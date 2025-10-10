El poderoso efecto digestivo de consumir agua de epazote

Esta planta era ampliamente usada por culturas prehispánicas (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

El epazote es una planta herbácea originaria de Mesoamérica que se utiliza ampliamente en la gastronomía mexicana por su aroma fuerte y sabor característico.

Es común en platillos como frijoles, quesadillas, sopas y tamales, ya que ayuda a reducir la formación de gases durante la digestión de legumbres.

Además de su uso culinario, el epazote se emplea en la medicina tradicional y aunque una de las principales maneras de consumirlo para obtener dichas propiededades suele ser mediante infusión pocas personas saben que también es posible obtenerlas preparando un agua fresca.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los beneficios de tomar agua de epazote así como una receta para elaborarla.

En México, el uso de remedios naturales como el epazote destaca en la tradición popular

Cuáles son los beneficios digestivos de tomar agua de epazote

El agua de epazote, preparada a partir de las hojas de Dysphania ambrosioides, se utiliza tradicionalmente por sus beneficios digestivos, entre los que destacan los siguietes:

Reducción de gases intestinales: Ayuda a disminuir la formación de gases y la hinchazón abdominal, especialmente después de consumir alimentos como frijoles y otras legumbres.

Alivio de cólicos y espasmos: Su consumo puede relajar los músculos del tracto digestivo, lo que contribuye a atenuar cólicos y molestias estomacales.

Facilitación de la digestión: El epazote estimula la actividad gastrointestinal, favorece la movilidad intestinal y puede ayudar en casos de digestiones pesadas.

Acción antiparasitaria: Tradicionalmente se emplea para combatir parásitos intestinales, aunque este uso requiere precaución y supervisión médica.

Su consumo ayuda a aliviar síntomas digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar agua de epazote y obtener sus beneficos

Ingredientes: 5 a 10 ramas frescas de epazote (pueden usarse hojas secas en menor cantidad) 1 litro de agua Limpieza:Lavar bien las ramas de epazote para eliminar tierra o residuos. Hervido:Colocar el agua en una olla y calentar hasta que hierva. Agregar las ramas de epazote. Tapar y dejar hervir entre 3 y 5 minutos. Reposo:Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante 10 minutos. Colado:Retirar las ramas y colar el líquido. Servicio:Consumir a temperatura ambiente o tibia. Puede endulzarse ligeramente si se desea, aunque tradicionalmente se toma natural.

Usado tradicionalmente en la cocina, el epazote también tiene varias propiedades medicinales (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

Es recomendable no exceder una taza al día y consultar con un profesional de la salud antes de incluir agua de epazote en la dieta, especialmente en personas embarazadas, niños o con problemas de salud.

El consumo de agua de epazote debe ser moderado debido a que la planta contiene compuestos que pueden resultar tóxicos en dosis elevadas.