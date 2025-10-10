Crimen y Justicia

Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado a tiros en México

La víctima estaba instalada en la capital y competiría con su novia, Mariana Ávila, en la nueva temporada de un reality show

“He venido a radicarme en México y aquí he encontrado grandes oportunidades que me han permitido conocer a un público muy entregado. Soy feliz en esta etapa de mi vida porque he logrado muchos de mis sueños,” relataba Fede Dorcaz en su página web oficial.

El cantante y modelo argentino fue asesinado a tiros este jueves por la noche 29 años de edad, cuando conducía por calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), el artista se encontraba transitando por el anillo Periférico cuando habría sido interceptado y atacado con un arma de fuego. Sospechan que se trató de un ataque planeado.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee en un comunicado publicado por las autoridades locales.

Federico Dorcazberro, mejor conocido en el medio artístico como Fede Dorcaz, nació en 1996 en Mar de Plata, Argentina.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

De acuerdo con la información que compartió él mismo en su página web oficial, fue hijo único y a los 13 años se mudó con sus padres a Palma de Mallorca, España, en busca de mejores oportunidades.

Durante la adolescencia, su fascinación por el fútbol le brindó experiencias felices, mientras mantenía lazos de amistad tanto en su país natal como en España.

A los 18 años, firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos en Barcelona, lo que le permitió trabajar en España, Italia y Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

Casi de forma paralela, comenzó a sentir una fuerte inclinación por la música, cantando en camerinos y complaciendo a compañeros que le solicitaban interpretaciones en eventos y fiestas.

Reconoció en la música una auténtica oportunidad, que decidió abrazar al mudarse a Los Ángeles, Estados Unidos, donde trabajó para construir su carrera.

En su repertorio musical resaltan temas como A su medida, Loser, Demasiado tarde y Volver a empezar.

El cantante estuvo en Televisa, aparentemente en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de sufrir un presunto ataque directo donde perdió la vida. IG: @fededorcaz

El próximo 13 de octubre, iba a ser destapado como participante de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del programa Hoy, en México.

Según revelaron los conductores del matutino de Televisa tras el fallecimiento del cantante, estaba contemplado que participara en la competencia junto a su novia Mariana Ávila.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió su novia en su cuenta de X, durante la mañana de este viernes.

