Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La reina del trap argentino volvió a alzar la voz contra la violencia. (IG: @speedynodal // @cazzu)

En un escenario cargado de emociones en Uruguay, Cazzu interrumpió su concierto para dirigirse a sus seguidores con un mensaje claro: pidió el fin del odio en redes sociales y de las críticas en las plataformas digitales.

La artista argentina, en medio de la atención mediática tras su ruptura con Christian Nodal y la confirmación de la relación de este con Ángela Aguilar, eligió el escenario para abordar un tema que, según sus palabras, “pasa el tiempo y sigue siendo necesario”.

Durante la presentación, Cazzu reflexionó sobre el impacto de los comentarios negativos en internet. Sin mencionar nombres, la cantante expresó su preocupación por la persistencia del rechazo en el entorno digital, subrayando que su mensaje no se limitaba a su experiencia personal. “Como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir: Más odio, basta. Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea”, declaró ante la ovación de sus fans.

Recientemente lanzó su libro 'Perreo' donde narra parte de su experiencia con el cantante de regional mexicano.

Cazzu busca pasar la página

El contexto de su intervención se remonta a la reciente ruptura pública entre Cazzu y Christian Nodal. Tras el anuncio del fin de la relación, la atención se centró en la nueva pareja de Nodal, Ángela Aguilar, con quien no solo confirmó su vínculo sentimental, sino que también se casó en un corto plazo. Esta sucesión de eventos desató una oleada de críticas y señalamientos en redes sociales, especialmente dirigidos hacia Aguilar, a quien muchos usuarios identifican como la “tercera en discordia”. Aunque tanto Nodal como Aguilar han negado cualquier infidelidad, la polémica se intensificó, alcanzando incluso a Cazzu y a su familia, quienes también recibieron comentarios negativos en sus cuentas.

Frente a este clima de hostilidad digital, la artista optó por no guardar silencio. En su discurso, enfatizó que el rechazo y la confrontación en redes sociales no representan los valores que ella defiende, ni como persona ni como cantante. Su llamado a la reflexión buscó trascender la coyuntura personal y convertirse en una invitación colectiva a repensar la manera en que se interactúa en el entorno digital.

Cazzu desea que ya no se escriban mensajes de odio de su vida personal y de cualquier otra persona. (YouTube)

La reacción del público en el concierto fue inmediata: aplausos y gritos acompañaron las palabras de Cazzu, mientras que en las redes sociales los videos del momento se viralizaron rápidamente. El mensaje de la artista generó un debate sobre la responsabilidad de los usuarios y el impacto real de los discursos de odio en la vida de las figuras públicas.

Antes de retomar su espectáculo, Cazzu cerró su intervención con una reflexión sobre la importancia de priorizar el amor y la empatía, sugiriendo que la música y los gestos de afecto pueden ser una respuesta poderosa ante la hostilidad que circula en el mundo digital.