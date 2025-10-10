México

“Lo mataron”: El video que captó los momentos posteriores al asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy

El artista argentino fue atacado a balazos en la Ciudad de México

Por Ignacio Izquierdo

(IG: @fededorcaz)
(IG: @fededorcaz)

Federico Dorcazberro, modelo argentino y músico conocido como Fede Dorcaz, fue asesinado la noche del 9 de octubre en la Ciudad de México. La información fue confirmada por Infobae México con fuentes de seguridad capitalina.

El joven iba a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy, el concurso de baile del famoso programa matutino. Tras darse a conocer el hecho, los conductores del show de televisión comunicaron a su audiencia:. “Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, anunció Andrea Legarreta al aire.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), el asesinato ocurrió a la altura de la calle Electrificación, dentro de la colonia Ampliación Daniel Garza. Dorcaz recibió varios impactos de arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado arrestos vinculados a este caso y continúan con las investigaciones para identificar a los responsables. No obstante, el periodista Carlos Jiménez reveló imágenes de los presuntos atacantes.

"Lo mataron", dice quién graba Crédito: X/c4jimenez

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que dos motocicletas, cada una con dos hombres con el rostro cubierto, interceptaron a Fede Dorcaz durante la noche del 9 de octubre en el Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se distingue que la primera motocicleta era negra y la segunda tenía detalles verdes en la parte frontal. Según estos reportes, cuatro sicarios habrían participado en el atentado que terminó con la vida del artista argentino.

Del mismo modo, el comunicador publicó un video que capta los momentos posteriores al asesinato, en el que se puede percibir el auto del joven y un movimiento policiaco. Además, quien graba suelta la frase: “Lo mataron”.

La reacción de Mariana Ávila al asesinato de su novio, Fede Dorcaz

(IG: @soymarianaavila)
(IG: @soymarianaavila)

Minutos previos a que se confirmara el deceso de Fede Dorcaz, Mariana Ávila compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que evidenció el amor que sentía por él: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió Ávila.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales y los espacios televisivos se llenaron de muestras de afecto por parte de seguidores y compañeros del músico argentino.

En el programa matutino de Televisa, Kunno dedicó un mensaje para recordar la huella que Dorcaz dejó durante su estancia en la producción: “No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”.

