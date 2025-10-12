La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

En este formato, la popularidad quedará en segundo plano, mientras que la resistencia física, emocional y mental de cada participante será determinante.

Hoy, domingo 12 de octubre, se estrena un nuevo reality show en el que varios famosos enfrentarán el desafío de dejar atrás sus comodidades para vivir en La Granja VIP .

La Granja VIP abre sus puertas hoy y gente espera sea mejor que La Casa de los Famosos México

Lola Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Rey Grupero y Ferka serán los jueces del programa, quienes dirán la verdad sin filtros.

Además, de forma simultanea se podrá ver el gran inicio del famoso y esperado 24/7 a través de la señal streaming de Disney+.

La Granja VIP arranca este domingo a las 20:00 horas por Azteca Uno.

A menos de veinticuatro horas del lanzamiento de La Granja VIP , un reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca , sobresalen filtraciones que alimentan la incertidumbre en torno al listado final de participantes .

