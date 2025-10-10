México

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

Los integrantes de “La triple A” sorprendieron al mostrar en redes sociales que su amistad sigue intacta

Por Jazmín González

Guardar
Aldo de Nigris, Abelito y
Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México. Crédito: Casa de los Famosos

El reciente reencuentro de Abelito, Aldo de Nigris y Aarón Mercury fuera de las cámaras de La Casa de los Famosos México ha despertado el interés de sus seguidores, quienes observan cómo la relación forjada durante el reality trasciende el programa.

Los tres exhabitantes, conocidos como “La triple A”, por las iniciales de sus nombres, compartieron en sus redes sociales videos en los que se muestran bailando, haciendo gestos y disfrutando de su tiempo juntos, lo que evidencia que su relación sigue firme pese al final del programa.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

Cómo fue el reencuentro de “La Triple A” al salir de La Casa de los Famosos México

La relación entre Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada, Aarón Mercury, quien ocupó el sexto lugar, y Abelito, tercer finalista, se consolidó como uno de los equipos más destacados de la temporada.

Desde antes de que terminara el reality show de Televisa, los creadores de contenido dejaron claro que su comunicación y amistad continuaría, y hasta tenían pensado colaborar en redes sociales.

Recientemente, a través de sus cuentas oficiales, los integrantes de los “AAA” dieron a conocer una serie de videos juntos que reforzaron la idea de desarrollar un proyecto formal bajo el sobrenombre que los identificó a lo largo de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

(RS)
(RS)

Además, cabe recordar que durante la conferencia de prensa posterior al final de LCDLFMX, el sobrino de Poncho de Nigris y Abelito respondieron a las preguntas sobre el futuro del podcast “Entre compas”, una idea que surgió durante su estancia en la casa.

Ambos señalaron que, aunque aún no hay una decisión definitiva, esperan que el proyecto se concrete, ya que consideran que la buena conexión que hicieron puede generar éxito en las redes sociales.

¿Aarón Mercury se mudará de las redes sociales?

En lo que corresponde a Aarón Mercury, ha manifestado su interés por incursionar en la televisión y las telenovelas, y se ha mostrado atento a las nuevas oportunidades profesionales.

En días pasados, se confirmó su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, lo que le permitirá ser parte de la familia conformada por figuras como Galilea Montijo y Andrea Legarreta en la programación diaria.

Hasta ahora, la relación de los ex concursantes y la expectativa generada en torno a sus próximos proyectos reflejan el impacto que tuvo su participación en el reality y la aceptación por parte del público mexicano.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisAbelitoAarón MercuryLa Casa de los Famosos 3mexico-entretenimiento

Más Noticias

Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

Durante la presentación de su gira por Estados Unidos, la intérprete dejó claro que recurrirá a la justicia para defenderse de calumnias y proteger el legado que ha construido en la música regional mexicana

Alicia Villarreal advierte que interpondrá

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

La investigación fue confirmada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

FGR investiga a Montserrat Caballero,

Cuáles son los beneficios de incluir higos en la alimentación

Su consumo brinda importantes vitaminas y minerales

Cuáles son los beneficios de

Gerardo Fernández Noroña advierte que seguirá usando taxis aéreos: “No es un asunto de presunción”

El legislador subrayó que, pese a la polémica, los traslados en vuelos privados le resultan menos cómodos que los vuelos comerciales pero justificó su uso

Gerardo Fernández Noroña advierte que

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Fue capturado en Jojutla en 2012; se le impuso una multa de miles de más de 300 mil pesos

Sentencian a “El Conejo”, integrante
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga a Montserrat Caballero,

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal advierte que interpondrá

Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

Cecilia Toussaint ya tiene preparada fecha y sede para iniciar gira de conciertos en CDMX

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez por asegurar que vive un romance como quinceañera: “Es violentador”

DEPORTES

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina