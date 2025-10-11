México

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Los hechos de violencia se dan en esta región lacustre a solo unos días de la celebración de la enigmática Noche de Muertos en el municipio cercano a la capital del estado

Por Diego Mendoza López

Guardar
La región lacustre de Michoacán
La región lacustre de Michoacán fue protagonista de un bloque de quema de vehículos y violencia durante la madrugada del 11 de octubre de 2025 | Facebook / 24/7 Noticias Michoacán

La madrugada del sábado 11 de octubre de 2025, la región de Pátzcuaro, en Michoacán, fue escenario de bloqueos violentos y ataques armados que alteraron la circulación en varias carreteras y generaron alarma entre la población. Civiles armados, identificados como presuntos integrantes de un grupo criminal, perpetraron estos hechos en puntos estratégicos, lo cual afectó la movilidad y la seguridad en una zona reconocida por su relevancia cultural y turística.

De acuerdo con los reportes locales, el primer incidente se registró en Tzurumutaro, municipio de Pátzcuaro, donde una camioneta Frontier fue incendiada. En el mismo lugar, las autoridades localizaron un Nissan Tsuru con daños menores, un autobús y una plataforma que presentaban neumáticos pinchados e impactos de arma de fuego.

Simultáneamente, en el municipio de Tzintzuntzan, a la altura del crucero Sanabria, los responsables utilizaron un autobús Mercedes Benz y dos vehículos: un Ford Fiesta y un Nissan Sentra para bloquear ambos carriles de la carretera Quiroga-Pátzcuaro. Estos automóviles mostraban daños exteriores, llantas ponchadas, cristales rotos y se hallaron cartuchos percutidos en la periferia del autobús.

Los primeros reportes indican que la violencia se extendió durante toda la madrugada en estos puntos de la región lacustre de Michoacán | Facebook / Denuncia Morelia

Las violencia se extendió durante la madrugada durante la madrugada

Contramuro amplía que los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia de sujetos armados que secuestraban vehículos y bloqueaban la carretera. Además, en la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la comunidad de Bonillas, se reportó la quema de vehículos y la presencia de civiles armados.

Según el medio Respuesta, en la carretera Pátzcuaro–Tzintzuntzan se utilizaron al menos seis vehículos, presuntamente, despojados de sus propietarios con violenci, para bloquear dos puntos distintos. En la desviación a Sanabria, un autobús de turismo y un auto Nissan obstruyeron el paso.

Mientras que en la comunidad de Bonilla, otras cuatro unidades —un vehículo compacto blanco, un autobús de pasajeros, una plataforma de tráiler y una camioneta— bloquearon la vía y, poco después, está última fue incendiada. En ambos sitios se encontraron casquillos de diversos calibres, lo que evidencia el uso de armas de fuego durante los ataques.

Policías y bomberos municipales acuden a atender la emergencia

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Personal de las policías municipales de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano acudieron a los puntos afectados para retirar los vehículos y comenzar las investigaciones.

Al lugar de los hechos
Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, personal de la FGE Michoacán y bomberos municipales | Imagen Ilustrativa Infobae

Aunado a ello, bomberos municipales participaron en la extinción de los incendios y que las unidades dañadas fueron retiradas por grúas y puestas a disposición del Ministerio Público. Las fuerzas de seguridad, incluyendo elementos del Ejército Mexicano, mantienen la supervisión de los diferentes puntos de bloqueo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La circulación en las carreteras afectadas se restableció alrededor de las 04:30 horas, según El Heraldo de México, pero la inquietud persiste entre la población.

Violencia previa a la Noche de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán

La relevancia de estos acontecimientos se acentúa por la proximidad de la Noche de Muertos, una celebración emblemática en Pátzcuaro que atrae a visitantes de todo el país y del extranjero. Contramuro subraya que la sensibilidad social aumenta en estas fechas, ya que la seguridad y la movilidad son fundamentales para el desarrollo de las festividades y la economía local.

El repunte de violencia en
El repunte de violencia en esta región se da a solo unos días de la emblemática Noche de Muertos en Pátzcuaro | Cuartoscuro

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni fallecidas como consecuencia de esta ola de violencia, aunque la región permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes en los días previos a la Noche de Muertos.

Temas Relacionados

NarcobloqueosAtaque armadoQuema de vehículosViolencia en MichoacánBloqueo de vialidadesNoche de MuertosPátzcuaroTzitzutzanMichoacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Muere “Nico”, atacado a balazos durante transmisión en vivo al denunciar baches en Salvatierra, Guanajuato

José Guadalupe Casas Rodríguez falleció tras un ataque armado que fue captado en redes sociales, generando tristeza e indignación en Urireo y otras comunidades

Muere “Nico”, atacado a balazos

Ebrard alista Foro Sociedad de Tecnología y Ciencia en México, participarán científicos internacionales y premios Nobel

El secretario de Economía indicó que el foro será en diciembre y en él se presentarán los avances en IA, medicina y aeronáutica

Ebrard alista Foro Sociedad de

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

El grupo de sujetos afines al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, contaba con uniformes, placas y botas militares para operar sus crímenes en la región

Caen ocho presuntos integrantes del

Por las fuertes lluvias e inundaciones en México hasta el momento se reportan 37 personas fallecidas l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Por las fuertes lluvias e
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen ocho presuntos integrantes del

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Briggitte Bozzo regresa a Las

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

El controversial consejo de Pati Chapoy a Belinda para que sus exparejas ya no hablen de ella

¿Mariana Ávila abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz? Esto dijo la productora de Hoy

Dalílah Polanco revela su paso por Bikram Yoga, la polémica disciplina ligada a abusos: “Era ir diario”

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

DEPORTES

Skadi, “La Reina de los

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Hermana de Omar Bravo denuncia presunta estafa familiar tras vinculación a proceso: “Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”