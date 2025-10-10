Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México. Crédito: Casa de los Famosos

El reciente reencuentro de Abelito, Aldo de Nigris y Aarón Mercury fuera de las cámaras de La Casa de los Famosos México ha despertado el interés de sus seguidores, quienes observan cómo la relación forjada durante el reality trasciende el programa.

Los tres exhabitantes, conocidos como “La triple A”, por las iniciales de sus nombres, compartieron en sus redes sociales videos en los que se muestran bailando, haciendo gestos y disfrutando de su tiempo juntos, lo que evidencia que su relación sigue firme pese al final del programa.

(Redes sociales)

Cómo fue el reencuentro de “La Triple A” al salir de La Casa de los Famosos México

La relación entre Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada, Aarón Mercury, quien ocupó el sexto lugar, y Abelito, tercer finalista, se consolidó como uno de los equipos más destacados de la temporada.

Desde antes de que terminara el reality show de Televisa, los creadores de contenido dejaron claro que su comunicación y amistad continuaría, y hasta tenían pensado colaborar en redes sociales.

Recientemente, a través de sus cuentas oficiales, los integrantes de los “AAA” dieron a conocer una serie de videos juntos que reforzaron la idea de desarrollar un proyecto formal bajo el sobrenombre que los identificó a lo largo de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

(RS)

Además, cabe recordar que durante la conferencia de prensa posterior al final de LCDLFMX, el sobrino de Poncho de Nigris y Abelito respondieron a las preguntas sobre el futuro del podcast “Entre compas”, una idea que surgió durante su estancia en la casa.

Ambos señalaron que, aunque aún no hay una decisión definitiva, esperan que el proyecto se concrete, ya que consideran que la buena conexión que hicieron puede generar éxito en las redes sociales.

¿Aarón Mercury se mudará de las redes sociales?

En lo que corresponde a Aarón Mercury, ha manifestado su interés por incursionar en la televisión y las telenovelas, y se ha mostrado atento a las nuevas oportunidades profesionales.

En días pasados, se confirmó su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, lo que le permitirá ser parte de la familia conformada por figuras como Galilea Montijo y Andrea Legarreta en la programación diaria.

Hasta ahora, la relación de los ex concursantes y la expectativa generada en torno a sus próximos proyectos reflejan el impacto que tuvo su participación en el reality y la aceptación por parte del público mexicano.