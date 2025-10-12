México

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

El reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca inicia con fuertes filtraciones en redes

Por Marco Ruiz

Un nuevo reality llegará a la televisión - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

A menos de veinticuatro horas del lanzamiento de La Granja VIP, un reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca, sobresalen filtraciones que alimentan la incertidumbre en torno al listado final de participantes.

Según información que circula en plataformas digitales, el formato anunciará durante la gala inaugural cinco nombres adicionales, entre quienes destacan Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes. Estas expectativas se suman al interés mediático que acompaña al concurso agrícola, conducido por Adal Ramones, programado para iniciar la noche de este domingo 12 de octubre.

La producción busca reunir a 16 participantes, aunque hasta la fecha solo existen 11 confirmados oficialmente. Entre ellos figuran Alfredo AdameJawy MéndezKim ShantalSandra ItzelAlberto del RíoCésar DoroteoManola DiezKike MayagoitiaCarolina RossLis Vega y Omahi, de acuerdo con la descripción oficial emitida por TV Azteca. Durante la primera gala, los organizadores revelarán los cinco cupos restantes en un intento por incrementar el efecto sorpresa y potenciar la conversación en redes sociales.

El reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca inicia con fuertes filtraciones en redes (Foto: TV Azteca)

Fabiola Campomanes: posible conformada para La Granja VIP y con un gran sueldo de miles de pesos por semana

Las teorías sobre los participantes sorpresa han cobrado fuerza ante publicaciones realizadas en cuentas especializadas de X, como la identificada como ‘La tía Sandra’, citada por TV Azteca.

De acuerdo con esta fuente, Fabiola Campomanes habría recibido la invitación para unirse a La Granja VIP como reemplazo de la cantante Wendolee, quien no pasó la prueba médica previa al aislamiento.

El acuerdo salarial alcanzado por la actriz, quien cuenta con experiencia en realities televisivos tras haber competido en MasterChef Celebrity, rondaría los 435.000 pesos semanales, cifra que habría sido determinante para aceptar el reto de convivencia bajo aislamiento y trabajo rural.

Fabiola Campomanes: posible conformada para La Granja VIP y con un gran sueldo de miles de pesos por semana (Captura de pantalla)

Sergio Mayer Mori: el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer podría debutar en La Granja VIP

En el caso de Sergio Mayer Mori, hijo de la actriz Bárbara Mori y el exdiputado Sergio Mayer, la confirmación gana sustento gracias a una publicación en sus historias de Instagram donde comunica:

Ya no tengo cel. Nos vemos en diciembre”. Dicha frase coincide con la fecha de salida prevista para el reality, que concluirá el 21 de diciembre de 2025 tras diez semanas de transmisiones ininterrumpidas. La inclusión del ex actor de Rebelde -Netflix- responde al interés de captar público joven y perfilar enfrentamientos estratégicos con integrantes de perfiles diversos.

El rumor sobre los últimos granjeros no se limita a Mayer Mori y Campomanes. En círculos digitales, circula una lista filtrada que incluye a otras figuras conocidas de la pantalla mexicana: Carlos Quirarte, exconductor del matutino “Venga la Alegría”; Sabrina Sabrock, cantante y personalidad mediática; Uriel Estrada, cronista y reportero; así como Marcela Iglesias, empresaria radicada en Estados Unidos.

Sergio Mayer Mori: el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer podría debutar en La Granja VIP (Foto: Instagram)

Aunque ni la producción ni los representantes de estos famosos han oficializado su participación hasta este momento, la conversación digital alimenta versiones cruzadas sobre la alineación definitiva del programa.

La Granja VIP: estos son todos los detalles del reality de TV Azteca que debes saber antes de su estreno

La dinámica de La Granja VIP propone un formato de competencia bajo reglas estrictas, donde los concursantes asumen tareas de campo y administración del entorno rural, quedando expuestos a jornadas de esfuerzo físico y estrategias de convivencia. Cada semana, un participante obtendrá el puesto de “capataz”, accediendo a privilegios y ventajas en el desarrollo del juego.

Los retos definirán tanto el acceso a recursos como los espacios de descanso: la derrota en las pruebas asignadas trasladará a los involucrados a dormir en el granero, de acuerdo con los lineamientos presentados por TV Azteca.

El programa será transmitido en vivo los domingos a las 20:00 horas a través de Azteca Uno, con emisiones diarias y seguimiento las 24 horas por la plataforma Disney+, sistema que permite a la audiencia observar el desenvolvimiento de los famosos en tiempo real.

La Granja VIP: estos son todos los detalles del reality de TV Azteca que debes saber antes de su estreno (IG: @lagranjavipmx)

El panel de expertos cuenta con personalidades como Lola CortésFlor RubioFerkaRey Grupero y Linet Puente, cuyas intervenciones agregan análisis y cobertura de las jugadas clave, aciertos y polémicas en torno a los concursantes. La conducción recae en Adal Ramones, acompañado de Kristal Silva y Alex Garza, quienes suman comentarios y entrevistas durante la señal principal.

La expectativa se mantiene elevada conforme avanza el conteo para la apertura de puertas y las confirmaciones oficiales en el set de La Granja VIP.

La identidad de los últimos seleccionados será finalmente develada durante la primera gala, donde el público podrá comprobar si los nombres filtrados corresponden a la estrategia de último minuto implementada por TV Azteca frente a la competencia de La Casa de los Famosos México. Mientras el misterio alimenta la conversación digital, los reflectores permanecen enfocados en los perfiles que darán forma a una edición marcada por el hermetismo y el ruido anticipado en redes sociales.

