La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

La actriz Mariana Botas optó por rechazar una invitación al programa de espectáculos De primera mano, aludiendo a comentarios negativos realizados previamente por el equipo encabezado por Gustavo Adolfo Infante.

El gesto posterior de la intérprete en sus redes sociales, luciendo una sudadera similar a la que originó parte de las críticas en el reality de Televisa, fue interpretado por sus seguidores como una indirecta hacia el periodista y sus colaboradores.

La polémica nació después de la participación de Mariana Botas en la más reciente edición de La Casa de los Famosos México, donde mantuvo una supuesta cercana relación con el exfutbolista Aldo de Nigris.

Durante ese reality, circularon videos en los que la actriz aparecía usando una sudadera de De Nigris, prenda que desató señalamientos tanto en redes sociales como en algunos programas de espectáculos, entre ellos el conducido por el periodista de Sale El Sol. En una emisión de De primera mano, se sugirió en tono burlón la intención de regalarle una sudadera.

Mariana Botas se pone un sudadera similar a la de Aldo de Nigris en presunta respuesta a Lalo Carrillo y Gustavo Adolfo Infante

Tras culminar su participación en el reality, la producción de Imagen Televisión buscó entrevistar a Mariana Botas en De primera mano.

El conductor titular, Gustavo Adolfo Infante, relató: “Invitamos a Mariana Botas a que viniera aquí al programa y mandó a decir que no, que no le interesaba venir al programa que porque habíamos hablado mal de ella”. Los colaboradores Addis Tuñón, Lalo Carrillo y Érika González respaldaron a Infante y lamentaron la decisión de la exintegrante de Una familia de diez, considerando que las visitas a espacios de espectáculos ayudan a que los artistas modifiquen o enriquezcan su imagen pública.

La negativa de la actriz generó numerosas reacciones en plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios dividieron opiniones respecto a la postura de Botas frente a la cobertura mediática en torno a su figura. Algunos comentarios calificaron la actitud de la actriz como una reacción a las críticas recibidas en televisión, mientras otros cuestionaron la congruencia de los conductores al invitarla después de emitir opiniones desfavorables.

En respuesta indirecta o como parte de su vida cotidiana, Mariana Botas compartió en sus perfiles oficiales de Instagram y Facebook varias publicaciones donde aparece utilizando una sudadera similar a la que motivó el debate en el reality y posteriormente en el programa de Infante.

En una de las historias agradeció a sus seguidores por mensajes de apoyo y mencionó que “Ya me siento un poquito mejor” tras padecer gripa. La secuencia de imágenes, junto con el mensaje de agradecimiento, fue interpretada por usuarios y medios como una respuesta simbólica y sutil al equipo de De primera mano y a los comentarios emitidos sobre su participación en el reality.

La sudadera de Aldo de Nigris: el martirio de Mariana Botas tras La Casa de los Famosos México 2025

Durante el ciclo mediático relacionado con la salida de Botas de La Casa de los Famosos México, diversas situaciones pusieron en primer plano la vida personal y profesional de la actriz.

Entre los episodios más comentados, destacó un fragmento del programa “Hoy”, donde Aldo de Nigris fue llevado a participar en una dinámica en la que debía elegir entre tres compañeras de la industria del espectáculo: Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro. Al ser cuestionado sobre con quién se casaría, a quién le daría un beso y a quién “mataría” en el juego, el exfutbolista evitó comprometerse en exceso y respondió que lo habían “mandado a la...”.

A lo largo de las semanas siguientes, tanto en medios convencionales como en redes sociales, figuras del entretenimiento y público general debatieron la relación entre los personajes y la capacidad de las celebridades de responder a la crítica mediática.