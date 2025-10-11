México

Revelan cómo fue que Mariana Ávila se enteró del asesinato de su novio Fede Dorcaz y dan detalles del crimen

El cantante y modelo argentino fue atacado a balazos en la Ciudad de México

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Fede Dorcaz y Mariana Ávila
Fede Dorcaz y Mariana Ávila eran novios. Él fue asesinado el pasado jueves (IG: @soymarianaavila)

El asesinato de Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, ocurrió la noche del 9 de octubre en la Ciudad de México. El modelo y cantante argentino transitaba en su camioneta por la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según las primeras versiones, cuatro personas participaron en el ataque armado, interceptando a la víctima mientras circulaba por la vía.

Las autoridades, hasta el momento, no han reportado detenciones relacionadas con el caso y la investigación para identificar a los responsables continúa abierta. El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se observa a dos motocicletas, cada una con dos hombres de rostro cubierto, huyendo de la escena del crimen. Estas imágenes refuerzan la hipótesis de que el ataque fue ejecutado por un grupo organizado.

Fede Dorcaz iba en su
Fede Dorcaz iba en su camioneta cuando abrieron fuego en su contra (IG: @fededorcaz)

En cuanto al móvil del crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, aparentemente, se trató de un ataque directo.

La noticia del fallecimiento de Fede Dorcaz también tuvo un fuerte eco en el ámbito personal. Su pareja, Mariana Ávila, recurrió a su cuenta en X para manifestar públicamente su dolor y afecto por el músico. En su mensaje, Ávila escribió: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

En este contexto, el periodista de espectáculos Héctor Navarro reveló a Vaya Vaya que Mariana Ávila fue la primera persona que se enteró del crimen en contra de Fede. Según el comunicador, el asesinato ocurrió alrededor de las 8 y media de la noche del día jueves, y detalla:

“Me comenta su RP que Fede salió del ensayo de Las Estrellas Bailan en Hoy a las 7:30 de la noche, se despidió de Mariana en las instalaciones de Televisa y cada quien se fue en su coche”.

Añadió:

(IG: @soymarianaavila)
(IG: @soymarianaavila)

Lo más curioso del asunto es que ese día Fede iba a ir con Mariana a su casa, pero le dijeron de un evento de una marca. Él consultó con Mariana y ella le dijo ‘como tu quieras, adelante’. Se despidieron y se fueron”.

El periodista explicó que: “Pasaron los minutos y Mariana le escribió, pero Fede ya no contestó, entonces Mariana se empezó a angustiar, porque eran las 8:30 de la noche y no le contestaba. Fue hasta las 10:30 que las autoridades tomaron el teléfono de Fede y le dieron la noticia a Mariana de lo que había sucedido”.

Finalmente, el comunicador explicó que los padres del artista actualmente radican en España, pero que inmediatamente después de recibir la noticia, salieron del país para llegar a México.

Programa Hoy reaccionó a la muerte de Fede Dorcaz

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

El joven artista era conocido en el medio del espectáculo nacional, ya que estaba previsto que participara en la próxima edición del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, segmento del matutino Hoy. Los conductores del programa informaron a la audiencia sobre el trágico suceso y lamentaron la pérdida de su compañero.

La cuenta oficial del programa matutino Hoy expresó: “La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz, Fede Dorcaz”.

Temas Relacionados

Fede DorcazMariana ÁvilaPrograma Hoymexico-entretenimiento

Más Noticias

Claudia Sheinbaum garantiza apoyo a familias afectadas por fuertes lluvias: coordina trabajos en 5 estados l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Claudia Sheinbaum garantiza apoyo a

Chiapas registra sismo de magnitud 4.2

El sismo ocurrió a las 15:52 horas, a una distancia de 60 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 56.6 km

Chiapas registra sismo de magnitud

¿Por qué el requesón y el queso cottage no son lo mismo?

Muchas personas suelen confundir estos alimentos debido a su gran similitud

¿Por qué el requesón y

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025 ¿Aún hay registros para alumnos de universidad?

El programa entrega a cada participante un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025

Claudia Sheinbaum garantiza apoyo a familias afectadas por fuertes lluvias: coordina trabajos en 5 estados

La mandataria mexicana informó una próxima reunión a las 19:00 horas tras el resumen de la Coordinación Nacional de Protección Civil

Claudia Sheinbaum garantiza apoyo a
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJCDMX atrae investigación por asesinato

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

ENTRETENIMIENTO

Asi fueron los últimos momentos

Asi fueron los últimos momentos de Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en CDMX

“Le faltaba”: Lolita Cortés se sincera sobre si volvería a criticar a Yuridia como en La Academia

Mariana Ávila exige justicia tras el asesinato de su novio Fede Dorcaz en CDMX: “Nunca estuvo en malos pasos”

“No les cobré”: Adal Ramones asegura que el terreno de La Granja VIP es suyo y redes dudan

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

DEPORTES

¿Dónde transmitirán la pelea de

¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?

Club América cumple 109 años: 5 remontadas que forjaron su grandeza

México vs Argentina: sigue en vivo los detalles de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 

La Jarochita apunta a ganar el Grand Prix de Amazonas 2025 y anhela la máscara de Zeuxis: “Estoy lista para enfrentar a cualquiera”

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025