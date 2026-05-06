Euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,31 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,82% respecto al precio de cierre anterior de 20,48 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,29%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,17%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 6,33%, inferior a la volatilidad de referencia del 7,65%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.