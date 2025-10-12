Tapioca sabor pay de limón: haz este delicioso postre bajo en calorías

La tapioca sabor pay de limón baja en calorías es la opción perfecta para quienes desean disfrutar de la textura perlada y el inconfundible toque ácido del limón sin excederse en calorías.
Esta versión saludable reinventa el clásico sabor del pay de limón con ingredientes más ligeros, ideal para quienes cuidan su dieta o buscan un dulce menos calórico.
La tapioca sabor pay de limón fusiona la suavidad y versatilidad de la perla de tapioca con una crema ácida inspirada en el famoso postre estadounidense.
Conocida por ser refrescante y digestiva, la tapioca ha formado parte de la gastronomía latinoamericana y asiática, pero aquí se adapta al gusto actual con una cobertura aterciopelada y notas a ralladura de limón.
Receta de Tapioca sabor pay de limón baja en calorías
Ingredientes
- 50 gramos de perlas de tapioca.
- 500 mililitros de leche desnatada.
- 1 huevo (opcional para mayor cremosidad).
- 2 a 3 cucharadas de edulcorante tipo stevia o eritritol (ajustar al gusto).
- La ralladura fina de dos limones grandes.
- 60 mililitros de zumo de limón (aprox. dos limones).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
- Pizca de sal.
- 1 cucharada de yogur natural desnatado (opcional, para más cremosidad y acidez).
- Frutas rojas frescas para acompañar (opcional).
Procedimiento
- Pon a remojar las perlas de tapioca en agua fría durante diez minutos, luego escúrrelas.
- Coloca en un cazo la leche desnatada junto con la pizca de sal y lleva al fuego medio.
- Añade la tapioca y remueve suavemente mientras hierve durante doce a quince minutos, hasta que las perlas estén translúcidas. Evita dejar de remover para que no se pegue.
- Bate el huevo en un recipiente aparte si optas por mayor cremosidad y agrégalo lentamente a la olla sin dejar de mover para evitar que cuaje.
- Suma el edulcorante, la ralladura y el zumo de limón, integrando bien todos los sabores. Añade el zumo de limón siempre fuera del fuego para que la leche no se corte.
- Incorpora la esencia de vainilla y, si deseas una textura aún más untuosa, el yogur desnatado.
- Carameliza muy ligeramente una cucharada de edulcorante sobre el fondo de moldes individuales aptos para postre si lo quieres con toque crujiente (opcional).
- Vierte la mezcla de tapioca en los moldes y deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerar.
- Refrigera por al menos treinta minutos, hasta que espese y tome cuerpo.
- Sirve fría, decorando al gusto con más ralladura de limón o frutas frescas. Sirve muy fría para realzar su sabor refrescante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 90-110 kcal aprox.
- Grasas: 1-2 gramos.
- Hidratos de carbono: 16-18 gramos.
- Proteínas: 3-4 gramos.
- Azúcares: menos de 4 gramos (sin azúcar añadida, usando edulcorante).
- Fibra: 0,5 gramos.