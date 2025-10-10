Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

El conductor transportaba los autos en la caja refrigerada. Foto: GN

La Guardia Nacional (GN) informó la detención de un conductor de tractocamión en el estado de Sonora tras descubrir que transportaba vehículos de gama alta ocultos en la caja refrigerada que intentaba ingresar al país.

La acción se realizó en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México en la sección aduanera “San Emeterio”, ubicada en el municipio de General Plutarco Elías Calles, en la que realizaban inspecciones de seguridad.

Durante una revisión aleatoria, los agentes ordenaron la detención de la marcha del tráiler, lo que permitió localizar las unidades ocultas que pretendían ser ingresadas de manera clandestina al país.

Al detectar que el conductor no contaba con los papeles que verificaran la legal procedencia de los vehículos, procedieron con su detención.

Tanto el conductor como el tractocamión y los automóviles incautados quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

Vehículos de alta gama que transportaba ocultos. Foto: GN

Una imagen compartida por las autoridades muestra los tres vehículos que intentaron ingresar al país de manera ilegal, en la que se puede apreciar lo que serían dos camionetas de la marca Jeep Wrangler Unlimited, y una que se observa de manera parcial, posiblemente Chevrolet Suburban.

El conductor detenido, junto con el tractocamión y los vehículos, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, quienes determinarán las responsabilidades legales correspondientes.

Por su parte, la Guardia Nacional destacó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso para fortalecer las capacidades operativas y garantizar la seguridad en el territorio nacional.

Con rayos gama localizan metanfetamina oculta en muebles que transportaba un extranjero

Foto: GN

La detención del conductor de tráiler se suma a la llevada a cabo en una aduana del mismo estado, en la que agentes de la Guardia Nacional aseguraron 80 kilogramos de metanfetamina que se encontraban ocultos en muebles de madera para oficina.

El hallazgo se llevó a cabo durante una inspección en la Aduana de Sonoyta, Sonora, como parte de las acciones coordinadas con el Ejército Mexicano y dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno de México para reforzar los controles en puntos fronterizos.

Durante una revisión preventiva, personal de ambas instituciones identificó una camioneta conducida por un ciudadano de nacionalidad estadounidense, cuyo vehículo ingresó a un carril de revisión equipado con escáner de rayos gamma.

En el monitor del equipo, los operadores notaron irregularidades en la carga que transportaba en la parte trasera del automóvil, por lo que le solicitaron descender de la unidad para inspeccionarla.

Foto: GN

Durante la acción fueron localizados paquetes ocultos en el interior de los muebles, los cuales contenían un polvo blanco con un peso aproximado de 80 kilogramos. Tras ser analizadas las sustancias químicas, se verificó que se trataba de metanfetamina.

El ciudadano estadounidense fue detenido, y junto con el vehículo y el narcótico asegurado, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en Sonora para que se realicen las investigaciones correspondientes.