Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

La región lacustre de Michoacán fue protagonista de un bloque de quema de vehículos y violencia durante la madrugada del 11 de octubre de 2025 | Facebook / 24/7 Noticias Michoacán

La madrugada del sábado 11 de octubre de 2025, la región de Pátzcuaro, en Michoacán, fue escenario de bloqueos violentos y ataques armados que alteraron la circulación en varias carreteras y generaron alarma entre la población. Civiles armados, identificados como presuntos integrantes de un grupo criminal, perpetraron estos hechos en puntos estratégicos, lo cual afectó la movilidad y la seguridad en una zona reconocida por su relevancia cultural y turística.

De acuerdo con los reportes locales, el primer incidente se registró en Tzurumutaro, municipio de Pátzcuaro, donde una camioneta Frontier fue incendiada. En el mismo lugar, las autoridades localizaron un Nissan Tsuru con daños menores, un autobús y una plataforma que presentaban neumáticos pinchados e impactos de arma de fuego.

Simultáneamente, en el municipio de Tzintzuntzan, a la altura del crucero Sanabria, los responsables utilizaron un autobús Mercedes Benz y dos vehículos: un Ford Fiesta y un Nissan Sentra para bloquear ambos carriles de la carretera Quiroga-Pátzcuaro. Estos automóviles mostraban daños exteriores, llantas ponchadas, cristales rotos y se hallaron cartuchos percutidos en la periferia del autobús.

Los primeros reportes indican que la violencia se extendió durante toda la madrugada en estos puntos de la región lacustre de Michoacán | Facebook / Denuncia Morelia

Contramuro amplía que los hechos ocurrieron durante la madrugada cuando automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia de sujetos armados que secuestraban vehículos y bloqueaban la carretera. Además, en la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la comunidad de Bonillas, se reportó la quema de vehículos y la presencia de civiles armados.

Según el medio Respuesta, en la carretera Pátzcuaro–Tzintzuntzan se utilizaron al menos seis vehículos, presuntamente, despojados de sus propietarios con violenci, para bloquear dos puntos distintos. En la desviación a Sanabria, un autobús de turismo y un auto Nissan obstruyeron el paso.

Mientras que en la comunidad de Bonilla, otras cuatro unidades —un vehículo compacto blanco, un autobús de pasajeros, una plataforma de tráiler y una camioneta— bloquearon la vía y, poco después, está última fue incendiada. En ambos sitios se encontraron casquillos de diversos calibres, lo que evidencia el uso de armas de fuego durante los ataques.

Policías y bomberos municipales acuden a atender la emergencia

La respuesta de las autoridades fue inmediata. Personal de las policías municipales de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano acudieron a los puntos afectados para retirar los vehículos y comenzar las investigaciones.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, personal de la FGE Michoacán y bomberos municipales | Imagen Ilustrativa Infobae

Aunado a ello, bomberos municipales participaron en la extinción de los incendios y que las unidades dañadas fueron retiradas por grúas y puestas a disposición del Ministerio Público. Las fuerzas de seguridad, incluyendo elementos del Ejército Mexicano, mantienen la supervisión de los diferentes puntos de bloqueo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La circulación en las carreteras afectadas se restableció alrededor de las 04:30 horas, según El Heraldo de México, pero la inquietud persiste entre la población.

Violencia previa a la Noche de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán

La relevancia de estos acontecimientos se acentúa por la proximidad de la Noche de Muertos, una celebración emblemática en Pátzcuaro que atrae a visitantes de todo el país y del extranjero. Contramuro subraya que la sensibilidad social aumenta en estas fechas, ya que la seguridad y la movilidad son fundamentales para el desarrollo de las festividades y la economía local.

El repunte de violencia en esta región se da a solo unos días de la emblemática Noche de Muertos en Pátzcuaro | Cuartoscuro

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni fallecidas como consecuencia de esta ola de violencia, aunque la región permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes en los días previos a la Noche de Muertos.