Claudia Sheinbaum garantiza apoyo a familias afectadas por fuertes lluvias: coordina trabajos en 5 estados

La mandataria mexicana informó una próxima reunión a las 19:00 horas tras el resumen de la Coordinación Nacional de Protección Civil

Por Jaqueline Viedma

Tras severos daños ocasionados por
Tras severos daños ocasionados por las lluvias, Claudia Sheinbaum coordina trabajos con gobernadores de 5 estados. (X/Claudia Sheinbaum)

La tarde de este sábado 11 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sostuvo una reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En dicho encuentro estuvieron presentes titulares de distintas dependencias del gobierno federal, donde actualizaron la información sobre las afectaciones y las necesidades registradas en cada entidad luego de las fuertes lluvias en el país.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil hará un resumen y nos reuniremos nuevamente hoy a las 7:00 p.m.”, puntualizó la mandataria, quien también mostró su solidaridad y apoyo “a todas las personas que perdieron un familiar”.

Aseguró que “a la población damnificada no le faltará nada”, y agregó que se han “desplegado integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”.

Claudia Sheinbaum coordina acciones para
Claudia Sheinbaum coordina acciones para atender emergencia por lluvias en el país.

CNPC actualiza información sobre restablecimiento de servicio eléctrico

La Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre los avances de suministro de energía eléctrica en los cinco estados monitoreados y que han presentado las mayores afectaciones en el país.

“Hasta el momento se registra una recuperación del 75.24 % del total de 320,383 usuarios afectados”, confirmó la CNPC, agregó que las brigadas desplegadas se mantienen trabajando día y noche para restablecer el servicio.

Compartió que debido a la disminución de los niveles de inundación en Poza Rica, Veracruz, elementos que se encuentran en la entidad comenzaron el operativo de limpieza en calles y viviendas.

Los principales esfuerzos están centrados en las colonias: Florida, Villa de las Flores, Primavera, Rueda, Gaviotas, Independencia, Lázaro Cárdenas, Fracc. Hidalgo, Magisterio, Laureles, México y Benito Juárez Cárdenas.

También se compartió que hasta el momento, alrededor de mil 236 elementos navales han auxiliado a más de 2 mil personas:

  • 700 atenciones médicas
  • 600 traslados a albergues
  • Desazolve y limpieza en 5 vías de comunicación
  • Recolección de 5 toneladas de basura

Con la finalidad de tomar acciones preventivas, la Coordinación recomendó:

  • No cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; el nivel del agua puede subir rápidamente.
  • Mantenerse atento a los avisos de las autoridades locales.
  • Evitar transitar por brechas y vialidades en laderas; el terreno puede ceder y generar derrumbes.
  • Revisar viviendas en zonas de ladera y reportar grietas o deslizamientos a autoridades locales.
  • Atender las indicaciones de evacuación y acudir a refugios temporales habilitados.
  • Mantener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio, alimentos no perecederos y agua.

Claudia Sheinbaum garantiza apoyo a familias afectadas por fuertes lluvias: coordina trabajos en 5 estados l En Vivo

Claudia Sheinbaum garantiza apoyo a

Chiapas registra sismo de magnitud

¿Por qué el requesón y

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025

¿Dónde transmitirán la pelea de
Revelan cómo fue que Mariana

¿Dónde transmitirán la pelea de

