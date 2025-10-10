CI Banco es liquidado: IPAB le revoca licencia por presuntos señalamientos de lavado de dinero

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer la revocación de licencia de CI Banco y que, ante ello, comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera tras los presuntos señalamientos de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 25 de junio de 2025.
Ante ello, el IPAB informó igualmente que las sucursales de esta entidad financiera cerrarán operaciones a partir del viernes 10 de octubre de 2025.
Información en desarrollo...
