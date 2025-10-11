México

El Galeón Marigalante se hundió en Puerto Vallarta: autoridades investigan las causas

Autoridades de Protección Civil de Jalisco confirmaron que no hubo víctimas durante el incidente

Por Guadalupe Fuentes

Las causas del hundimiento de
Las causas del hundimiento de la embarcación ya están siendo investigadas (@/TurismoPV)

El hundimiento del galeón Marigalante frente a las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, al interior de la Bahía de Banderas, fue dado a conocer por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que confirmó que el incidente se produjo cuando la nave comenzó a registrar una entrada anormal de agua a partir del mediodía.

Aparentemente, el accidente fue causado por una falla en las bombas de achique, lo que permitió que el agua se acumulara en el interior del barco, sin embargo las autoridades siguen investigando las causas.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, la inundación alcanzó 1,5 metros bajo el casco, lo que comprometió la estabilidad de la embarcación. Ante la emergencia, acudieron al lugar elementos de los equipos de Protección Civil estatal, bomberos municipales y efectivos de la Secretaría de Marina para intentar controlar la situación.

Las maniobras implementadas por los expertos permitieron estabilizar temporalmente al galeón Marigalante tras la reparación de una de las bombas, sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para evitar el desenlace.

Autoridades de Puerto Vallarta ya investigan las causas del hundimiento

¿Por qué era importante el Galeón Marigalante?

La embarcación era una réplica de los galeones (embarcaciones grandes de tres o cuatro mástiles) españoles del siglo XVl, y era conocido en la región por ser un atractivo turístico que ofrecía espectáculos de pirotecnia, así como recorridos y eventos nocturnos.

“Construida en 1987 y botada oficialmente en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, la Marigalante fue una réplica de la Santa María, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico“, se lee en el comunicado publicado en la página donde se adquirían boletos para las atracciones.

En el mismo comunicado, la empresa mencionó que tras los hechos se harían responsables de los trabajadores afectados, en cuanto a las personas que previamente adquirieron sus entradas aseguraron que serian reembolsadas en su totalidad.

“A las personas que adquirieron boletos para próximos viajes en la Marigalante, la empresa les informa que recibirán el reembolso íntegro de su compra. En los próximos días se dará a conocer el mecanismo oficial para realizar esta gestión de manera ordenada y segura, por lo que se solicita estar atentos a los canales oficiales de comunicación.”

Finalmente, anunciaron que en un lapso de dos a tres meses será llevada al puerto otra embarcación, a la cual denominaron “la hermana de la Marigalante”, para “continuar su legado de historia, emoción y orgullo vallartense”.

