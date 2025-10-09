México

El SMN alerta por potencial ciclón Raymond frente a Puerto Escondido, en Oaxaca

“Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La zona de baja presión
La zona de baja presión se localiza frente a las costas de Puerto Escondido y tiene 80% de probabilidades de desarrollo ciclónico. FOTO: EFE

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la zona de baja presión situada a 110 kilómetros de Puerto Escondido, Oaxaca, aumentó a 80 % sus probabilidades de desarrollo ciclónico en las siguientes 48 horas.

“Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días”, alertó el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En caso de que el sistema evolucione, según los pronósticos, se convertirá en la tormenta tropical Raymond.

Las condiciones ambientales parecen propicias para la formación de una depresión tropical en el Pacífico mexicano durante los próximos días, coincide el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El potencial ciclón tropical Raymond
El potencial ciclón tropical Raymond se desplazará de forma paralela a las costas del occidente mexicano. FOTO: SMN Conagua

El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 a 24 kilómetros por hora. En cuanto a su trayectoria, se estima sea paralela a las costas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Además, otra baja presión, situada a 205 km al este de Laguna Verde, Veracruz, mantiene un 10 % de posibilidad de evolucionar a ciclón tanto a 48 horas como a siete días.

Priscilla sigue su avance por Baja California Sur

En el noroeste del país, la tormenta tropical Priscilla avanza lentamente frente a las costas de Baja California Sur, generando lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en esa entidad.

Según el reporte de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, Priscilla se ubicaba aproximadamente a 300 km al suroeste de Santa Fe y a 355 km al oeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, ráfagas de hasta 120 km/h y moviéndose al noroeste a 13 km/h.

Por estas razones, se mantiene la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

La tormenta tropical Priscilla mantiene
La tormenta tropical Priscilla mantiene en alerta a las autoridades de Protección Civil durante su avance frente a Baja California Sur. FOTO: SMN Conagua

Además, se prevén chubascos de 5 a 25 mm en Sinaloa y Nayarit, así como lluvias aisladas —de hasta 5 mm— en Baja California y Sonora.

En el transcurso de este miércoles 8 de octubre, el huracán Priscilla se degradó a tormenta tropical y se prevé que en las próximas horas siga su debilitamiento hasta depresión post-tropical.

Sin embargo, se espera que los remanentes del sistema alcancen a tocar tierra en Baja California Sur, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene alerta.

Por último, el SMN expuso que la tormenta tropical Octave se localiza a 960 km al suroeste de Cabo San Lucas, pero, de acuerdo con el SMN, no ocasiona ningún efecto en territorio mexicano y no representa un riesgo para el país.

Temas Relacionados

Tormenta tropicalCiclón RaymondDepresión tropicalConaguaClimaTemporada de huracanes 2025Oaxacamexico-noticias

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Ya cayó el pago de octubre a las beneficiarias?

El último depósito del programa se realizó en agosto y se espera que este mes llegue el siguiente pago

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

La mezcla mexicana de petróleo aumentó su precio al cierre de este miércoles 8 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

La mezcla mexicana de petróleo

No sólo Kimberly Moya: 5 jóvenes han desaparecido en Naucalpan en 2 meses

El Estado de México es la entidad donde más mujeres desaparecen

No sólo Kimberly Moya: 5

Suman 105 cuerpos identificados de los 386 localizados en el Crematorio Plenitud de Chihuahua

Por este caso se han acumulado 73 denuncias por el delito de fraude

Suman 105 cuerpos identificados de

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Netflix hoy en México: estas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Netflix hoy en México: estas

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?