México

Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La ovación del público y la viralización del momento evidenciaron la preocupación de la cantante por la hostilidad que hay en las plataformas digitales

Por Mariana Campos

Guardar
La reina del trap argentino
La reina del trap argentino volvió a alzar la voz contra la violencia. (IG: @speedynodal // @cazzu)

En un escenario cargado de emociones en Uruguay, Cazzu interrumpió su concierto para dirigirse a sus seguidores con un mensaje claro: pidió el fin del odio en redes sociales y de las críticas en las plataformas digitales.

La artista argentina, en medio de la atención mediática tras su ruptura con Christian Nodal y la confirmación de la relación de este con Ángela Aguilar, eligió el escenario para abordar un tema que, según sus palabras, “pasa el tiempo y sigue siendo necesario”.

Durante la presentación, Cazzu reflexionó sobre el impacto de los comentarios negativos en internet. Sin mencionar nombres, la cantante expresó su preocupación por la persistencia del rechazo en el entorno digital, subrayando que su mensaje no se limitaba a su experiencia personal. “Como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir: Más odio, basta. Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea”, declaró ante la ovación de sus fans.

Recientemente lanzó su libro 'Perreo'
Recientemente lanzó su libro 'Perreo' donde narra parte de su experiencia con el cantante de regional mexicano.

Cazzu busca pasar la página

El contexto de su intervención se remonta a la reciente ruptura pública entre Cazzu y Christian Nodal. Tras el anuncio del fin de la relación, la atención se centró en la nueva pareja de Nodal, Ángela Aguilar, con quien no solo confirmó su vínculo sentimental, sino que también se casó en un corto plazo. Esta sucesión de eventos desató una oleada de críticas y señalamientos en redes sociales, especialmente dirigidos hacia Aguilar, a quien muchos usuarios identifican como la “tercera en discordia”. Aunque tanto Nodal como Aguilar han negado cualquier infidelidad, la polémica se intensificó, alcanzando incluso a Cazzu y a su familia, quienes también recibieron comentarios negativos en sus cuentas.

Frente a este clima de hostilidad digital, la artista optó por no guardar silencio. En su discurso, enfatizó que el rechazo y la confrontación en redes sociales no representan los valores que ella defiende, ni como persona ni como cantante. Su llamado a la reflexión buscó trascender la coyuntura personal y convertirse en una invitación colectiva a repensar la manera en que se interactúa en el entorno digital.

Cazzu desea que ya no
Cazzu desea que ya no se escriban mensajes de odio de su vida personal y de cualquier otra persona. (YouTube)

La reacción del público en el concierto fue inmediata: aplausos y gritos acompañaron las palabras de Cazzu, mientras que en las redes sociales los videos del momento se viralizaron rápidamente. El mensaje de la artista generó un debate sobre la responsabilidad de los usuarios y el impacto real de los discursos de odio en la vida de las figuras públicas.

Antes de retomar su espectáculo, Cazzu cerró su intervención con una reflexión sobre la importancia de priorizar el amor y la empatía, sugiriendo que la música y los gestos de afecto pueden ser una respuesta poderosa ante la hostilidad que circula en el mundo digital.

Temas Relacionados

CazzuChristian NodalÁngela Aguilarredes socialeshatemexico-entretenimiento

Más Noticias

Diputado de MC impulsa igualdad en licencias de maternidad y paternidad en la CDMX

El legislador Roy Torres González llama a dependencias de la Ciudad de México a cumplir y ampliar permisos para padres

Diputado de MC impulsa igualdad

Clara Brugada ofreció su primer informe: destacó baja en homicidios y alcance de programas sociales

La líder capitalina rendirá cuentas a la ciudadanía desde el Congreso de la Ciudad de México

Clara Brugada ofreció su primer

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este lunes

¿Vas a conducir enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losvehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula Valle de

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Los sospechosos arrestados fueron identificados mediante el sistema de videovigilancia

Cae banda integrada por adolescentes

Detienen a joven de 25 años como presunto responsable de la muerte de jugador de futbol luego de un enfrentamiento en 2024

Las autoridades arrestaron a un hombre de 25 años tras la muerte del jugador; la investigación sigue abierta

Detienen a joven de 25
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae banda integrada por adolescentes

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

Este es el estado de salud de La Chilindrina hoy tras grave crisis por tomar 19 pastillas al día: “Ya se enoja”

DEPORTES

Gabriela Rodríguez hace historia y

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence a Tomomi Takano y sigue haciendo historia

Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México Sub-20 en el Mundial Chile 2025