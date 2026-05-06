Euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,31 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,82% respecto al precio de cierre anterior de 20,48 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,29%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,17%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 6,33%, inferior a la volatilidad de referencia del 7,65%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions
Errores en la toma de decisiones y poca precisión ofensiva marcaron la actuación de Flores
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? retrasos en la estación Rosario
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto
David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana
El dueño de Chivas volvió a llamar a sus jugadores para que concentraran con el club Rojiblanco
Cae “Don Ramón”, líder de Los Linos en Morelos: operativo dejó dos agentes de la SSPC lesionados y un criminal abatido
El grupo delictivo está relacionado con la extorsión y el trasiego de drogas a los Estados Unidos
Qué pasa con las deudas que deja un fallecido: ¿Los herederos tienen que pagar?
Las obligaciones financieras del difunto pueden afectar el reparto de bienes entre los herederos, y existen escenarios especiales según el tipo de crédito y la existencia de seguros
MÁS NOTICIAS