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Tapioca sabor pay de limón baja en calorías

Ingredientes

  1. 50 gramos de perlas de tapioca.
  2. 500 mililitros de leche desnatada.
  3. 1 huevo (opcional para mayor cremosidad).
  4. 2 a 3 cucharadas de edulcorante tipo stevia o eritritol (ajustar al gusto).
  5. La ralladura fina de dos limones grandes.
  6. 60 mililitros de zumo de limón (aprox. dos limones).
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
  8. Pizca de sal.
  9. 1 cucharada de yogur natural desnatado (opcional, para más cremosidad y acidez).
  10. Frutas rojas frescas para acompañar (opcional).

Procedimiento

  1. Pon a remojar las perlas de tapioca en agua fría durante diez minutos, luego escúrrelas.
  2. Coloca en un cazo la leche desnatada junto con la pizca de sal y lleva al fuego medio.
  3. Añade la tapioca y remueve suavemente mientras hierve durante doce a quince minutos, hasta que las perlas estén translúcidas. Evita dejar de remover para que no se pegue.
  4. Bate el huevo en un recipiente aparte si optas por mayor cremosidad y agrégalo lentamente a la olla sin dejar de mover para evitar que cuaje.
  5. Suma el edulcorante, la ralladura y el zumo de limón, integrando bien todos los sabores. Añade el zumo de limón siempre fuera del fuego para que la leche no se corte.
  6. Incorpora la esencia de vainilla y, si deseas una textura aún más untuosa, el yogur desnatado.
  7. Carameliza muy ligeramente una cucharada de edulcorante sobre el fondo de moldes individuales aptos para postre si lo quieres con toque crujiente (opcional).
  8. Vierte la mezcla de tapioca en los moldes y deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerar.
  9. Refrigera por al menos treinta minutos, hasta que espese y tome cuerpo.
  10. Sirve fría, decorando al gusto con más ralladura de limón o frutas frescas. Sirve muy fría para realzar su sabor refrescante.
Las porciones de esta receta
Las porciones de esta receta rinde de cuatro a cinco porciones individuales.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 90-110 kcal aprox.
  • Grasas: 1-2 gramos.
  • Hidratos de carbono: 16-18 gramos.
  • Proteínas: 3-4 gramos.
  • Azúcares: menos de 4 gramos (sin azúcar añadida, usando edulcorante).
  • Fibra: 0,5 gramos.

