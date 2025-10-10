México

CI Banco es liquidado: IPAB le revoca licencia por presuntos señalamientos de lavado de dinero

La institución financiera mexicana cerrará las sucursales bancarias y sus operaciones a partir de este viernes 10 de octubre de 2025

Por Diego Mendoza López

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, descartó afectaciones sistémicas tras las sanciones de EEUU a CIBanco, Intercam y Vector. (Reuters)

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer la revocación de licencia de CI Banco y que, ante ello, comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera tras los presuntos señalamientos de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 25 de junio de 2025.

Ante ello, el IPAB informó igualmente que las sucursales de esta entidad financiera cerrarán operaciones a partir del viernes 10 de octubre de 2025.

Información en desarrollo...

