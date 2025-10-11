Revelan cómo fue que Mariana Ávila se enteró del asesinato de su novio Fede Dorcaz y dan detalles del crimen

Fede Dorcaz y Mariana Ávila eran novios. Él fue asesinado el pasado jueves (IG: @soymarianaavila)

El asesinato de Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, ocurrió la noche del 9 de octubre en la Ciudad de México. El modelo y cantante argentino transitaba en su camioneta por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según las primeras versiones, cuatro personas participaron en el ataque armado, interceptando a la víctima mientras circulaba por la vía.

Las autoridades, hasta el momento, no han reportado detenciones relacionadas con el caso y la investigación para identificar a los responsables continúa abierta. El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se observa a dos motocicletas, cada una con dos hombres de rostro cubierto, huyendo de la escena del crimen. Estas imágenes refuerzan la hipótesis de que el ataque fue ejecutado por un grupo organizado.

Fede Dorcaz iba en su camioneta cuando abrieron fuego en su contra (IG: @fededorcaz)

En cuanto al móvil del crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, aparentemente, se trató de un ataque directo.

La noticia del fallecimiento de Fede Dorcaz también tuvo un fuerte eco en el ámbito personal. Su pareja, Mariana Ávila, recurrió a su cuenta en X para manifestar públicamente su dolor y afecto por el músico. En su mensaje, Ávila escribió: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

En este contexto, el periodista de espectáculos Héctor Navarro reveló a Vaya Vaya que Mariana Ávila fue la primera persona que se enteró del crimen en contra de Fede. Según el comunicador, el asesinato ocurrió alrededor de las 8 y media de la noche del día jueves, y detalla:

“Me comenta su RP que Fede salió del ensayo de Las Estrellas Bailan en Hoy a las 7:30 de la noche, se despidió de Mariana en las instalaciones de Televisa y cada quien se fue en su coche”.

Añadió:

(IG: @soymarianaavila)

“Lo más curioso del asunto es que ese día Fede iba a ir con Mariana a su casa, pero le dijeron de un evento de una marca. Él consultó con Mariana y ella le dijo ‘como tu quieras, adelante’. Se despidieron y se fueron”.

El periodista explicó que: “Pasaron los minutos y Mariana le escribió, pero Fede ya no contestó, entonces Mariana se empezó a angustiar, porque eran las 8:30 de la noche y no le contestaba. Fue hasta las 10:30 que las autoridades tomaron el teléfono de Fede y le dieron la noticia a Mariana de lo que había sucedido”.

Finalmente, el comunicador explicó que los padres del artista actualmente radican en España, pero que inmediatamente después de recibir la noticia, salieron del país para llegar a México.

Programa Hoy reaccionó a la muerte de Fede Dorcaz

(IG: @programahoy)

El joven artista era conocido en el medio del espectáculo nacional, ya que estaba previsto que participara en la próxima edición del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, segmento del matutino Hoy. Los conductores del programa informaron a la audiencia sobre el trágico suceso y lamentaron la pérdida de su compañero.

La cuenta oficial del programa matutino Hoy expresó: “La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz, Fede Dorcaz”.