México

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

El cuarto y primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025 protagonizaron un incómodo y bochornoso momento en Televisa

Por Marco Ruiz

Guardar
Reporteros “ignoraron” a Shiky por
Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él” (Foto: YouTube/ Yordi Rosado)

La atención mediática en Televisa giró abruptamente hacia el reciente ganador de La Casa de los Famosos México 2025Aldo de Nigris, cuando tras una serie de entrevistas colectivas, reporteros dejaron de lado al finalista español Shiky para seguir al exfutbolista regiomontano.

El episodio reportado y compartido por el periodista Edén Dorantes en su canal de YouTube -Edén Dorantes Oficial-, presenciado por el público y la prensa durante la cobertura posterior al reality, expuso el contraste entre la popularidad de ambos participantes luego del desenlace del programa.

La escena se produjo en el marco de una conferencia a la que asistieron los algunos finalistas del exitoso formato transmitido en Ciudad de México. Mientras un nutrido grupo de periodistas entrevistaba a Aldo de Nigris, la producción de el Teletón interrumpió para indicar que el tiempo de la intervención en vivo había terminado y era momento de pasar a transmisión. “Ya vamos al aire, vamos en vivo, síganme en YouTube”, expresó Aldo de Nigris para dirigirse con premura a otro compromiso televisivo.

El cuarto y primer lugar
El cuarto y primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025 protagonizaron un incómodo y bochornoso momento en Televisa (Foto: YouTube -Edén Dorantes Oficial)

Shiky se queda solo en ruda de prensa tras partida de Aldo de Nigris: en redes lo llaman ‘migajero’

El cuarto finalista, Shiky, se mantuvo junto al grupo de reporteros con la expectativa de recibir más preguntas. Ante la repentina retirada de la prensa tras el ganador, el español intentó continuar la dinámica y propuso: “Yo les cuento lo que queréis saber de Aldo”.

Su intervención no obtuvo respuesta, ya que los micrófonos y cámaras optaron por seguir a Aldo de Nigris, dejando a Shiky en solitario en medio de la conferencia. El carácter incómodo del momento, que fue registrado tanto por los asistentes como por cámaras del canal.

Shiky se queda solo en
Shiky se queda solo en ruda de prensa tras partida de Aldo de Nigris: en redes lo llaman ‘migajero’ (Foto: YouTube -Edén Dorantes Oficial)

A una semana de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025

El incidente se produjo a solo unas días de la final del programa, que reunió más de 43 millones 155 mil 107 votos  y consagró a Aldo de Nigris como el máximo ganador gracias al respaldo de 19 millones 139 mil 698 sufragios.

La exhibición de popularidad contrastó con las cifras registradas por Shiky, quien se posicionó en el cuarto lugar tras reunir 3 millones 929 mil 815 votos, mientras Dalílah Polanco y Abelito alcanzaron el segundo y tercer peldaño, respectivamente.

Durante el desarrollo de la gala final, Galilea Montijo condujo la ceremonia que mantuvo la atención del público. El ambiente en el interior de la casa televisiva reflejó una convivencia cordial entre los participantes, especialmente al momento de despedir a los eliminados. Mar Contreras culminó en el quinto sitio con 2 millones 800 mil votos, completando el cuadro de finalistas.

El clímax de la velada llegó cuando, tras revelarse el nombre del vencedor, Aldo de Nigris solicitó compartir el premio de 4 millones de pesos con Abelito, justificando su decisión por el apoyo recibido durante la competencia. “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho”, expresó el ganador al borde de las lágrimas. El gesto fue uno de los momentos destacados del cierre de temporada.

A una semana de la
A una semana de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de pantalla YouTube)

Tras la culminación del reality, la interacción entre la prensa y los participantes reflejó la desigualdad de atención entre el campeón y los demás finalistas. La escena protagonizada por Shiky se volvió tema de conversación entre usuarios en redes sociales, quienes replicaron el fragmento en el que quedó en segundo plano ante el despliegue mediático alrededor de Aldo de Nigris.

La tercera edición de La Casa de los Famosos México, transmitida en Televisa, logró consolidarse como uno de los eventos televisivos con mayor impacto de audiencia en el año, tanto por la alta cantidad de votos como por la repercusión en plataformas digitales y medios tradicionales a lo largo de la jornada.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisShikyLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025Televisamexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

El reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca inicia con fuertes filtraciones en redes

Quiénes serían los participantes sorpresa

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de más de 30 personas indígenas en San Luis Potosí

El detenido fue señalado de captar a 35 víctimas para trabajos forzados en el campo durante 90 días y de no otorgarles el pago acordado

Vinculan a proceso a segundo

Primer informe de Clara Brugada en vivo: el minuto a minuto de su presentación en el Congreso de CDMX

La líder capitalina rendirá cuentas a la ciudadanía desde el Congreso de la Ciudad de México

Primer informe de Clara Brugada

Quién era Edgar Molina, diseñador de modas mexicano asesinado en Guanajuato

La inseguridad en el estado ha generado una ola de desconfianza por parte de toda la población quienes exigen a las autoridades implementar medidas drásticas

Quién era Edgar Molina, diseñador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a segundo

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de más de 30 personas indígenas en San Luis Potosí

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguran equipo táctico, cargadores, cartuchos y marihuana en Concordia

Asesinan al diseñador de modas Edgar Molina en Guanajuato, gobierno estatal lamenta ataque armado

Suman 58 policías asesinados en Sinaloa, estado reporta más de 2 mil 100 homicidios tras narcoguerra de cárteles

CIBanco afirma que acusación de EEUU de presunto lavado de dinero al narco deterioró su capacidad operativa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día: “Ya se enoja”

Mariana Botas rechazó asistir al programa de Gustavo Adolfo Infante por malos comentarios: “Le íbamos a regalar una sudadera”

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

DEPORTES

José Luis Castillo confiesa quién

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20