Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él” (Foto: YouTube/ Yordi Rosado)

La atención mediática en Televisa giró abruptamente hacia el reciente ganador de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo de Nigris, cuando tras una serie de entrevistas colectivas, reporteros dejaron de lado al finalista español Shiky para seguir al exfutbolista regiomontano.

El episodio reportado y compartido por el periodista Edén Dorantes en su canal de YouTube -Edén Dorantes Oficial-, presenciado por el público y la prensa durante la cobertura posterior al reality, expuso el contraste entre la popularidad de ambos participantes luego del desenlace del programa.

La escena se produjo en el marco de una conferencia a la que asistieron los algunos finalistas del exitoso formato transmitido en Ciudad de México. Mientras un nutrido grupo de periodistas entrevistaba a Aldo de Nigris, la producción de el Teletón interrumpió para indicar que el tiempo de la intervención en vivo había terminado y era momento de pasar a transmisión. “Ya vamos al aire, vamos en vivo, síganme en YouTube”, expresó Aldo de Nigris para dirigirse con premura a otro compromiso televisivo.

El cuarto y primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025 protagonizaron un incómodo y bochornoso momento en Televisa (Foto: YouTube -Edén Dorantes Oficial)

Shiky se queda solo en ruda de prensa tras partida de Aldo de Nigris: en redes lo llaman ‘migajero’

El cuarto finalista, Shiky, se mantuvo junto al grupo de reporteros con la expectativa de recibir más preguntas. Ante la repentina retirada de la prensa tras el ganador, el español intentó continuar la dinámica y propuso: “Yo les cuento lo que queréis saber de Aldo”.

Su intervención no obtuvo respuesta, ya que los micrófonos y cámaras optaron por seguir a Aldo de Nigris, dejando a Shiky en solitario en medio de la conferencia. El carácter incómodo del momento, que fue registrado tanto por los asistentes como por cámaras del canal.

Shiky se queda solo en ruda de prensa tras partida de Aldo de Nigris: en redes lo llaman ‘migajero’ (Foto: YouTube -Edén Dorantes Oficial)

A una semana de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

El incidente se produjo a solo unas días de la final del programa, que reunió más de 43 millones 155 mil 107 votos y consagró a Aldo de Nigris como el máximo ganador gracias al respaldo de 19 millones 139 mil 698 sufragios.

La exhibición de popularidad contrastó con las cifras registradas por Shiky, quien se posicionó en el cuarto lugar tras reunir 3 millones 929 mil 815 votos, mientras Dalílah Polanco y Abelito alcanzaron el segundo y tercer peldaño, respectivamente.

Durante el desarrollo de la gala final, Galilea Montijo condujo la ceremonia que mantuvo la atención del público. El ambiente en el interior de la casa televisiva reflejó una convivencia cordial entre los participantes, especialmente al momento de despedir a los eliminados. Mar Contreras culminó en el quinto sitio con 2 millones 800 mil votos, completando el cuadro de finalistas.

El clímax de la velada llegó cuando, tras revelarse el nombre del vencedor, Aldo de Nigris solicitó compartir el premio de 4 millones de pesos con Abelito, justificando su decisión por el apoyo recibido durante la competencia. “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”, expresó el ganador al borde de las lágrimas. El gesto fue uno de los momentos destacados del cierre de temporada.

A una semana de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de pantalla YouTube)

Tras la culminación del reality, la interacción entre la prensa y los participantes reflejó la desigualdad de atención entre el campeón y los demás finalistas. La escena protagonizada por Shiky se volvió tema de conversación entre usuarios en redes sociales, quienes replicaron el fragmento en el que quedó en segundo plano ante el despliegue mediático alrededor de Aldo de Nigris.

La tercera edición de La Casa de los Famosos México, transmitida en Televisa, logró consolidarse como uno de los eventos televisivos con mayor impacto de audiencia en el año, tanto por la alta cantidad de votos como por la repercusión en plataformas digitales y medios tradicionales a lo largo de la jornada.