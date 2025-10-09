México

Un enjambre de más de 10 mil sismos en San José del Cabo pone en alerta al SSN

La actividad sísmica recurrente en el límite de placas del Pacífico y América del Norte plantea escenarios de riesgo creciente en Baja California Sur

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El sismo más fuerte desde
El sismo más fuerte desde 1973 en la zona fue de magnitud 7.0, registrado el 18 de junio de 1988. (Copa Airlines)

Un análisis del Servicio Sismológico Nacional (SSN) reveló que entre julio de 2024 y el 8 de octubre de 2025 se registraron 10.340 sismos concentrados al sur de San José del Cabo, en el estado de Baja California Sur.

El análisis de la actividad sísmica muestra que el enjambre se encuentra en la parte sur de la falla San José del Cabo.

El sur del Golfo de California es una zona sismogénica donde se produce un promedio de 18 sismos por año con magnitudes entre 2.9 y 7.0. Los sismos de menor magnitud son más frecuentes y suelen ser superficiales.

La sismicidad en la región se relaciona con el sistema de fallas a lo largo del golfo y la transición de la margen sureste-este de la península de Baja California.

El evento de mayor magnitud ocurrió el 1 de septiembre de 2025 a las 15:38 horas, con una magnitud de 4.6, mientras que el segundo más relevante se registró el 3 de septiembre de 2024 a las 05:58 horas, con magnitud 4.3.

Ambos sismos fueron percibidos en una amplia región de Los Cabos.

La mayoría de los sismos
La mayoría de los sismos en el Golfo de California se asocian a fallas de transformación y son superficiales. FOTO: SSN

Los mecanismos focales identificados para los dos eventos principales son de tipo normal, lo que sugiere una asociación directa con esta falla. La actividad sísmica registrada se concentra en un rango de profundidad de entre 5 y 18 km.

De acuerdo con el reporte especial publicado por el SSN este miércoles 8 de octubre de 2025, el sismo de mayor magnitud se localizó a 10 km al sur de San José del Cabo y fue registrado por la estación sísmica NE79 del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), así como por otras cuatro estaciones de banda ancha.

Los datos epicentrales indican que el sismo del 1 de septiembre de 2025 tuvo una profundidad de 15 km, mientras que el del 3 de septiembre de 2024 alcanzó 12 km.

El sismo de mayor magnitud registrado en esta área desde 1973 fue de 7.0, ocurrido el 18 de junio de 1988. Otros eventos relevantes incluyen un enjambre sísmico en La Paz en 2004, cuyo evento principal alcanzó magnitud 5.7 el 12 de febrero, un sismo de 6.7 el 4 de enero de 2006 a 87 km al noreste de Santa Rosalía, y un sismo de 6.3 el 19 de enero de 2018 cerca de Loreto.

Por qué tiembla en la Península de Baja California

La región se encuentra en el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa de América del Norte, con una velocidad de movimiento entre 41 y 54 mm/año.

Este límite está compuesto por una secuencia de fallas de transformación y segmentos de expansión oceánica. En la península, la falla Tosco-Abreojos destaca en la margen occidental, mientras que en la oriental existen varias fallas subparalelas a la costa, incluyendo la de San José del Cabo.

La mayoría de los sismos en el Golfo de California se asocian a fallas de transformación y presentan un mecanismo de desplazamiento lateral derecho, aunque también se registran terremotos normales vinculados a fallas normales en el margen occidental y zonas de propagación entre fallas de transformación. Los sismos suelen ser superficiales.

El SSN advierte que no
El SSN advierte que no existen métodos científicos para predecir con exactitud futuros sismos en la región. (Servicio Sismológico Nacional)

El SSN señala que, tras un sismo de magnitud considerable, pueden ocurrir réplicas cuyo número varía desde unos pocos hasta cientos de eventos en los días o semanas posteriores. No existen técnicas científicas que permitan predecir con exactitud el momento, lugar o magnitud de futuros sismos en la región.

Temas Relacionados

Sismicidad Servicio Sismológico Nacional Baja California Sur Golfo de California La Paz San José del Cabo Falla San José del Cabo Placa tectónica del Pacífico Placa de América del Nortemexico-noticias

Más Noticias

Sobreviviente del incendio en el Puente de la Concordia afirma que la gasera no se ha hecho responsable

Kevin expresó: “Lo único que pido es que se haga justicia, que la empresa gasera de la pipa se haga responsable”.

Sobreviviente del incendio en el

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

La historia de estas esculturas fantásticas revela el ingenio de los artesanos

Desfile de Alebrijes 2025 en

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

El ganador del reality sigue firme en la decisión de comprar una casa para su mamá en su regreso a Monterrey

Aldo de Nigris desmiente que

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en México

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

¿Qué ver en Netflix? Estas

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Prime Video: Así quedo el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Desfile de Alebrijes 2025 en

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en México

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?