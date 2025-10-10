México

Desbordamiento del río Tecolutla en Veracruz deja saldo de 200 casas afectadas, 5 localidades incomunicadas

Las lluvias persisten y se prevé que continúen en las próximas 24 a 36 horas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Desbordamiento del río Tecolutla. Foto: x.com/@el_cacomixtle

Las intensas lluvias registradas en el norte de Veracruz han provocado el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el río Tecolutla, lo que ha generado afectaciones en municipios como Espinal, Tihuatlán, Poza Rica, Chinampa de Gorostiza, San Rafael, Martínez de la Torre, Álamos, Cerro Azul y Yuca.

En localidades como Gutiérrez Zamora, las lluvias y la crecida de los ríos han dejado cerca de 30 personas resguardadas en refugios, además de habitantes que optaron por trasladarse con familiares. Las autoridades reportan al menos cinco comunidades incomunicadas y daños por arrastre de ganado. Vecinos de la región señalaron que hacía más de 20 años que el río no se desbordaba con tal intensidad.

Vecinos señalan que no había llovido así en más de 20 años. Foto: x.com/@InfoMeteoro

En Poza Rica, el desbordamiento del río Cazones incrementó las afectaciones, mientras que en San Rafael y Martínez de la Torre el río Filobobos también se desbordó. En Gutiérrez Zamora, el desbordamiento del río Poza Rica fue relevante en la magnitud de los daños.

La presencia de fauna peligrosa arrastrada por la corriente llevó a las autoridades a pedir a la población extremar precauciones en la zona, donde se habilitaron tres refugios temporales para quienes resultaron damnificados. La crecida de los ríos mantiene en alerta a diversas comunidades, con reportes de casas y bienes arrastrados o dañados.

La región norte de Veracruz concentró el mayor número de afectaciones tras el temporal. La aplicación del Plan DN-III por parte de la Defensa Nacional y un operativo conjunto de la Marina buscan mitigar los efectos del desastre y salvaguardar a la población. Las actividades escolares fueron suspendidas en 58 municipios de la zona debido a los daños, lo que afectó a más de 200 viviendas. Las lluvias persisten y se prevé que continúen en las próximas 24 a 36 horas.

Medios locales informaron la muerte de un elemento de la Policía Municipal de Papantla al ser arrastrado por la corriente del río Tecolutla durante labores de rescate en la comunidad de San Pablo, municipio de Papantla. El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando habitantes atrapados por la creciente solicitaron auxilio en el sector conocido como San Marcos, una de las zonas más perjudicadas. En Álamo, también se reportó el rescate de un hombre y sus 13 perros que quedaron atrapados por la subida del nivel del agua.

En respuesta a la emergencia, se instalaron tres puestos de mando en la zona para coordinar las acciones de auxilio y monitoreo, mientras persiste la probabilidad de precipitaciones adicionales en el corto plazo.

