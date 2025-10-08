México

Wendy Guevara reacciona a su ‘pelea viral’ con Galilea Montijo en fiesta de La Casa de los Famosos México

La conductora estrella de Televisa ofreció su GaliFest, una reunión anual para celebrar el éxito del reality show

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @soywendyguevaraoficial)
(IG: @soywendyguevaraoficial)

Un video grabado durante el GaliFets, la fiesta de cierre de La Casa de los Famosos México, colocó a Wendy Guevara y Galilea Montijo en el centro de la conversación. Y que se trataría de una aparente discusión entre las conductoras.

El video, que rápidamente se viralizó, generó controversia en redes sociales, pues se observa a la influencer de espaldas a la cámara mientras hablaba con la presentadora del programa ‘Hoy’.

Durante la escena, una tercera persona se acercó a Guevara y la tomó del brazo aparentemente intentando que se apartara de Galilea Montijo; la intervención no logra separarlas y siguieron dialogando.

La conductora de La Casa de los Famosos México ofreció una fiesta por la final del reality show TikTok: @rodolforosales61

El video provocó una ola de reacciones en redes sociales, mientras algunos internautas consideraron que se trató simplemente de una charla entre colegas, otros percibieron una actitud impertinente por parte de Wendy Guevara.

Wendy Guevara desmiente pelea con Galilea Montijo

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la influencer comentó algunas publicaciones en Instagram y TikTok con la intención de aclarar las especulaciones.

“Ay, no mms. Nada que ver tu chisme” y “Ora qué pelea”, fueron sus respuestas.

(IG)
(IG)

De esta manera, la influencer negó haber tenido una pelea con su compañera de proyecto y amiga. Sin embargo, no reveló de qué estaban hablando en ese momento.

Nicola Porcella, amigo y compañero de ambas presentadoras, compartió su versión de lo sucedido en la fiesta.

“Ay no pasó nada, están hablando. Hay música y fiesta, obvio hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas”, escribió en un video de la supuesta pelea.

La influencer está envuelta en controversia por su supuesta actitud en una fiesta de Galilea Montijo. (TikTok/@rodolforosales61)

“Mueble”: así llamó Wendy Guevara a Priscila Valverde en la GaliFest

Durante el evento, la influencer llamó “mueble” a la modelo y ex participante de La Casa de los Famosos México 2025 cuando esta se acercó al escenario motivada por Galilea Montijo.

Aunque Valverde respondió al comentario, los videos que circulan en redes no permiten escuchar con claridad su respuesta.

Esta situación añadió un nuevo matiz a la controversia, alimentando aún más el debate entre los seguidores del reality y de las protagonistas.

Priscila Valverde fue la cuarta
Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality. (La Casa de los Famosos México)

Respecto a la asistencia, no existe una lista oficial de invitados al GaliFest. Sin embargo, en algunos videos filtrados se identificó la presencia de varias personalidades del espectáculo, entre ellas Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Dalílah Polanco, Mariana Botas, Mar Contreras, Guana, Elaine Haro, Las Perdidas y Kunno, entre otros.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraGalilea MontijoGaliFestVideo viralLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Operativo deja tres detenidos y decomiso de casi 100 dosis metanfetamina en Ciudad Juárez

Autoridades detuvieron a tres personas durante un operativo en Portal del Roble, como parte de acciones para frenar el narcomenudeo en la región fronteriza

Operativo deja tres detenidos y

Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

La incautación de todo el armamento se da en medio de una crisis de seguridad y asesinatos a personal policial en regiones importantes de la entidad

Guardia Nacional asegura más de

Popocatépetl tuvo 23 exhalaciones este 8 de octubre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 23 exhalaciones este

Esta es la trayectoria del huracán Priscilla que provocará lluvias en el norte del país

El fenómeno se mantiene como huracán categoría 1 y generará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, además de afectar costas del Pacífico norte

Infobae

‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

Aunque es un concepto inédito en México, el proyecto sigue una estructura similar a la de ‘La Casa de los Famosos’, pero con un enfoque mucho más exigente

‘La Granja VIP’: así serán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo deja tres detenidos y

Operativo deja tres detenidos y decomiso de casi 100 dosis metanfetamina en Ciudad Juárez

Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: así serán

‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

Mar Contreras habla de su supuesto beso con Aldo de Nigris y aclara rumores de una crisis matrimonial

Sylvia Pasquel rompe en llanto tras emotivo homenaje póstumo a Silvia Pinal en La Más Draga: “Mueve el corazón”

¿Regresará a Monterrey? Esto dijo Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

“Un acto fraudulento”: Ex de Juan Osorio lanza fuerte advertencia a Eva Daniela tras casarse con el productor

DEPORTES

Todo lo que necesitas saber

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 6

Que siempre no se va: Santos Escobar se queda en la WWE tras acuerdo de última hora

Javier Aguirre analiza la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “si es elegible y está jugando bien”

Hugo Sánchez asegura que Gilberto Mora le recuerda a histórico futbolista del Real Madrid

Este es el estado de salud de la familia de Daniel Suárez, piloto mexicano de Nascar tras sufrir accidente automovilístico