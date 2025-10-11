México

Aldo de Nigris confiesa que quiere una cita con Elaine y así reaccionó Aarón Mercury

Los tres integrantes del Team Noche han sido relacionados románticamente

Por Ignacio Izquierdo

Elaine, Aldo y Aarón
Elaine, Aldo y Aarón (La Casa de los Famosos México)

Tras el final de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury, Abelito y Aldo de Nigris por fin pudieron reunirse para grabar el primer podcast juntos. El video fue subido al canal del ganador de los 4 millones de pesos y hablaron de toda su experiencia dentro del reality show.

Recordemos que los tres integrantes del Team Noche formaron una sólida amistad que enamoró a los televidentes Los fans se entusiasmaron no sólo con Aldo y Abelito (que fueron los mejores amigos hasta el último día), sino también con Aldo y Aarón, a tal punto que los relacionaron sentimentalmente, creando un “shippeo” típico de las redes sociales.

Pero la amistad entre estos tres habitantes no fue lo único que generó interés entre los fanáticos, también las relaciones que hicieron con otras celebridades, como Elaine Haro, también integrante de Noche.

¿Tendrían una cita romántica con Elaine? Aldo y Aarón responden

(Redes sociales)

Al principio del programa de televisión, Elaine fue relacionada con Aarón, y al final, con Aldo. Esto no ha pasado desapercibido para los amigos, quienes abordaron el tema en el podcast con Abelito.

En primer lugar, Aarón Mercury negó tener interés romántico por Elaine, y especificó que, si tendría una cita con ella, sería únicamente como amigos:

“No, una cita de amistad y cariño. Yo la veo como una amiga, suena feo pero me cae muy chido. No quiero perder la amistad”.

Además, Aarón, como ya es costumbre, bromeó al decir que sería Aldo con quien tendría una cita romántica, avivando así el shippeo que emociona tanto a sus seguidoras.

Quién sorprendió afirmando que tendría una cita con Elaine fue Aldo de Nigris. El ganador de La Casa de los Famosos se sinceró al respecto: “Sí, la realidad es que sí, si digo la verdad, sí”.

Entonces Aarón le preguntó:

Aldo y Aarón se volvieron
Aldo y Aarón se volvieron muy amigos en el reality show. Foto: La Casa de los Famosos Mx

“¿Y por qué no te quedaste en la fiesta?“, refiriéndose a la reunión organizada por Galilea Montijo, y Aldo aclaró: ”Tenia que dormir, no la fuerzo, pero si tendria una cita con Elaine".

Además, dio sus razones: “Somos amigos, es mi amiga, pero está muy bonita”.

Aarón Mercury reaccionó positivamente ante la respuesta de su amigo y junto a Abelito continuaron con el video. Al final del clip, el trío de amigos se acercaron para darse un beso de tres, pero el metraje cortó antes de que ocurriera.

Aldo de Nigris Elaine Haro Aarón Mercury

