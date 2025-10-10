México

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Las acciones se dieron en la zona fronteriza de Jalisco y Michoacán, donde el CJNG y Los Caballeros Templarios se disputan la plaza

Por Diego Mendoza López

El aseguramiento de armamento en la región de Quitupan revela cómo fuerzas del narco mantienen control territorial | Redes Sociales

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo el 9 de octubre de 2025 en el poblado Rafael Pizano, ubicado en el municipio de Quitupan, Jalisco, donde aseguraron vehículos con blindaje artesanal ―conocidos también como coches “monstruo”―, armamento y equipo táctico. Esta región, ubicada en la zona fronteriza entre Jalisco y Michoacán, es considerada estratégica por el constante tráfico de armas, drogas y vehículos modificados utilizados por grupos del crimen organizado.

Durante patrullajes de vigilancia en caminos de terracería, los militares localizaron el siguiente material bélico y táctico:

  • Ametralladora de alto calibre
  • 17 cargadores para armas largas
  • Mil 171 cartuchos útiles
  • Dos chalecos tácticos
  • Cuatro placas balísticas
  • Un casco de protección
  • Un vehículo con blindaje artesanal tipo “Monstruo”

En cuanto al procedimiento legal, todo lo incautado quedó a disposición del Ministerio Público y, a la par, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen de los vehículos y el armamento, así como su posible vínculo con actividades delictivas en la zona.

Entre lo decomisado por militares se encuentran armas de grueso calibre y cascos de protección | Redes Sociales

Cabe destacar que la región Quitupan se encuentra en una franja de alto riesgo por la disputa territorial entre grupos delictivos. En esta zona operan células afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como remanentes de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Estos grupos buscan controlar rutas clave para el trasiego de drogas y armas, lo que ha generado enfrentamientos y una creciente militarización.

Guardia Civil toma el control de Buenavista Michoacán tras captura de policías municipales

En paralelo, las autoridades de Michoacán informaron la captura de seis elementos de la Policía Municipal de Buenavista. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, explicó en conferencia de prensa el 8 de octubre que los uniformados “no están en el Sistema del Secretariado, cuentan con armas que no están registradas y que son de uso exclusivo del Ejército”.

Torres Piña también reveló que “a lo largo del año los agentes de policía de Buenavista han sido objeto de agresiones cuando se mueven, específicamente durante la noche y la madrugada”, lo que motivó una coordinación con la FGR para investigar el alcance de la corporación en el municipio.

Desde el lunes 6 de octubre, la policía municipal quedó fuera de funciones. “Son alrededor de 67 elementos los que están dados de alta en este municipio. Guardia Civil tiene unos elementos ahí que son los que están presentando el servicio de atención”, puntualizó el fiscal.

| X / @GN_MEXICO_

Enfrentamientos recientes en Buenavista: CJNG y violencia armada

El 7 de octubre se registró un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”. El saldo fue de tres agresores abatidos por elementos del Ejército y la Guardia Civil, quienes también aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y una camioneta con reporte de robo.

A mediados de julio, otro enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG dejó dos agresores muertos y la incautación de un vehículo blindado con las siglas del grupo delictivo. Días antes, el 5 de julio, civiles dispararon contra policías municipales en la carretera Buenavista-Tepalcatepec, resultando en un agente herido.

