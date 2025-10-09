Así reaccionó Shiky al número de seguidores que ganó en redes sociales tras La Casa de los Famosos México

(IG: @lacasadelosfamososmx)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya terminó y los cinco finalistas se encuentran en proceso de readaptación a la realidad. Mientras algunos ya retomaron sus actividades cotidianas, otros comenzaron a trabajar en sus próximos proyectos.

Tal es el caso de Aaron Mercury, quien se integró a los ensayos de la sexta temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Abelito no se quedó atrás y comenzó a preparar el papel que interpretará en el Tenorio Cómico (obra de teatro), mientras que Aldo de Nigris comenzó a colaborar con diversos creadores de contenido de la Ciudad de México.

Todos crecieron en número de seguidores en la plataforma aunque en diferentes proporciones. IG: @lacasafamososmx

En el caso de Mar Contreras, Dalílah Polanco y Shiky, se desconoce cuáles son sus planes a corto plazo.

¿Cuántos seguidores creció Shiky en Instagram?

Luego de que se viralizó el número de seguidores que Abelito aumentó en su cuenta de Instagram como resultado de su participación en La Casa de los Famosos México, surgieron dudas sobre qué pasó con el resto de los habitantes, principalmente los finalistas.

A continuación, te compartimos cuántos seguidores ganaron Shiky, Dalílah Polanco y Mar Contreras en Instagram tras su paso por el reality, según revelaron ellos mismos en entrevista para las redes de LCDLFM.

Shiky en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Shiky: pasó de 159 mil a 364 mil seguidores en Instagram .

Dalílah Polanco : pasó de 200 mil a 614 mil seguidores en Instagram.

Mar Contreras: pasó de 198 mil a 651 mil seguidores en Instagram.

Así reaccionó Shiky cuando se enteró del número de seguidores que ganó en Instagram tras LCDLFM

El conductor se enteró del número de seguidores que ganó en redes sociales en una entrevista que concedió para las redes sociales oficiales del reality show.

(Captura de pantalla YouTube)

“En una cámara dije: ‘Con que gane 10 mil soy feliz’”, dijo antes de ver que superó sus expectativas, pues aumentó 205 mil seguidores en Instagram.

“Estoy ríe y llore. Más que duplicados mis followers”, comentó al borde de las lágrimas por la felicidad que le causó el resultado.

La reacción de Shiky se viralizó en redes sociales, donde varios internautas y fanáticos del reality show aplaudieron la gratitud que demostró con el público que lo apoyó, mientras que mencionaron que el número sigue en aumento.

“Que bonita la reacción de @yosoyshiky, bien agradecido.”

“Shiky ya va en 436 mil y seguirá en ascenso!”

“Cari, te lo mereces.”

“@yosoyshiky ya son 400 Cari, lo mereces.”