Wendy Guevara reacciona a su ‘pelea viral’ con Galilea Montijo en fiesta de La Casa de los Famosos México

(IG: @soywendyguevaraoficial)

Un video grabado durante el GaliFets, la fiesta de cierre de La Casa de los Famosos México, colocó a Wendy Guevara y Galilea Montijo en el centro de la conversación. Y que se trataría de una aparente discusión entre las conductoras.

El video, que rápidamente se viralizó, generó controversia en redes sociales, pues se observa a la influencer de espaldas a la cámara mientras hablaba con la presentadora del programa ‘Hoy’.

Durante la escena, una tercera persona se acercó a Guevara y la tomó del brazo aparentemente intentando que se apartara de Galilea Montijo; la intervención no logra separarlas y siguieron dialogando.

La conductora de La Casa de los Famosos México ofreció una fiesta por la final del reality show TikTok: @rodolforosales61

El video provocó una ola de reacciones en redes sociales, mientras algunos internautas consideraron que se trató simplemente de una charla entre colegas, otros percibieron una actitud impertinente por parte de Wendy Guevara.

Wendy Guevara desmiente pelea con Galilea Montijo

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la influencer comentó algunas publicaciones en Instagram y TikTok con la intención de aclarar las especulaciones.

“Ay, no mms. Nada que ver tu chisme” y “Ora qué pelea”, fueron sus respuestas.

(IG)

De esta manera, la influencer negó haber tenido una pelea con su compañera de proyecto y amiga. Sin embargo, no reveló de qué estaban hablando en ese momento.

Nicola Porcella, amigo y compañero de ambas presentadoras, compartió su versión de lo sucedido en la fiesta.

“Ay no pasó nada, están hablando. Hay música y fiesta, obvio hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas”, escribió en un video de la supuesta pelea.

La influencer está envuelta en controversia por su supuesta actitud en una fiesta de Galilea Montijo. (TikTok/@rodolforosales61)

“Mueble”: así llamó Wendy Guevara a Priscila Valverde en la GaliFest

Durante el evento, la influencer llamó “mueble” a la modelo y ex participante de La Casa de los Famosos México 2025 cuando esta se acercó al escenario motivada por Galilea Montijo.

Aunque Valverde respondió al comentario, los videos que circulan en redes no permiten escuchar con claridad su respuesta.

Esta situación añadió un nuevo matiz a la controversia, alimentando aún más el debate entre los seguidores del reality y de las protagonistas.

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality. (La Casa de los Famosos México)

Respecto a la asistencia, no existe una lista oficial de invitados al GaliFest. Sin embargo, en algunos videos filtrados se identificó la presencia de varias personalidades del espectáculo, entre ellas Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Dalílah Polanco, Mariana Botas, Mar Contreras, Guana, Elaine Haro, Las Perdidas y Kunno, entre otros.