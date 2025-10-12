México

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Por Marco Ruiz

Guardar

En pocas líneas:

15:47 hsHoy

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

El reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca inicia con fuertes filtraciones en redes

Por Marco Ruiz

Un nuevo reality llegará a
Un nuevo reality llegará a la televisión - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

A menos de veinticuatro horas del lanzamiento de La Granja VIP, un reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca, sobresalen filtraciones que alimentan la incertidumbre en torno al listado final de participantes.

Leer la nota completa
15:22 hsHoy

¿Cuándo y dónde ver el gran estreno de La Granja VIP?

La Granja VIP arranca este domingo a las 20:00 horas por Azteca Uno.

Además, de forma simultanea se podrá ver el gran inicio del famoso y esperado 24/7 a través de la señal streaming de Disney+.

Adal Ramones será el conductor
Adal Ramones será el conductor principal del reality. (@adalramones, Instagram)
14:44 hsHoy

¿Quiénes serán los jueces de La Granja VIP?

Lola Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Rey Grupero y Ferka serán los jueces del programa, quienes dirán la verdad sin filtros.

¿Quiénes serán los jueces de
¿Quiénes serán los jueces de La Granja VIP? (IG: @lagranjavipmx)
14:20 hsHoy

La Granja VIP abre sus puertas hoy y gente espera sea mejor que La Casa de los Famosos México

Hoy, domingo 12 de octubre, se estrena un nuevo reality show en el que varios famosos enfrentarán el desafío de dejar atrás sus comodidades para vivir en La Granja VIP.

En este formato, la popularidad quedará en segundo plano, mientras que la resistencia física, emocional y mental de cada participante será determinante.

Tentativamente, La Granja VIP se
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

Temas Relacionados

La Granja VIPAlfredo AdameTV AztecaDisneyEn Vivomexico-entretenimiento24/7Lis VegaAdal RamonesLola CortésSandra ItzelKike Mayagoitia

Últimas noticias

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

El cuarto y primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025 protagonizaron un incómodo y bochornoso momento en Televisa

Reporteros “ignoraron” a Shiky por

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de más de 30 personas indígenas en San Luis Potosí

El detenido fue señalado de captar a 35 víctimas para trabajos forzados en el campo durante 90 días y de no otorgarles el pago acordado

Vinculan a proceso a segundo

Primer informe de Clara Brugada en vivo: el minuto a minuto de su presentación en el Congreso de CDMX

La líder capitalina rendirá cuentas a la ciudadanía desde el Congreso de la Ciudad de México

Primer informe de Clara Brugada

Quién era Edgar Molina, diseñador de modas mexicano asesinado en Guanajuato

La inseguridad en el estado ha generado una ola de desconfianza por parte de toda la población quienes exigen a las autoridades implementar medidas drásticas

Quién era Edgar Molina, diseñador

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguran equipo táctico, cargadores, cartuchos y marihuana en Concordia

El despliegue coordinado de las autoridades permitió asegurar equipo táctico en una zona de alta incidencia delictiva

Ejército Mexicano y Guardia Nacional

ÚLTIMAS NOTICIAS

Netflix permitirá jugar en la

Netflix permitirá jugar en la TV usando el smartphone como mando, sin consola

El British Museum anunció su propia gala benéfica y hay polémica

Llaman y al responder nadie contesta: la verdad detrás de esta estafa telefónica

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

El video del Gobierno para celebrar el 12 de octubre y resaltar la figura de Cristóbal Colón

INFOBAE AMÉRICA

Persisten retrasos en los aeropuertos

Persisten retrasos en los aeropuertos tras cierre del gobierno; autoridades no descartan reducir el número de vuelos

El British Museum anunció su propia gala benéfica y hay polémica

Escala la tensión entre Afganistán y Pakistán: Islamabad dijo que 20 de sus soldados murieron y más de 200 talibanes “fueron neutralizados”

¿Relación confirmada? Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos a los besos en un yate

La confesión de MGK en Los Ángeles: “La mayor parte del tiempo me siento roto”

DEPORTES

Las impactantes fotos de los

Las impactantes fotos de los ganadores de Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más grande del mundo

River Plate recibirá a Sarmiento de Junín con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La sorprendente reflexión de Gabriela Sabatini sobre el impacto de las lesiones en la carrera de Juan Martín Del Potro

Sigue la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda de los cuatro partidos de la jornada

Novak Djokovic reveló por qué nunca será amigo de Rafael Nadal y Roger Federer: “Es imposible”